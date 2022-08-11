تشييد محطة مياه التي تحمل علامة "جي إم جي" بمحاذاة مسار الدراجات الهوائية بمنطقة القدرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعاونت "جي أم جي"، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع العافية وبيع وتوزيع وتصنيع مُنتجاتٍ لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والأغذية والصحة، مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لإنشاء محطة لتوزيع مياه الشرب النقية بمنطقة القدرة في إطار مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة.

وتندرج هذه الشراكة في إطار التزام "جي أم جي" بدعم مسيرة التنمية المستدامة على المستوى الوطني وتعزيز صحة وعافية مجتمعات دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى محطة المياه في منطقة القدرة، قامت الشركة بتركيب فلاتر لمياه الشرب في مكاتبها في دولة الإمارات.

هذا وينسجم دعم "جي أم جي" لمبادرة "دبي تبادر" للاستدامة مع كشفها مؤخراً عن إطار عمل استراتيجية الاستدامة لديها والتي تحمل اسم "لنساهم بالتغيير". ويتماشى الإطار مع توجهات الاستدامة العالمية والوطنية الرئيسية، ويعكس بوضوح التزام الشركة بالمساهمة بشكل إيجابي وملموس عبر أنحاء المنطقة والعالم بأسره. وسيتسنى للشركة المضي قدماً في تنفيذ هذه الخطط بالاعتماد على محاور استراتيجية ثلاث تتمثل في: "تفكير مستقبلي"، و"نُلهم لنُبدع"، و"التغيير عزيمتنا".

و"دبي تبادر" هي مبادرة استدامة أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتسعى لتشجيع مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار على تغيير سلوكهم الاستهلاكي لزجاجات المياه البلاستيكية، فضلاً عن إلهام الناس بشكل فعال وإيجابي للحد من استخدام العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وسيتم تركيب أجهزة لتوزيع مياه الشُرب النقية بالمجان في الأماكن الرئيسية العامة في جميع أنحاء المدينة في إطار المشروع. وستتوفر المياه الباردة عند درجة حرارة 10 درجات مئوية لتكون بديلاً منعشاً ونظيفاً وآمناً يساهم في ترسيخ ثقافة إعادة ملء زجاجات المياه.

وفي هذا السياق، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "جي أم جي": "انطلاقاً من مكانتنا كشركة عائلية تُعنى بتعزيز مفاهيم العافية وتتحلى بأعلى مستويات المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات التي تعمل بها، فإننا في ’جي أم جي‘ حريصون على دعم المبادرات الهادفة للارتقاء بأنماط حياة مجتمعاتنا لتغدو أكثر صحة وعافية. لذلك نفخر برعاية مبادرة ’دبي تبادر‘، لنمضي معاً في رحلة طموحة لحماية البيئة من حولنا، وذلك عبر الحد من تأثير النفايات البلاستيكية. كما نتطلع إلى مواصلة العمل مع الحكومة ومختلف الأطراف المعنية لتعزيز التغيير الإيجابي، ونشر الوعي بالقضايا البيئية".

من جانبه قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يسعدنا تقديم دعمنا لشركة ’جي أم جي‘ لترسيخ ريادة مبادرة ’دبي تبادر‘ في المدينة، والتي استُلهمت من رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية لتعزيز مكانة دبي كوجهة مستدامة وأفضل مدن العالم للسياحة والعيش والعمل. ويأتي تثبيت الشركة لجهاز توزيع مياه الشرب النقية بمنطقة القدرة ليقدم للمقيمين والزوار حافزاً آخر للتخلي عن العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد واستبدالها بزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام. ويجسد توافر العديد من أجهزة توزيع مياه الشرب في عدد من المواقع الرئيسية في المدينة دلالة على الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص بدبي، والتي تساهم بنجاح الإمارة المستمر وتدعم خططها الطموحة لتحقيق الاستدامة، بأسلوب يدور في جوهره حول أرقى مستويات الإبداع والتعاون البناء".

وتضم منطقة القدرة واحداً من أبرز مسارات الدراجات الهوائية في الإمارة، وسيوفر تثبيت جهاز توزيع مياه الشرب النقية في المنطقة للدراجين موقعاً مثالياً لإعادة تعبئة زجاجات مياه الشرب خاصتهم، الأمر الذي سيسهم بدوره في تعزيز أنماط الحياة الصحية.

وتندرج شراكة "جي أم جي" مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي الهادفة لرعاية محطة توزيع مياه الشرب النقية بمنطقة القدرة، في إطار علاقتها الوثيقة مع الدائرة، لا سيما بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد على مدار ثلاث سنوات مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أواخر العام الماضي. وتؤكد الاتفاقية التزام "جي أم جي" الراسخ تجاه رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مجتمع أكثر صحة وعافية، وذلك عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية في المدينة، لا سيما "تحدي دبي للياقة".

ووفقاً لبيانات جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة‍، يبلغ حجم استهلاك الشخص العادي في دولة الإمارات 94 كجم من البلاستيك سنوياً، وتشكل العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد الحصة الأكبر منها. هذا إلى جانب التأثير الكارثي للنفايات البلاستيكية على الكائنات والحيوانات والطيور البحرية، وكذلك الموائل الطبيعية للمخلوقات البحرية مثل الدلافين والسلاحف المائية والطيور. كما تدعم المبادرة التزام دبي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

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حول جي أم جي:

تعد "جي أم جي" شركة عالمية متخصصة في قطاع العافية وبيع وتوزيع وتصنيع مُنتجاتٍ لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والأغذية والصحة. وتتمحور رؤية المجموعة حول جعل العالم مكاناً أفضل عبر إلهام العملاء على مواصلة السعي لتحقيق النجاح. وتمتد استثمارات المجموعة اليوم عبر أربعة أقسام هي: "جي أم جي للرياضة" (GMG Sports) و"جي أم جي للمنتجات الغذائية" (GMG Food) و"جي أم جي للرعاية الصحية" (GMG Health) و"جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية" (GMG Consumer Goods).

وفي ظل استحواذها مؤخراً على سلسلة متاجر الهايبرماركت والسوبرماركت التابعة لعلامة "جيان" التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وامتلاكها حقوق التوسع في علامات "جيان" و"مونوبري" و"فرانبري" في الشرق الأوسط، غدت "جي أم جي" لاعباً رائداً في قطاع تجزئة المواد الغذائية.

وتحت إدارة ملاكها، عائلة باقر، تحولت "جي أم جي" إلى شركة عالمية رائدة تضم تحت مظلتها مجموعة من أكثر العلامات التجارية شهرة ونجاحاً في العالم في قطاع العافية.

وتزاول الشركة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وتقدّم أكثر من 120 علامة تجارية عالمية إلى الأسواق التي تعمل فيها. وتشمل هذه العلامات التجارية مفاهيم محلية بارزة مثل "سن آند ساند سبورتس" و"دروب كيك" وصيدليات "سوبر كير" و"فارم فريش" وكلاسيك"، وعلامات تجارية عالمية بما في ذلك "نايكي" و"كولمبيا" و"تمبرلاند" و"فانس" و"ماما سيتاس" و"وماكين".

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