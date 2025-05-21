المنامة، البحرين: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") مؤخرًا عن إطلاق الجيل القادم من تطبيق جي إف إتش للاستثمار، وذلك بإضافة خاصية المحادثة الصوتية عبر المساعد الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وبذلك تصبح جي إف إتش أول بنك استثماري في المنطقة يُطلق مساعدًا استثماريًا ذكيًا يعمل بالصوت بشكل الكامل، مما يتيح للمستخدمين إدارة استثماراتهم بسهولة تامة من خلال التحدث إلى التطبيق فقط.

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي جي إف إتش الدائم لتبني أحدث التقنيات المالية وتطبيق أعلى معايير الأمان في القطاع، بهدف توفير تجربة استثمارية سلسة وآمنة للعملاء، بدءًا من مرحلة التسجيل وفتح الحساب، وصولًا إلى إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل مباشر. ويعتمد المساعد الذكي المطور على تقنيات OpenAI، ليقدم ردودًا فورية ذكية ويوفر تجربة استخدام تفاعلية وسهلة، مقدمًا بذلك تجربة استثمار رقمية متكاملة عبر منصة واحدة.

ويأتي إطلاق المساعد الذكي بتقنياته المطورة تأكيدًا على استراتيجية التحول الرقمي المستمرة التي تنتهجها المجموعة، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز البنوك الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد حصدت المجموعة مؤخرًا جائزتين مرموقتين على مستوى المنطقة تقديرًا لريادتها في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أسامة نصر، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في مجموعة جي إف إتش المالية، بالقول: "يسرنا تقديم الجيل القادم من المساعد الذكي من جي إف إتش، والذي يُعد أول مساعد استثماري ذكي يعمل بالصوت بين البنوك الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتيح هذه النسخة المحسنة للمستخدمين إجراء محادثات طبيعية والتحكم باستثماراتهم دون الحاجة لاستخدام اليدين، حيث يمكنهم الاستعلام عن أداء محافظهم أو معرفة العوائد المتوقعة أو استكشاف فرص استثمارية جديدة، في أي وقت ومن أي مكان. نحن متحمسون لمنح عملاؤنا الفرصة لتجربة مستقبل الاستثمار الذكي مع المساعد الذكي من جي إف إتش."

وأضاف: "نهدف إلى قيادة المشهد الرقمي في المنطقة عبر تمكين عملائنا من تجربة استثمارية مستقبلية اليوم. ومع ميزة المحادثة الصوتية الجديدة، نعمل على إزالة الحواجز وتعزيز سهولة الاستثمار الرقمي كما لو كانت مجرد محادثة، ونوفر بذلك تجربة أكثر ارتباطًا وسلاسة لمستثمرينا، بما ينسجم مع التزامنا بتقديم حلول تلبي تطلعات العملاء وتناسب أسلوب تفاعلهم مع شؤونهم المالية."

إضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين أيضًا الوصول إلى حساب الوكالة عبر تطبيق جي إف إتش للاستثمار، والذي يقدم عوائد متوقعة تصل إلى 7% سنويًا مع توزيع أرباح شهري حصريًا للأفراد. ويدعم التطبيق مجموعة واسعة من وسائل الدفع الآمنة، بما في ذلك العملات المشفرة، مما يوفر للمستخدمين أعلى قدر من المرونة في كيفية إدارة استثماراتهم.

يتوفر المساعد الذكي المطور الآن عبر النسخة المحدثة من تطبيق جي إف إتش للاستثمار، والذي يمكن تحميله من متجر التطبيقات "آب ستور" أو "جوجل بلاي"، وهو متاح لجميع المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

مجموعة جي إف إتش المالية هي مؤسسة مرخصة كبنك إسلامي متخصص في الخدمات المصرفية بالجملة من قبل مصرف البحرين المركزي، ويقع مقرها الرئيسي في مبنى جي إف إتش هاوس، صندوق بريد 10006، الواجهة البحرية المنامة، مملكة البحرين. وتعتبر المجموعة واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.

نبذة حول حساب الوكالة:

حساب الوكالة هو عقد وكالة يخول بمقتضاه الطرف الأول (الموكل) مجموعة جي إف إتش المالية الطرف الثاني (الوكيل) للقيام بالأنشطة الاستثمارية نيابةً عنه، مع احتفاظ الطرف الأول بمخاطر الاستثمار حيث إن العوائد غير مضمونة وتعتمد على أداء الأصول محل الاستثمار. تُقدم هذه المعلومات لأغراض التوعية ولا تشكل عرضًا أو توصيةً للاشتراك أو شراء أي منتج استثماري في أي ولاية قضائية يحظره القانون أو التنظيم، وينبغي على المستثمرين المحتملين إجراء دراستهم المستقلة وطلب المشورة القانونية والضريبية والمالية قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

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