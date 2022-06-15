الرياض، المملكة العربية السعودية: سلطت شركة جيه إل إل، شركة الخدمات المهنية الرائدة المتخصصة في خدمات استشارات العقارات وإدارة الاستثمار والتطوير، الضوء على الفرص الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية للمستثمرين والمطورين.

وتأكيداً على الآفاق الواعدة التي تنتظر مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية في المملكة، قدمت جيه إل إل مؤخراً خدماتها الاستشارية إلى شركة الخليج للاستثمار الإسلامي المحدودة بشأن صفقة بقيمة 530 مليون دولار للاستحواذ على حصة في أكبر مزود لخدمات العناية بالأسنان والأمراض الجلدية في المملكة.

وكانت شركة الخليج قد اشترت حصة الأغلبية في مجموعة المسواك لطب الأسنان من شركة جدوى للاستثمار، وهي شركة سعودية متخصصة في مجال حقوق الملكية الخاصة. وقدمت جيه إل إل خدماتها الاستشارية للمشتري في هذه الصفقة التاريخية، وتضمنت مهام جيه إل إل إتمام تدابير العناية الواجبة التجارية والتحقق من خطط الأعمال والتوسع، وإجراء التحليل الرباعي الداخلي (تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات).

وتعليقاً على هذه الصفقة، أفاد سانديب سينها، رئيس قسم استشارات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط وأفريقيا في جيه إل إل، قائلاً: "إن قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية على موعد مع مرحلة جديدة زاخرة الفرص، ليس فقط كنتاج طبيعي لأهداف رؤية السعودية 2030 الرامية لتحسين جودة حياة المواطنين السعوديين فحسب، وإنما نظراً لتركيز حكومتها الرشيدة على الارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاع الرعاية الصحية".

وأضاف: "تشهد المملكة العربية السعودية تنامياً في حجم الاستثمار الخاص في هذا القطاع حيث من المنتظر تنفيذ العديد من مشاريع الرعاية الصحية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتمتلك جيه إل إل معرفة واسعة وعميقة في هذا السوق الواعد، إذ قدمت استشارات استثمارية دقيقة لتنفيذ الصفقات على مختلف الأصعدة. وهذا دليل دامغ على مدى اهتمام المستثمرين المتزايد بقطاع الرعاية الصحية في المملكة".

ومن جانبه، صرح محمد الحسن، الرئيس التنفيذي المشارك والشريك المؤسس لشركة الخليج، قائلاً: "تعتبر هذه الصفقة التاريخية علامة فارقة في مسيرة نمونا المستمر واستثمارنا المتواصل في قطاع الرعاية الصحية المتنامي والواعد في المملكة العربية السعودية. ولقد كان من دواعي سرورنا أن نتعاون مع جيه إل إل في هذه الصفقة الاستراتيجية لتأكيد التزامنا المتزايد بهذا السوق حيث نواصل البحث عن فرص قيّمة طويلة الأجل".

في حين صرح بانكاج جوبتا، الرئيس التنفيذي المشارك والشريك المؤسس لشركة الخليج، قائلاً: "يوفر قطاع الرعاية الصحية المتنامي بوتيرة متسارعة في المملكة مجموعة كبيرة من الفرص الجذابة للمستثمرين، فهو أكبر سوق للرعاية الصحية في منطقة الخليج. ونتطلع قدماً للاستفادة من إمكاناته الضخمة وتوسيع نطاق حضورنا واستكشاف المزيد من فرص النمو الفريدة ".

يشار إلى أن هذه الصفقة الهامة تؤكد على الجاذبية المتزايدة لأصول الرعاية الصحية في عموم دول الخليج، إذ يعتبر قطاع الرعاية الصحية واحداً من القطاعات المتنامية والمزدهرة في المنطقة بفضل ارتفاع مستويات الدخل والاستثمار الحكومي في البنية التحتية الطبية بما يعود بالنفع على المواطنين.

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نبذة عن جيه إل إل

تعتبر شركة جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL) شركة رائدة في الخدمات المهنية وهي متخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. وتتمثل رؤيتنا في تكوين صورة جديدة لعالم العقارات باستخدام أحدث التقنيات من أجل توفير فرص مثمرة وعقارات متميزة وحلول عقارية مستدامة تُمكن الجميع من تحقيق طموحاتهم. ونهدف من ذلك إلى بناء غدٍ أفضل لعملائنا ولشعوبنا ومجتمعاتنا. شركة جيه إل إل واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة بحجم إيرادات سنوية بلغ 19.4 مليار دولار في عام 2021، وتعمل في أكثر من 80 دولة، ويعمل بها ما يزيد عن 98000 موظف حول العالم كما في 31 ديسمبر 2021. و"جيه إل إل" هو الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة لشركة جونز لانج لاسال إنكوربوريتد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.jll.com.

نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يربو على 1050 من المهنيين المؤهلين دولياً في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخبر والقاهرة والدار البيضاء وجوهانسبرج. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.jll-mena.com.