دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: في إطار حرصها الدائم على إحداث أثر إيجابي في المجتمعات التي تنشط فيها، قامت مجموعة جي إف إتش المالية (جي إف إتش) اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة مع دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك بهدف دعم المؤسسة في مهمتها المتمثلة في تمكين الأطفال والشباب من الحصول على التعليم السليم.

وقد جرت مراسم التوقيع في مقر دبي العطاء في دبي، بحضور السيد عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء، والسيدة سحر قناطي، رئيس قسم العلاقات المؤسسية في جي إف إتش، والسيدة نوال الناجي، مدير أول في قسم العلاقات المؤسسية في جي إف إتش، والآنسة زينب فريدوني، نائب رئيس إدارة الشراكات في دبي العطاء.

وضمن هذه الشراكة، أعلنت المجموعة عن رعايتها لمبادرة "جهز حقيبة لبداية جديدة" التي يتم تنظيمها ضمن برنامج "التطوع في الإمارات" التابع لدبي العطاء، والتي تقام غداً الجمعة بتاريخ 11 يوليو في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي، بمشاركة أكثر من ‎100‎ فرد، ويشمل ذلك موظفي جي إف إتش وشركائها الاستراتيجيين، من بينهم شركة جي إف إتش بارتنرز ومدرسة شيفيلد الخاصة ومدرسة بلفيدير البريطانية وإنترتينر.

هذا وسيشارك أعضاء فريق جي إف إتش مع المتطوعين من مختلف أنحاء دولة الإمارات في تجهيز ‎2,000‎ حقيبة مدرسية متكاملة تضم أدوات قرطاسية ودفاتر ولوازم أساسية أخرى، بهدف دعم الأطفال من الأسر المتعففة في الدولة وضمان استعدادهم للعام الدراسي المقبل.

ويؤكد هذا الدعم على التزام جي إف إتش بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، إذ تسعى المجموعة إلى بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في دول مجلس التعاون مثل دبي العطاء، وذلك بهدف توسيع نطاق مبادراتها المجتمعية على المستويَين الإقليمي والعالمي.

وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة سحر قناطي، رئيس قسم العلاقات المؤسسية في مجموعة جي إف إتش المالية بالقول: "يسرّنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية مع دبي العطاء والمشاركة في هذه المبادرة الهادفة، حيث نؤمن في جي إف إتش بأن الأثر الحقيقي يتحقق عندما يلتقي العمل بخدمة المجتمع. كما نحرص باستمرار على تبنّي مبادرات تدعم التعليم وتمكين الشباب وترسّخ قيم الاستدامة. ونتطلع عبر هذه الشراكة إلى إطلاق مزيد من البرامج القادرة على تحقيق قيمة اجتماعية ملموسة في مختلف أنحاء المنطقة."

من جانبه، قال السيد عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: "نؤمن في دبي العطاء بأن كل طفل يستحق أن يبدأ عامه الدراسي وهو مستعد ومفعم بالفخر. ويسهم دعم مجموعة جي إف إتش المالية لمبادرتنا ’جَهِّز حقيبة لبداية جديدة‘ في ضمان تمكين الأطفال من الأسر المتعففة في دولة الإمارات من بدء العام الدراسي الجديد بكرامةٍ وثقة وفرح. لذلك، نُعرب عن خالص امتناننا لجي إف إتش على التزامها بقضيتنا، ولحرصها على تزويد المتعلمين الصغار بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح. معاً، نحن لا نكتفي بتجهيز حقائب مدرسية، بل نفتح أبواباً لمسارات تعليمية أكثر إشراقًا."

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

مجموعة جي إف إتش المالية هي مؤسسة مرخصة كبنك إسلامي متخصص في الخدمات المصرفية بالجملة من قبل مصرف البحرين المركزي، ويقع مقرها الرئيسي في مبنى جي إف إتش هاوس، صندوق بريد 10006، الواجهة البحرية المنامة، مملكة البحرين. وتعتبر المجموعة واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

حول دبي العطاء:

منذ تأسيسها، تعمل دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، على توفير فرص التعليم السليم للأطفال والشباب في البلدان النامية من خلال تصميم وتمويل البرامج الطموحة التي تتسم بالفاعلية والاستدامة، والقابلة للتوسع. وحتى اليوم، نجحت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في إطلاق برامج تعليمية لمساعدة ما يزيد عن 116 مليون فرد في 60 بلداً نامياً.

وتلعب دبي العطاء دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان التعليم السليم المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030، من خلال دعم برامج تنمية الطفولة المبكرة والحصول على التعليم الأساسي والثانوي السليم، والتدريب التقني والمهني وتدريب الشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة. علاوة على ذلك، تتبنى دبي العطاء نهجاً استراتيجياً لتحسين مستوى التحاق الطلاب ونتائج التعلم من خلال نموذج متكامل للصحة المدرسية والتغذية الذي يتكون من أنشطة التخلص من الديدان المعوية في المدارس، والتغذية المدرسية، وتوفير المياه والمرافق الصحية والنظافة الشخصية في المدارس.

دبي العطاء هي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة (UN DGC)، فضلاً عن كونها منظمة غير حكومية مسجلة تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري (IACAD)، الجهة المنظمة للأنشطة الخيرية في دبي. وتعتبر المؤسسة مخولة بجمع التبرعات من خلال التبرعات المباشرة أو حملات جمع التبرعات، فضلاً عن استخراج جميع التصاريح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

يعتبر العمل التطوعي أداة قوية بالنسبة لدبي العطاء من أجل إشراك أفراد المجتمع في مواجهة تحديات التنمية. تجمع دبي العطاء كافة أطياف المجتمع الإماراتي من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات التطوعية والتوعوية المرتبطة بمهمتها العالمية.

المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: www.dubaicares.ae

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