تستهدف الشركة الجديدة إنشاء وتشغيل مدارس متميزة بالتعاون مع مجموعات تعليمية وجهات حكومية ومستثمرين ومطورين

تزامناً مع إطلاقها، كشفت "إدارة مدارس جيمس" عن نموذجها الحصري ASPIRE لتسريع إنشاء المدارس وتطويرها في مختلف أنحاء العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "جيمس للتعليم" اليوم عن إطلاق شركتها الجديدة "إدارة مدارس جيمس" (GSM) بهدف تمكين جيلٍ جديد من المدارس الرائدة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والمستثمرين والمطورين والمجموعات التعليمية حول العالم. وأوضحت المجموعة أن الشركة الجديدة حظيت باهتمامٍ كبير في ثمانية أسواق تعليمية عالمية.

ويأتي تأسيس شركة "إدارة مدارس جيمس" ترجمةً لرؤية المجموعة في إرساء معايير جديدة لجودة التعليم عبر كافة المراحل الدراسية، وتوفير حلولٍ متكاملة تشمل الإدارة والمناهج وآليات التشغيل والتوظيف والتدريب، مرتكزةً على سجلها الحافل بالتميُّز على مدار أكثر من ستة عقود.

وتقدّم الشركة الجديدة حلولاً مبتكرة، مُعتمدةً نموذج ASPIRE في عمليات تأسيس المدارس وتطويرها. ويعد النموذج إطاراً تعليمياً متكاملاً طوره خبراء التربية والتعليم ضمن شبكة "جيمس" العالمية. ويساهم هذا النموذج في تمكين الشركاء من تأسيس مدارس عالية الكفاءة، بما في ذلك مدارس المناهج البريطانية والأمريكية، ومدارس البكالوريا الدولية والمدارس الهندية، وغيرها من النماذج المدرسية المصمَّمة تلبيةً لاحتياجات مُختلف البيئات التعليمية، وفق أعلى المعايير العالمية. ويتضمن كل نموذج خططاً دراسية وإرشاداتٍ بُنيَوية، وآليات توظيفٍ وتدريبٍ وبنيةٍ تحتية تقنية، إلى جانب مئات الأنظمة التشغيلية.

وأوضحت المجموعة أنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط عمليات إطلاق المدارس وتطويرها، مستندةً إلى استراتيجيات مبتكرة لتطوير المدارس، بما يشمل سياسات الحماية وممارسات التعليم الشامل، وأنظمة البيانات واستراتيجيات التسويق والأطر الزمنية لتنفيذ الخطط. وتتيح "إدارة مدارس جيمس" لشركائها إمكانية الاستفادة من قدرات المجموعة الرائدة على صعيد استقطاب أفضل الكوادر التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة وأنظمة رقمية تدعم التعلّم والتعليم.

وقال روبرت تارن، المدير الإداري لـ "إدارة مدارس جيمس": "يسعدنا إطلاق «إدارة مدارس جيمس»، والمضي قُدُماً في تطوير تعاوننا مع المؤسسات الطامحة لإرساء معايير جديدة للقطاع التعليمي. وتوفّر «إدارة مدارس جيمس» منظومةً متكاملة تجمع كافة النماذج والممارسات التي تميّز «جيمس للتعليم»، مستندةً إلى كوادر تعليمية استثنائية، ومُعتمدةً أفضل الممارسات العالمية والنماذج التشغيلية تلبيةً لمتطلبات كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والمدارس والمؤسسات التعليمية."

وأضاف: "نتبنى في «جيمس للتعليم» رؤيةً طموحة لإحداث نقلةٍ نوعية في المنظومات المدرسية، عبر الجمع بين خبراتنا التعليمية وقدرات شركائنا. ويأتي إطلاق «إدارة مدارس جيمس» ترجمةً لهذه الرؤية، حيث ندعم من خلالها شركاءنا ونوفر لهم استراتيجياتنا ونماذجنا المبتكرة وخبراتنا الرائدة التي تتيح افتتاح مدارس متميزة خلال فترات ٍ قياسية لا تتجاوز 12 شهراً."

وتتيح "إدارة مدارس جيمس" عدة نماذج تعليمية، تشمل المدارس البريطانية والأمريكية، والمدارس الهندية ونماذج البكالوريا الدولية من الفئة المتوسطة، وغيرها من المناهج المصمَّمة وفق البيئة الاجتماعية والتنظيمية والمالية للأسواق التعليمية المستهدفة.

وبالإضافة إلى تأسيس مدارس جديدة، توفر الشركة خدمات تطوير مخصصة للمدارس والأنظمة القائمة، لمساعدتها على التوسع والتطوّر والاستفادة من الميزات الاقتصادية لمجموعة "جيمس للتعليم".

