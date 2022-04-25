المنامة- - أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب ( "جي إف إتش" أو "المجموعة") اليوم أنه من المتوقع أن يتم الإدراج المتبادل لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مايو 2022، ويخضع ذلك للموافقات النهائية من الجهات الرقابية المختصة. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الإدراج الرابع للمجموعة في المنطقة، حيث يتم بالفعل تداول أسهم مجموعة جي إف إتش في بورصة البحرين، سوق دبي المالي وبورصة الكويت.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تعزيز السيولة في أسهم جي إف إتش، مما يعود بالفائدة على المساهمين ويمكن المجموعة من الوصول إلى قاعدة أوسع من المساهمين الأفراد والمؤسسات الذين يتداولون في البورصة. يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية من أكبر البورصات الخليجية وأكثرها جاذبية من حيث السيولة وحجم التداول وعائد المساهمين، كما احتلت المرتبة الأولى بين بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021 لأعلى زيادة سنوية في حجم التداول.

وقال السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، "يسعدنا أن نعلن عن إنجاز مهم آخر للمجموعة، من خلال إدراج أسهم مجموعة جي إف إتش في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي يعتبر أحد أكثر الأسواق حيوية وسرعة في النمو في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن مستعدون لأن نصبح أول مُصدر يتم إدراجه في أربع بورصات رئيسية في دول المجلس، وهدفنا هو الاستمرار في تعزيز سيولة أسهمنا، وتنويع قاعدة المستثمرين لدينا، وضمان توفير أعلى مستويات الإفصاح والشفافية لصالح المساهمين. تماشياً مع استراتيجيتنا، نتطلع أيضا إلى تحقيق وجود أكثر رسوخا في أبوظبي، والاستفادة من فرص النمو في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية والاقتصاد المحلي. من خلال هذا الإدراج، سنكون في وضع أفضل لخدمة مساهمينا الحاليين في دولة الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي وجذب مساهمين جدد من بين قاعدة مستثمري التجزئة الواسعة والمؤسسات الكبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ".

سيتمكن المساهمون الحاليون في المجموعة أيضا من تحويل أسهمهم من الأسواق الحالية إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية. لمزيد من المعلومات حول كيفية تحويل الأسهم، يرجى من السادة المساهمين الاتصال بـ iservice@gfh.com قبل موعد غايته 16 مايو 2022.

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عن "مجموعة جي إف إتش المالية":

تعد جي إف إتش واحدة من المجموعات المالية الأكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي .

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

نوال الناجي

مدير– قسم العلاقات المؤسسية

هاتف: +973 17538538 البريد الإلكتروني nalnaji@gfh.com

الموقع الإلكتروني: www.gfh.com