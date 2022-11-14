رؤية استراتيجية طموحة وواسعة النطاق تحت إشراف 43 من قادة مدارس "جيمس للتعليم"

رئيسة الشؤون الأكاديمية د. صايمة رنا تعلن عن خطة التميّز القائمة على خمس ركائز

صني فاركي يؤكد ضرورة توفير أدوات النجاح للطلاب لتعزيز مسيرتهم ودعم خططهم المستقبلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت الدكتورة صايمة رنا، رئيسة الشؤون الأكاديمية في مجموعة جيمس للتعليم عن رؤية استراتيجية طموحة وواسعة النطاق مدتها خمس سنوات تهدف إلى إعادة تشكيل أساليب التدريس والتعلم ودعم التعليم الشامل والتحول الرقمي في الفصول الدراسية على مستوى مدارس المجموعة.

وقدمت د. رنا، التي تشغل أيضاً منصب مديرة أكاديمية جيمس العالمية في دبي، استراتيجيتها الجديدة لعام 2022-2027 إلى قادة المدارس الـ43 التي تشكل شبكة جيمس للتعليم في الإمارات العربية المتحدة وقطر. وتهدف الخطة إلى المساهمة في تعزيز مكانة المجموعة وسمعتها الممتدة على مدى 63 عاماً من التميّز في مجال تقديم تعليم عالي المستوى لأجيال من الطلاب الذين يبلغ عددهم حوالي 425 ألفاً حول العالم، وهي تشمل خمس ركائز أساسية:

تشجيع المشاريع والمبادرات من خلال تمكين قدرات جيمس للتعليم من حيث القيادة المدرسية والإدارية الرائدة

من خلال تمكين قدرات جيمس للتعليم من حيث القيادة المدرسية والإدارية الرائدة إعداد مجتمعات مؤهلة وتطويرها من خلال ضمان تقديم الدعم الكامل لكل طالب والتركيز على التعلم القائم على احتياجاته الفردية تحت عنوان "توفير النجاح للجميع"

من خلال ضمان تقديم الدعم الكامل لكل طالب والتركيز على التعلم القائم على احتياجاته الفردية تحت عنوان "توفير النجاح للجميع" تطوير التعليم الشامل من خلال إعادة تصور التعلم وتقديم برامج تدريس مبتكرة ومتطورة باستمرار في مختلف المناهج الدراسية الرئيسية

من خلال إعادة تصور التعلم وتقديم برامج تدريس مبتكرة ومتطورة باستمرار في مختلف المناهج الدراسية الرئيسية تشكيل مجتمعات مدرسية مرنة قابلة للتكيف من خلال نهج تعليمي شامل يتضمن تنمية المهارات الشخصية والتركيز على جودة الحياة والسعادة والحماية والدمج

قابلة للتكيف من خلال نهج تعليمي شامل يتضمن تنمية المهارات الشخصية والتركيز على جودة الحياة والسعادة والحماية والدمج الوصول إلى مجتمع خالٍ من النفايات من خلال آلية دعم مركزية رائدة لجميع المدارس تشمل الإنجازات بدءاً من معايير الصحة والسلامة الأفضل في فئتها إلى صيانة البنية التحتية، وإدارة مواهب المعلمين وحماية المناخ من خلال الممارسات المستدامة

وتم تحديد أهداف طموحة مدتها ثلاث سنوات لكل ركيزة من الركائز الخمس بقيادة وإشراف د. رنا ورئاسة سبعة من القادة التربويين الذي يشغلون منصب نائب أول لرئيس شؤون التعليم وهم: مايكل جوزدر ونارجيش خامباتا وماثيو بورفيلد وماريسا أوكونور ورانجو أناند وكيلفن هورنسبي وغدير أبو شمط.

وقالت الدكتورة رنا: "نحن بحاجة إلى وضع منهج شامل لتوفير تعليم عالي الجودة بحسب احتياجات الطلاب الفردية كي نمكنهم ونصقلهم بالمعارف والمهارات اللازمة ليصبحوا مواطنين مطلعين وشجعان ومهتمين وقادرين على مواجهة التحديات الهائلة لعالمنا المتغير باستمرار بثقة وأمل. هذا هو الوقت المناسب لتطوير رؤية جريئة وشاملة للتعليم، وأنا محظوظة ومتحمسة للغاية للعمل جنباً إلى جنب مع الزملاء الذين لديهم الحماسة نفسها والخبرة والتصور لضمان تحقيق أهداف مدارس جيمس التي تعمل بلا كلل على تنفيذ التزاماتها الهائلة التي تسعى من خلالها إلى تعزيز جودة الحياة لمجتمعاتنا المدرسية كافة".

وحضر الفعالية التي أقيمت في دبي مارينا، صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم، الذي ألهم فريق قادة المدارس برؤيته التعليمية المتطورة التي اكتسبها على مدار 40 عاماً من مسيرة ترؤسه المجموعة بعد أن عمل والديه على إرساء ركائزها الأساسية.

وعاد فاركي بالذاكرة إلى الإرث التعليمي الفريد للمجموعة كواحدة من أعرق وأضخم مقدمي خدمات التعليم الخاص في العالم، وسجلها الحافل ببرامج تعزيز الابتكار في الفصول الدراسية وقيمها ومبادئها الأساسية الإرشادية، مما ميزها بشكل ملحوظ مقارنة بمنافسيها كافة.

كما طمأن السيد فاركي قادة المدارس بأنه سيستمر في تأدية دوره الأساسي في المجموعة لمدة 15 عاماً على الأقل، والعمل مع فريق جيمس بقيادة الدكتورة رنا لإعادة تصور وتقديم التدريس والتعليم الذي من شأنه أن يلبي المطالب المتنوعة لعالم دائم التغير وقطاع التوظيف الذي يتطلب المرونة لتحقيق النجاح.

وقال السيد فاركي: "التعليم يسري في عروقي وهو جوهر كل ما أفعله، وأنا ملتزم بتمكين الخبراء والممارسين التربويين مثل القادة المذهلين وفرق التدريس في جيمس للتعليم للازدهار والاستمرار في العمل الذي يضمن مستقبلاً إيجابياً للجميع. أعلم أن التعليم هو الحل الأمثل لكافة المشاكل التي نواجهها حالياً، وأعلم أنه مع الشباب الأذكياء والمرنين والشجعان الذين يتمتعون بالقيم، يمكننا أن نكون منارة لإلهام العالم بأسره. نحن على يقين بأن رؤيتنا التعليمية ستؤدي إلى تحقيق عملية تحول جريئة تضمن أن تكون مدارسنا نماذج متميزة للتعليم في المستقبل. أنا فخور جداً لقيادة هذا العمل مع الدكتورة صايمة رنا".

وحضر الفعالية أيضاً دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم، وظافر رجا، الرئيس التنفيذي للعمليات، وهي الأولى في إطار سلسلة من ثلاث فعاليات لمديري المدارس المقررة في كل عام دراسي. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الثانية في مارس 2023.

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