دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جي إف كوريس، المزود الرائد لحلول المياه والتدفق في الشرق الأوسط مع أكثر من 45 عاماً من الخبرة في المنطقة، عن الإطلاق الإقليمي لحل الصرف الصحي "ألترا فلو".

ويجمع النظام الرائد بين الجودة العالمية لشركة جي إف لأنظمة الأنابيب‏، والخبرة الإقليمية لشركة جي إف كوريس، ما يرسي معياراً جديداً للأداء والقيمة العالية في أنحاء الشرق الأوسط. ويعكس "ألترا فلو" التزام جي إف كويرس بالاستدامة وتحقيق رضا العملاء، مع تقديم قيمة استثنائية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع.

وقد تم تصميم "ألترا فلو" خصيصاً لمعالجة تحديات الصرف في المنطقة الناتجة عن عوامل مثل درجات الحرارة المرتفعة، وتراكم الرمال، ومتطلبات البناء الصارمة، مع توفير حلول مثالية للبنية التحتية. ويضمن التصميم المبتكر عدم وجود أي تسربات، ما يعد أمراً حيوياً للمناطق التي تعاني من ندرة المياه مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يؤدي إلى خفض كبير في هدر المياه و الحفاظ على موارد المياه الثمينة، مع دعم أهداف الاستدامة البيئية الأوسع في المنطقة.

وإضافة إلى الحفاظ على المياه، تم تصميم "ألترا فلو" لتعزيز درجة المتانة، حيث تم تصنيعها من مواد عالية الجودة واختبارها بدقة لتحمل الحرارة الشديدة والمواد الكيميائية القاسية النموذجية المستخدمة في مشاريع البناء المحلية. ويسمح تصميمها سهل الاستخدام بالتثبيت بشكل أسرع، ما يقلل من الوقت وتكاليف العمالة بالنسبة للمقاولين. وتسهم هذه المزايا مجتمعة في جعل "ألترا فلو" حلاً مثالياً لاحتياجات الصرف الصعبة في المنطقة

ويمثل هذا الإعلان إنجازاً رئيسياً في مسيرة جي إف كوريس التي تنتقل من مرحلة شحن 500 طن من المواد من أوروبا إلى دولة الإمارات، إلى مرحلة التصنيع المحلي، ما يقلل حوالي 100 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويحد من البصمة البيئية للشركة.

وقال بارت فان باستيلير، المدير العام لشركة جي إف كوريس: "يمثل طرح "ألترا فلو" نقلة نوعية في المنطقة. وبفضل الخبرة العالمية التي تتمتع بها شركة جي إف لأنظمة الأنابيب، تم تصميم هذا النظام خصيصاً لمعالجة التحديات الفريدة في الشرق الأوسط. ويأتي الطرح في الوقت المناسب بما يتوافق مع التزامنا بتوفير حلول تصريف مبتكرة ومستدامة تلبي المتطلبات المتطورة لتطوير البنية التحتية في الشرق الأوسط."

وأضاف: "نلتزم بعدم وجود تسربات للمياه عندما يتم استخدام منتجاتنا وتثبيتها بشكل صحيح. ومع الأخذ في الاعتبار دراسة البنك الدولي التي تشير بأن نسبة ​​المياه المهدورة في منطقة الشرق الأوسط تبلغ 38%، تبرز حاجة ملحة للاستثمار في أنظمة أنابيب عالية الجودة في جميع أنحاء المنطقة. وتعتبر البنية التحتية المناسبة ضرورية للحد من النفايات وضمان إدارة المياه المستدامة في ظل التحديات الراهنة مثل ندرة المياه، والبنية التحتية القديمة، وتغير المناخ."

من جانبه، أضاف محمد إسماعيل، مدير المنتجات في شركة جي إف كوريس: "تتوفر "جي إف ألترا فلو" الآن في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع تقديم خدمة عملاء استثنائية ودعم فني رفيع المستوى من جي إف كوريس. ويقدم فريقنا من المتخصصين في الصرف الصحي كل المساعدة اللازمة للعملاء لاختيار حل"ألترا فلو" المناسب لمشاريعهم وضمان عملية تثبيت سلسة."

عن شركة جي إف كوريس

تعد جي إف كوريس من الشركات الرائدة في توفير حلول الصرف الصحي في الشرق الأوسط، مع أكثر من 45 عاماً من الخبرة في المنطقة. وتقدم مجموعة شاملة من منتجات وخدمات الصرف الصحي، بدءاً من التصميم والهندسة وانتهاءً بالتركيب وخدمات ما بعد البيع. وتلتزم الشركة بالابتكار والجودة ما يضمن تقديم حلول صرف صحي موثوقة ومستدامة لجميع أنواع المشاريع.

نبذة عن شركة جي إف لأنظمة الأنابيب

تعمل شركة جي إف لأنظمة الأنابيب على إنشاء أنابيب تدوم مدى الحياة باعتبارها المزود المتفوق لحلول المياه والتدفق للصناعات والبنية الأساسية، مما يتيح النقل الآمن والمستدام للسوائل. تركز الشركة على حلول الأنابيب الخالية من التسرب والخدمات الهندسية الرائدة للعديد من قطاعات السوق، وتعكس مبيعاتها العالمية، وهندستها الحديثة، وبصمتها الفريدة في التصنيع، تركيزها القوي على العملاء والابتكار. وتشمل محفظتها الحائزة على العديد من جوائز، التجهيزات، والصمامات، والأنابيب، والخزائن، والغرف والأتمتة، والتصنيع، وتقنيات التوصيل.

تمتلك جي إف لأنظمة الأنابيب شركات مبيعات خاصة بها في 33 دولة ومراكز تصنيع في 15 دولة، ما يضمن تواجدها الدائم في مناطق عملائها. وتوفر مواقع الإنتاج في 40 موقعاً في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مخزوناً كافياً وتوصيلاً سريعاً وموثوقاً. في عام 2023، حققت الشركة مبيعات بلغت 2.100 مليون فرنك سويسري ووظفت 8.798 شخصاً. تعتبر جي إف لأنظمة الأنابيب قسماً من شركة جورج فيشر أيه جي (جي إف)، التي تأسست عام 1802 ومقرها في شافهاوزن (سويسرا).

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