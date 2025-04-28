القاهرة، مصر: في خطوة تعكس التزامه بالتوسع في المنطقة، يرسّخ مكتب حبيب الملا مشاركوه مكانته كمكتب قانوني رائد فى المنطقة من خلال الدخول إلى بوابة أفريقيا بافتتاح مكتبه الجديد في مصر. يعكس هذا التوسع التزام الشركة بتقديم خدمات قانونية عالمية المستوى في الأسواق الرئيسية، كما يعكس عمق العلاقات التجارية والاستثمارية المتزايدة بين الإمارات العربية المتحدة ومصر.

مع تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى مصر بوتيرة متزايدة، أصبحت مصر وجهة استراتيجية للشركات التي تتطلع إلى التوسع والنمو. وانطلاقًا من هذا الزخم، يجلب مكتب حبيب الملا مشاركوه خبراته العميقة وتأثيره الإقليمي وحلوله القانونية المتخصصة لخدمة بيئة الأعمال الديناميكية في مصر.

و في هذا السياق، صرّح الدكتور حبيب الملا، مؤسس مكتب حبيب الملا ومشاركوه قائلا: "يأتي توسعنا في مصر كخطوة إستراتيجية في مسيرة شركتنا. فالإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، إلى جانب ما تمتلكه من كفاءات قانونية عالية، تتماشى بشكل مثالي مع رؤيتنا لتقديم استشارات وحلول قانونية استراتيجية عبر الحدود. ومع استمرار نمو الاستثمارات الإماراتية في مصر، نحن ملتزمون بدعم الشركات من خلال خبرتنا الإقليمية العميقة وفِرقنا القانونية المتخصصة في مختلف القطاعات.

التوسع في مصر: خطوة شخصية ومهنية

وبهذه المناسبة، عبّر محمد الخطيب، الشريك الرئيسي ورئيس قسم التقاضي عن فخره بتوسّع الشركة في بلده الأم، قائلًا :"لطالما كانت مصر حجر أساس في الإطار القانوني والاقتصادي للمنطقة، ويشرفنا أن نوفر خبراتنا في سوق ليس فقط سريع النمو ولكن أيضًا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإمارات. هذه الخطوة تعزز قدرتنا على دعم عملائنا من خلال وجود محلي مع الحفاظ على معاييرنا العالمية. نحن هنا لنقدم للشركات أعلى مستويات الاستشارات القانونية، مما يضمن لها التنقل في المشهد القانوني المصري المتطور بثقة ونجاح."

ما نقدمه لعملائنا في مصر

بفضل خبرة تمتد لأكثر من أربعين عامًا في القطاع القانوني في منطقة الشرق الأوسط، يقدم مكتب حبيب الملا ومشاركوه لعملائها في مصر مزيجًا فريدًا من المعرفة المحلية والخبرة القانونية الدولية.

يتمتع المكتب بتأثير إقليمي عميق بفضل حضوره الراسخ وفهمه العميق لمشهد القانون في المنطقة، كما يضم فرقًا قانونية متخصصة في التمويل والعقارات والطاقة والتكنولوجيا. ويركز المكتب على تقديم استشارات قانونية استراتيجية وحلول قانونية تتماشى مع الأهداف التجارية والأطر التنظيمية، كما يوفر استشارات عملية قائمة على متطلبات السوق لضمان نجاح العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يتميز المكتب بقدرته على الجمع بين أفضل الممارسات العالمية والمتطلبات القانونية المحلية، مما يجعله الشريك المثالي للشركات التي تسعى إلى النجاح في السوق المصرية المتطورة.

انطلاقة نحو آفاق جديدة

يمثل هذا التوسع مجرد خطوة في رحلة مستمرة، حيث يواصل مكتب حبيب الملا ومشاركوه توسيع نطاق أعماله وتعزيز حضوره في الأسواق الرئيسية الأخرى.

عن مكتب حبيب الملا و مشاركوه

يزاول مكتب "حبيب الملا ومشاركوه" أعماله من دبي ،أبوظبي،اسطنبول و موسكو ولدينا فريق عمل يضم أكثر من 70 محامياً متعدد التخصصات، يتمتع بخبرة متميزة ومتنوعة في التعامل مع القضايا القانونية للشركات العابرة للحدود. يقدم المكتب خدمات المحاماة والاستشارات القانونية المتخصصة والمتكاملة لأكثر من 40 عاماً في مجال حل النزاعات والخدمات المصرفية والإنشاء والشركات والعقارات والضرائب والتوظيف وغيرها من القطاعات والممارسات.

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