دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دي أي إيه العقارية القابضة (DIA Holding)، الشركة العالمية المتخصّصة في إدارة أعمال البناء، عن إبرام شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع أسطورة بطولة يو إف سي حبيب نورمحمدوف، في خطوة ترسم ملامح فصل جديد في القطاع العقاري المتنامي في دولة الإمارات. تمهّد هذه الشراكة لإطلاق سلسلة من المشاريع المشتركة، تستهلّها مساكن لوزورا (LuzOra Residences)، المشروع السكني الراقي في جزر دبي التي تُعتبر إحدى أبرز الوجهات السكنية في الإمارة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لمشروع مساكن لوزورا نحو 70 مليون دولار أميركي، وقد جاء بتصميم يستند إلى مفهوم متفرّد يجمع بين أجواء الفنادق وخصوصية المساكن، ليقدّم تجربة تتكامل فيها مزايا تملّك المنزل مع راحة الخدمات الفندقية. يستهدف المشروع شريحة متنوعة من المشترين، مع تخصيص 70% من الوحدات للمستثمرين و30% للمستخدمين النهائيين، بما يعكس تنامي الطلب في دبي على الأصول السكنية ذات العائد المرتفع، والمقترنة بأسلوب حياة عصري.

في هذا السياق، صرّح فاروخ كوربانوف، مؤسس شركة دي أي إيه العقارية القابضة، قائلاً: "تقوم هذه الشراكة على رؤية مشتركة وأسلوب تفكير واحد، يرتكزان على الانضباط، والثبات، والسعي الدائم إلى تحقيق النتائج. ففي شركة دي أي إيه العقارية القابضة، يعكس كل مشروع ننجزه التزامنا بالدقة والتسليم في الوقت المحدد، فيما تجسّد مسيرة حبيب، بصفته بطلاً لم يعرف الهزيمة، هذه القيم بوضوح. أما انتقاله إلى عالم الأعمال، فقد اتّسم بالمستوى نفسه من التركيز والنزاهة، ما يجعله الشريك الأمثل لنا ونحن نواصل توسيع نطاق رؤيتنا في دولة الإمارات."

بدوره، قال حبيب نورمحمدوف، أسطورة بطولة يو إف سي والشريك في شركة دي أي إيه العقارية القابضة: "في الرياضة كما في عالم الأعمال، يقوم النجاح على الانضباط وقوة الفريق. وأكثر ما لفتني في فاروخ ودي أي إيه العقارية القابضة هو التزامهم بإنجاز الأمور على النحو الصحيح، بهدوء وثبات وهدف واضح. وبالنسبة إلينا، تتجاوز هذه الشراكة حدود البناء والتشييد؛ فهي ترتكز على ابتكار مساحات تحتضن الحياة، وتدعم النمو، وتواكب تطلّعات المستقبل. وهذه مسؤولية نتعامل معها بمنتهى الجدية."

تعكس هذه الشراكة حضور حبيب نورمحمدوف الفاعل والمستمر في المشاريع المستقبلية لشركة دي أي إيه العقارية القابضة. وانطلاقاً من مكانته العالمية وخبرته في عالم الأعمال، سيؤدّي حبيب دوراً داعماً في مجموعة من المشاريع المرتقبة التي تمتدّ بين قطاعَي البناء والمشاريع التجارية، بما في ذلك مشروع جديد يحمل اسم علامة مرموقة، ومن المتوقّع إطلاقه خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

ويقدّم مشروع مساكن لوزورا فرصة استثمارية واعدة، مع عوائد إيجارية متوقّعة تبدأ من 8% كحدّ أدنى، وتصل في المتوسط إلى نحو 10%. وقد سجّل المشروع زخماً مبكّراً لافتاً، إذ تمّ بيع أو حجز 38% من وحداته حتى الآن. كما تبدأ أسعار الشقق المؤلّفة من غرفة نوم واحدة من 1.7 مليون درهم إماراتي، ما يعزّز مكانة لوزورا كخيار تنافسي ضمن موقعه المميّز في جزر دبي.

وقد انطلقت أعمال الإنشاء رسمياً في أكتوبر 2025، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى اليوم 10%، فيما تتواصل الأعمال الإنشائية حالياً على مستوى الطابق الأرضي. ومن المتوقّع تسليم المشروع في أغسطس 2027. وتتولّى شركة التميز ذ.م.م (Al Tamayouz LLC) تنفيذ المشروع بصفتها المقاول الرئيسي، بينما تضطلع شركة أوربان هابيتات (Urban Habitat) بدور الاستشاري المشرف على المشروع.

يتميّز مشروع مساكن لوزورا في جزر دبي بمفهومه السكني متكامل الخدمات، ومخطّطاته الذكية المصمّمة بعناية، إلى جانب أسعاره التنافسية قياساً إلى مرحلته الحالية من الإنشاء. كما يستند المشروع إلى نظام حساب ضمان يعزّز ثقة المستثمرين ويوفّر لهم مستوى إضافياً من الحماية، في ميزة مهمّة ضمن سوق عقارية تواصل النمو والتحوّل بوتيرة متسارعة.

وسيستفيد السكان من باقة واسعة من المرافق والمزايا العصرية، تشمل أنظمة دخول ذكية عبر الأقفال الإلكترونية، ومحطّات شحن للسيارات الكهربائية، وعربات غولف مجانية تسهّل التنقّل في أنحاء الجزيرة. كما يضمّ المشروع مساحات تخزين خاصة، ومسبحاً، ومركزاً للياقة البدنية مجهّزاً بالكامل، ليقدّم تجربة سكنية متكاملة تنسجم مع متطلّبات الحياة العصرية.

ومع مواصلة دي أي إيه العقارية القابضة توسيع حضورها في دولة الإمارات، تؤكّد هذه الشراكة التزامها بتقديم مشاريع عالية الجودة ترتكز على تطلّعات المستثمرين، بالتوازي مع استكشاف مفاهيم معيشية مبتكرة في واحدة من أكثر الأسواق العقارية تنافسيةً على مستوى العالم.

نبذة عن شركة دي أي إيه العقارية القابضة (DIA Holding)

تُعدّ دي أي إيه العقارية القابضة شركة دولية متخصّصة في إدارة أعمال البناء، وتركّز على تطوير المشاريع العقارية السكنية والتجارية والمجتمعية. وتسترشد الشركة برؤية تقوم على العمل الهادف وابتكار بيئات عالية الجودة توفّر الراحة للناس اليوم، وتترك أثراً إيجابياً للأجيال القادمة. وتضمّ محفظتها أكثر من 25 مشروعاً بمساحة إجمالية تتجاوز 783,000 متر مربع، فيما تواصل ترسيخ حضورها في دولة الإمارات، بعد أن باشرت بالفعل تنفيذ أول مشاريعها في السوق المحلية. https://diadevelopments.ae

