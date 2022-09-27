المنشأة تعد أكبر مصنع مؤتمت بالكامل لإنتاج ملح الهيمالايا الوردي في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ألف كيلوغرام من الملح عالي الجودة يومياً

المنشأة ستدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ومبادرة "وادي تكنولوجيا الغذاء" في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "جي أم جي"، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع العافية وبيع وتوزيع وتصنيع مُنتجاتٍ لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والأغذية والصحة، اليوم عن افتتاح ثاني أكبر منشآت العالم المؤتمتة بالكامل لتصنيع ملح الهيمالايا الوردي من حيث السعة الإنتاجية في دولة الإمارات، والتي تنضوي تحت قسم "جي أم جي للمنتجات الغذائية" التابع للشركة. وتبلغ السعة الإنتاجية للمنشأة، الواقعة في ميناء جبل علي بدبي، 70 ألف طن متري؛ كما يمكنها إنتاج 200 ألف كيلوغرام من ملح الهيمالايا الوردي عالي الجودة يومياً.

وبحسب شركة Maximize Market Research، تم تقدير قيمة السوق العالمية لملح الهيمالايا الوردي بنحو 10.63 مليار دولار في عام 2020. ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة العالمية بنسبة 4,2٪ بين عامي 2021 و2027 لتقارب قيمتها 14,18 مليار دولار. وتلتزم "جي أم جي للمنتجات الغذائية" (GMG Food) بدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ومبادرة "وادي تكنولوجيا الغذاء" في دولة الإمارات، وذلك من خلال تطوير منظومة شاملة تتضمن إنتاج الأغذية المستدامة بالاعتماد على التقنيات المبتكرة والإنتاج المحلي سريع الوتيرة. هذا وتعمل الشركة حالياً على بناء خطوط إنتاج متخصصة بالأعشاب والتوابل، والتي تسعى لاستكمالها بحلول الربع الأول من 2023.

وبهذه المناسبة، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي أم جي": "نفخر بإنجازنا الجديد في ’جي أم جي‘، إذ نفتتح ثاني أكبر منشأة في العالم لتصنيع ملح الهيمالايا الوردي من حيث السعة الإنتاجية في دولة الإمارات، كما نعمل على إطلاق أحدث علاماتنا التجارية باسم ’سابورا‘. وباعتبارنا شركة عالمية متخصّصة في قطاع العافية واللياقة، ذات جذور راسخة في دولة الإمارات؛ نتشرف بدعم الطموحات الغذائية الوطنية للبلاد إلى جانب تمثيلها في قطاع معالجة الأغذية العالمي".

وأضاف باقر: "هذه ليست سوى البداية، إذ نسعى لإرساء معيار آخر لأنظمة تصنيع الأغذية في المنطقة. وسيساعد افتتاح المنشأة الجديدة في ترسيخ مكانة ’جي أم جي‘ على الخارطة العالمية لتصنيع الأغذية، وتهيئتنا للتوسع في الأسواق العالمية في المستقبل القريب".

وتنشط "جي أم جي للمنتجات الغذائية" بمجال تصنيع الأغذية وتطوير العلامات التجارية، لتعزز من قيمة الاقتصاد الإماراتي عبر الإنتاج المحلي وتزويد العملاء بالمنتجات الطازجة والمغذية من خلال علامتين تجاريتين محليتين هما "فارم فريش" Farm Fresh و"كلاسيك" Klassic، إضافة إلى "سابورا" Sapora. وبإضافة المنشأة الجديدة لتصنيع ملح الهيمالايا الوردي، باتت أعمال "جي أم جي" لإنتاج الأغذية تضم حالياً ستة من أحدث المصانع المدعومة بمطبخ ومختبر للأغذية قائمان على مفهوم البحث والتطوير. وتغطي هذه المرافق 6 خطوط إنتاج: اللحوم، والمأكولات البحرية، وملح الهيمالايا الوردي، والأعشاب والتوابل، واللحوم المبردة، وتقطيع وتتبيل اللحوم.

ورغم بداياتها المتواضعة بمجال بيع اللحوم وتوزيع الأطعمة المجمدة مطلع سبعينيات القرن الماضي، نجحت "جي أم جي للمنتجات الغذائية" في أن تنمو وتغدو الشريك المفضل في دولة الإمارات لأهم العلامات التجارية الدولية العاملة بمجال الأغذية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.

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