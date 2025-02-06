الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) رائدة حلول إدارة السجلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن شراكة استراتيجية مع اوبن تكست (OpenText)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال إدارة معلومات المؤسسات. وتمثل هذه الشراكة البالغ قيمتها 2.2 مليون دولار أمريكي ( أكثر من 8 ملايين ريال قطري) على مدى خمس سنوات، خطوة مهمة لتطوير خدمات "جي دبليو سي" المقدمة للعملاء في مجال إدارة السجلات والمعلومات من خلال حلول مبتكرة ومتطورة.

ومن خلال هذه الشراكة، تعتمد "جي دبليو سي" حلول اوبن تكست المتطورة لتحسين إدارة السجلات لعملائها وتبسيط العمليات الداخلية من خلال أنظمة إدارة معلومات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومبنية على قوقل كلاود للتعامل الآمن والفعال مع البيانات، وقدرات مسح متقدمة مصممة لتلبية متطلبات العملاء المحددة والتكامل السلس لبيانات المؤسسة مع منصات عالمية رائدة مثل إس ايه بي.

وقال السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«جي دبليو سي»: أن هذه الشراكة تجمع بين خبرة اوبن تكست وريادة "جي دبليو سي" في قطاع الخدمات اللوجستية وهو ما يؤكد التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تلبي جميع احتياجات عملاءنا وفقاً لأحدث الحلول التكنولوجية ومن خلال تبني التقنيات المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، فإننا لا نقوم بتحسين حلولنا الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية فحسب، بل نعمل أيضًا على تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم أهداف التحول الرقمي في قطر بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 .

ومن جانبه قال السيد جورج شمبري نائب رئيس المبيعات الاقليمية في اوبن تكست: متحمسون لتقديم حلول إدارة السجلات بهدف تمكين عملاء جي دبليو سي بأدوات وحلول ذكية ومتطورة تساهم في تحسين عملية إدارة المعلومات وتسهيل التحول الرقمي وتعزيز الأتمته ومواءمة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع العمليات التجارية .

تعزز هذه الشراكة دور جي دبليو سي الداعم للابتكار والتزامها بدعم عملائها بتقنيات متفوقة تعزز أهدافهم التجارية. من خلال الجمع بين خبرة اوبن تكست وريادة جي دبليو سي في مجال الخدمات اللوجستية، ستعزز هذه المبادرة القواعد الرئيسية لمستقبل أكثر اتصالاً وكفاءة.

يمثل إعلان اليوم أحدث استثمار لشركة جي دبليو سي في التقنيات المبتكرة لتعزيز الأداء وتحقيق القيمة لعملائها. في أغسطس 2024، استحوذت جي دبليو سي على أسرع ماسح ضوئي في العالم يقوم بمعالجة 1200 صورة في الدقيقة. إضافة مهمة إلى مرافق التخزين المتقدمة التي تضمن أقصى قدر من الأمان مع أنظمة الكشف الآلي وإخماد الحرائق. مدعومة بعضوية بريزم وشهادات آيزو و أي اس ام اس، تقدم جي دبليو سي حلولاً جاهزة من الدرجة الأولى لمختلف الصناعات ومتطلبات إدارة الأصول.

بالنسبة لشركة اوبن تكست، تضيف هذه الشراكة الجديدة إلى حضورها المتنامي في الشرق الأوسط، والتعاون مع المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات لتقديم حلول مخصصة.

تتخصص اوبن تكست كوربوريشن (OpenText Corporation)، وهي شركة برمجيات كندية بارزة تأسست عام 1991 ويقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، في حلول إدارة معلومات المؤسسات (EIM). وتعمل الشركة على تطوير وتسويق تطبيقات برمجية تمكن الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية وشركات الخدمات المهنية من إدارة المحتوى والبيانات غير المنظمة بشكل فعال كما تقوم شركة اوبن تكست OpenText باستمرار على توسيع عروضها لتلبية احتياجات إدارة المعلومات الديناميكية للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. وتحافظ الشركة على حضور قوي في الشرق الأوسط، حيث تتعاون مع المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات لتقديم حلول تكنولوجية مخصصة.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

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