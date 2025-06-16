​​​​​​دبي: أعلنت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، اليوم عن تحديثات جديدة لحل مركز الأمن "سيكيوريتي سنتر" الذي تقدمه وفق مبدأ البرمجيات كخدمة، والمُصمم خصيصاً للمؤسسات. وكانت الشركة قد أضافت ميزات جديدة إلى منصة الأمن هذه كل 12 يوماً منذ إطلاقها.

ويجمع هذا الحل بين التحكم في الوصول وإدارة الفيديو والبحث الجنائي ومراقبة التسلل والأتمتة والعديد من قدرات الأمان المتقدمة الأخرى في حل واحد. وتم تصميم هذه المنصة بما يتيح لها العمل بالكامل في السحابة أو وفق نظام هجين يتضمن أنظمة محلية، ما يمنح المؤسسات حرية اختيار كيفية إدارة بنيتها التحتية الأمنية وتوسيع نطاقها. وتُوسّع التحديثات الأخيرة دعم الكاميرات المتصلة مباشرةً بالسحابة، وتُحسّن قدرات التسجيل الطرفي، كما تُقدم تكاملات تحليلية جديدة من جهات خارجية، ما يُعزز وتيرة الابتكار في المنصة والتزامها بتلبية احتياجات العملاء.

وبخلاف تقديم المنصة كحلول برمجيات كخدمة حصرية، يُتيح برنامج مركز الأمن كخدمة (Security Center SaaS)، لمتخصصي الأمن وشركاء التوزيع اختيار الأجهزة الأنسب لاحتياجاتهم، دون التقيد بمورد واحد. وتدعم بنيتها المفتوحة مجموعة واسعة من أجهزة Axis وBosch وi-PRO، بما في ذلك كاميرات البث المباشر إلى السحابة، وكاميرات PTZ، وكاميرات عين السمكة (التي تأتي الآن مع خاصية إزالة التشوه تلقائياً).

كما تمتد هذه المرونة لتشمل نماذج النشر، إذ يمنح برنامج مركز الأمن كخدمة المؤسسات قدرة على التحكم الكامل في انتقالها إلى السحابة، ويدعم البنية التحتية السحابية الأصلية والمحلية، أو كليهما.

ويمكن تخزين الفيديو على الحافة أو في السحابة، اعتماداً على النطاق الترددي أو سياسة المؤسسة أو احتياجاتها التشغيلية، مع إدارة مركزية من خلال تطبيقات الويب والهواتف المحمولة.

وبفضل الدعم المدمج الذي توفره اتصالات الويب في الوقت الفعلي WebRTC، تتيح المنصة أيضاً بث الفيديو من نظير إلى نظير مباشرة من الكاميرات إلى واجهة الويب.

وتُبسّط المنصة إدارة البيئات متعددة المواقع في قطاعات مثل تجارة التجزئة والتعليم والجامعات والشركات والبنوك والرعاية الصحية والبنية التحتية للمدن. ويمكن للمشغلين إدارة الأنظمة من مركز عمليات أمن مركزي أو عن بُعد عبر تطبيقات الويب والهواتف المحمولة.

وفي تعليقه على هذه التحديثات، قال كريستيان مورين، نائب الرئيس لهندسة المنتجات لدى شركة جينيتك: "تُعيد شركة جينيتك تعريف مفهوم البرمجيات كخدمة للأمن المادي، إذ أنه لا يقتصر على الانتقال إلى السحابة فحسب، بل يُتيح للعملاء ومتخصصي تكامل الأنظمة المرونة اللازمة التي تمكنهم من بناء أنظمتهم وتوسيع نطاقها وتطويرها. ويتميز حل مركز الأمن كخدمة بقدرته على توحيد وظائف الأمن المادي على منصة واحدة، مع إضافة قدرات سحابية جديدة باستمرار، ودعم نماذج الأجهزة والنشر الموجودة مسبقاً لدى المؤسسات".

نبذة عن جينيتك:

جينيتك هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل منذ أكثر من 25 عاماً لإحداث تحول في صناعة الأمن المادي. وتقوم الشركة اليوم، بتطوير حلول مصممة لتحسين الأمن والاستخبارات والعمليات للمؤسسات والحكومات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. أما منتجها الرئيسي، سيكيوريتي سنتر "Security Center"، فهو عبارة عن منصة ذات بنية مفتوحة توحد عمليات المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت، والتحكم في الوصول، والتعرف التلقائي على لوحة التسجيل، والاتصالات، والتحليلات. تأسست شركة جينيتك في عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال، كندا، وهي تقدم الخدمات لعملائها عبر شبكة واسعة من شركاء التوزيع المعتمدين والاستشاريين الذين ينتشرون في أكثر من 159 دولة حول العالم.

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