استثمار جديد يمكّن الشركة من اغتنام فرص الأعمال القيمة في أسواق هونغ كونغ مع إيرادات مقدرة بنحو 917.5 مليون دولار للقطاع هذا العام

خطوة طموحة تمثل أحدث استثمارات "جي أم جي" في آسيا وتنسجم مع طموح الشركة لتوسيع أعمالها في قطاع الرياضة حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "جي أم جي"، الشركة المتخصصة في قطاع العافية وبيع وتوزيع وتصنيع مُنتجاتٍ لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والأغذية والصحة، اليوم عن افتتاح أحدث متاجرها لعلامة "نايكي" Nike في هونغ كونغ. ويقع المتجر الجديدة في مركز التسوق "إيست بوينت سيتي" ضمن حي هانغ هاو، وتتوج هذه الخطوة أحدث استثمار استراتيجي للشركة في آسيا، وتمكنها من اغتنام الفرص القيمة التي تقدمها الأسواق في ضوء الإقبال المتزايد على أنماط الحياة الرياضية والعافية في المنطقة.

ويمتد أحدث متاجر "نايكي" Nike في هونغ كونغ على مساحة قدرها 2171 قدماً مربعاً ويقدم الملابس الرياضية للنساء والرجال، ضمن فئات الجري والتمارين الرياضية وكرة السلة.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة "ستاتيستا" المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع الرياضة والتمارين في الهواء الطلق في هونغ كونغ إلى 917.5 مليون دولار في عام 2022، نظراً للإقبال المتنامي على فئات ملابس الرياضة والترفيه. وتشير الشركة أيضاً إلى آفاق واعدة لنمو هذا القطاع بمعدل سنوي يبلغ 17.99% ليتجاوز حجم السوق 1.5 مليار دولار في عام 2025. ومن المتوقع أيضاً وصول عدد المستهلكين ضمن هذه الفئة إلى 2.3 مليون خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفي هذا السياق، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "جي أم جي": "تحرص أسواق آسيا على الارتقاء بمبيعات التجزئة إلى آفاق جديدة، حيث تساهم بحصة كبيرة من حجم النمو العالمي للقطاع. لذلك نؤمن في ’جي أم جي‘ أن أسواق هذه المنطقة تمنحنا فرصاً قيمة لتعزيز زخم نمونا وتوسعنا. ولاشك أن افتتاح أحدث متاجرنا لعلامة ’نايكي‘ Nike، وهو الأول منذ عامين، في سوق هام مثل هونغ كونغ يدعم مسار التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة، ويعزز حضورنا بقطاع البيع بالتجزئة في آسيا، ويتيح للمزيد من أفراد المجتمع تبني أنماط حياة رياضية وصحية".

تتمتع "جي أم جي" بعلاقة شراكة طويلة مع علامة "نايكي" Nike، حيث وقعت معها اتفاقية في عام 1982 لتقديم منتجاتها في دولة الإمارات ومن ثم قامت بتوزيعها وبيعها بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي التي توسعت الشركة فيها. وعقب توسعها في منطقة الشرق الأوسط، دخلت "جي أم جي" السوق الآسيوية مع استحواذها على "رويال سبورتنج هاوس"، سلسلة متاجر التجزئة الرياضية. ودعماً لهذا الزخم المرتفع، استحوذت الشركة مؤخراً على متاجر "نايكي" Nike من "سوتل" موسعة حضورها في سنغافورة وماليزيا، ومرسخة مكانتها في آسيا. وتمتلك "جي أم جي" اليوم أكثر من 25 متجراً لعلامة "نايكي" Nike في آسيا، ووصل عدد متاجرها في هونغ كونغ لوحدها إلى 11 متجر مع أحدث استثمار لها في مركز التسوق "إيست بوينت سيتي".

وقدمت "جي إم جي" أكثر من 120 علامة تجارية عالمية في الأسواق، ونجحت بتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة من خلال أربعة أقسام رئيسية هي: "جي إم جي للرياضة" و"جي إم جي للمواد الغذائية" و"جي إم جي للرعاية الصحية" و"جي إم جي للمنتجات الاستهلاكية". وتندرج جميع هذه الأقسام ضمن رؤية موحدة وهادفة لجعل العالم مكاناً أفضل عبر إلهام العملاء على مواصلة السعي لتحقيق النجاح.

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حول جي أم جي

تعد "جي أم جي" مجموعة متكاملة في مجال العافية واللياقة، وتختص ببيع وتوزيع وتصنيع محفظة رائدة من العلامات التجارية العالمية والمحلية ضمن قطاعات الرياضة والصحة والغذاء. وتتمحور رؤية المجموعة حول جعل العالم مكاناً أفضل عبر إلهام العملاء على مواصلة السعي لتحقيق النجاح. وتمتد استثمارات المجموعة اليوم عبر أربعة أقسام هي: "جي أم جي للرياضة" (GMG Sports) و"جي أم جي للمنتجات الغذائية" (GMG Food) و"جي أم جي للرعاية الصحية" (GMG Health) و"جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية" (GMG Consumer Goods).

ومع استحواذها على سلسلة متاجر علامة "جيان" في دولة الإمارات، وحقوق توسع علامات "جيان" و"مونوبريكس"، و"فرانبريكس" في منطقة الشرق الأوسط، باتت "جي أم جي" الآن لاعباً رئيسياً في قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة.

وتحت إدارة ملاكها، عائلة باقر، تحولت "جي أم جي" إلى شركة عالمية رائدة تضم تحت مظلتها مجموعة من أكثر العلامات التجارية شهرة ونجاحاً في العالم في قطاع العافية.

تزاول الشركة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وتقدم أكثر من 120 علامة تجارية عالمية إلى مناطق عملها. وتشمل محظفتها علامات محلية بارزة على غرار سن اند ساند سبورتس، ودروبكيك، وصيدلية سوبركير، وفارم فريش، وكلاسيك، وأخرى عالمية مثل نايكي، وكولومبيا، واندر آرمر، وتمبرلاند، وفانز، وماما سيتاز، ومكتشين.

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