دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، اليوم عن حصول حلها سيكيوريتي سنتر 5.12، أحدث إصدار من منصتها الأمنية الموحدة الرائدة، على الموافقة الرسمية من قبل مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) في دبي.

وجدير بالذكر أن مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية كانت تأسست في عام 2016، وهي هيئة حكومية تضطلع بتنظيم العمل في القطاع الأمني بإمارة دبي. وتشرف المؤسسة على قطاع الأمن الخاص كما تعمل على تعزيز التميز من خلال الالتزام بأعلى المعايير الدولية في مجال الأنظمة والخدمات الأمنية.

وتأتي هذه الموافقة الأخيرة بناءً على نجاح الإصدارات السابقة من الحل الأمني الرائد، والتي حصلت على شهادة سيرا في السابق، الأمر الذي يعزز التزام الشركة بتقديم حلول أمنية متطورة مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء.

وفي تعليقه على هذه الموافقة، قال فراس جاد الله، المدير الإقليمي لشركة جينيتك في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يُعدّ حصولنا على موافقة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي شهادة على التزامنا بالابتكار وفهمنا العميق للتحديات الأمنية التي يواجهها عملاؤنا في المنطقة. ولا يفي حل سيكيوريتي سنتر 5.12 بالمعايير التنظيمية الصارمة في دبي فحسب، بل يضع أيضاً معياراً جديداً لأنظمة إدارة الأمن المادي في الإمارات العربية المتحدة. ومع حصولنا على موافقة هيئة تنظيم الصناعة الأمنية، أصبحت جينيتك الآن على استعداد تام لتمكين المؤسسات في جميع أنحاء دبي بالأدوات التي تحتاجها لتأمين عملياتها بفعالية وكفاءة".

وكجزء من نهج التسليم المستمر لهذا الحل، يضع سيكيوريتي سنتر 5.12 أساساً قوياً لميزات جديدة لهذه المنصة الأمنية تعمل على تبسيط تكوين النظام وإدارته وتدقيقه. كما يتمتع الإصدار الأخير بالعديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك تحسينات الخرائط وتحسينات المصادقة. وتعمل الميزات التي يتم طرحها حالياً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة على تخفيف عبء الأنشطة اليومية بشكل كبير، مما يسمح للمشغلين بالتركيز على المهام التي تتطلب اهتمامهم الفوري. وهذا مفيد جداً خاصةً لأولئك الذين يديرون منشآت كبيرة ومعقدة.

نبذة عن جينيتك:

جينيتك هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل منذ أكثر من 25 عاماً لإحداث تحول في صناعة الأمن المادي. وتقوم الشركة اليوم، بتطوير حلول مصممة لتحسين الأمن والاستخبارات والعمليات للمؤسسات والحكومات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. أما منتجها الرئيسي، سيكيوريتي سنتر "Security Center"، فهو عبارة عن منصة ذات بنية مفتوحة توحد عمليات المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت، والتحكم في الوصول، والتعرف التلقائي على لوحة التسجيل، والاتصالات، والتحليلات. تأسست شركة جينيتك في عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال، كندا، وهي تقدم الخدمات لعملائها عبر شبكة واسعة من شركاء التوزيع المعتمدين والاستشاريين الذين ينتشرون في أكثر من 159 دولة حول العالم.

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