ومن جانبه، قال صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "جيمس للتعليم":"نؤمن بأن لكل طفلٍ الحق في الحصول على تعليمٍ عالي الجودة، ولطالما شكل هذا المبدأ خارطة طريقٍ لنا في مجموعة «جيمس للتعليم». ونتطلّع من خلال «إدارة مدارس جيمس» لمشاركة خبراتنا، تجسيداً لإيماننا بقوة التعليم وأهميته في تغيير حياة الأفراد وتسريع وتيرة تقدُّم المجتمعات، بالتعاون مع شركاء يتبنون الرؤية ذاتها. ونتطلّع لبناء مدارس ترسم ملامح مستقبل التعليم المدرسي بالتعاون مع شركائنا."

يُذكر أنَّ شركة "إدارة مدارس جيمس" تقدم حلولاً واسعة النطاق ومتعددة المستويات، من المدارس المرموقة في العواصم إلى المدارس المجتمعية الميسّرة، متيحةً نماذج مرنة وعقوداً مصمَّمة لتلبية المتطلبات التنظيمية والثقافية للبيئات التعليمية كافةً.

نبذة عن "إدارة مدارس جيمس" GSM:

تُعدّ "إدارة مدارس جيمس" الذراع الاستشارية والتشغيلية العالمية لمجموعة "جيمس للتعليم"، التي أُسِّست لتوفير مدارس عالمية المستوى تضمّ كافة المراحل الدراسية، بالتعاون مع الحكومات والمستثمرين والمطورين والمجموعات التعليمية.

وتمتلك الشركة خبرة تمتد لأكثر من 65 عامًا في مجال التعليم، حيث تقدم حلولًا متكاملة تشمل تصميم المدارس وتخطيط المناهج، وآليات التوظيف والتدريب ودمج التكنولوجيا، والأنظمة الأمنية والتشغيلية.

وترتكز استراتيجية الشركة على نموذج ASPIRE، المصمم لتسريع إنشاء مدارس عالية الأداء أو تطوير مدارس قائمة تلبي مجموعة واسعة من المناهج، بما في ذلك البريطانية والأمريكية والهندية والبكالوريا الدولية والمناهج الوطنية، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية ومتطلبات السوق المحلي.

وتجري الشركة حاليًا محادثات متقدمة في ثمانية أسواق دولية، لدعم شركاء طموحين في بناء مدارس تُرسي معايير جديدة لقطاع التعليم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.gems-sm.com أو التواصل عبر info@gems-sm.com

نبذة عن مجموعة "جيمس للتعليم":

تتولى "جيمس للتعليم" دوراً جوهرياً في القطاع التعليمي، حيث تحرص على توفير الخدمات التعليمية يوميًا لأكثر من 200,000 طالب وطالبة من 176 جنسية في مدارسها حول العالم، وتُعدّ من أبرز المؤسسات التعليمية وأكثرها تأثيرًا على مستوى العالم، إذ يبلغ عدد خريجيها ما يقارب نصف مليون، ممن تركوا بصماتهم في مختلف مجالات الحياة.

وتأسست مجموعة "جيمس للتعليم" في دولة الإمارات عام 1959، وهي حاليًا أكبر وأشهر مجموعة تعليمية خاصة في العالم تعنى بكافة المراحل الدراسية، وتتميز بتقديم مناهج تعليمية متنوعة لعائلات من خلفيات اجتماعية واقتصادية متعددة.

وما بدأ كمدرسة صغيرة في منزل خاص بدبي، لا يزال اليوم يحافظ على طابعه كمشروع عائلي مبتكر، بقيادة رئيس مجلس الإدارة والمؤسس السيد صني فاركي، ونجليه دينو فاركي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وجاي فاركي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذين يواصلون المسيرة برؤية طموحة واستراتيجية هادفة.

وتلتزم "جيمس للتعليم" برؤيتها في توفير تعليم عالي الجودة لكل متعلم في كل مكان، مستفيدةً من شبكتها التعليمية المتنامية ومبادراتها الخيرية المتعددة.

ويحرص خريجو "جيمس" على الانضمام إلى أبرز الجامعات العالمية. ففي السنوات الخمس الماضية فقط، تم قبولهم في أكثر من 1,050 جامعة بـ 53 دولة، بما فيها كافة جامعات رابطة اللبلاب في الولايات المتحدة، وجامعات مجموعة راسل الـ 24 في المملكة المتحدة. كما شقّ العديد منهم طريقهم إلى مناصب قيادية حول العالم، بما في ذلك من وصلوا إلى مناصب تنفيذية وإدارية مهمة.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة "جيمس للتعليم"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gemseducation.com أو التواصل مع ممثلنا: شيلبا جونسون، تنفيذي أول علاقات عامة – وكالة "فور"

Shilpa.johnson@four.agency | +971 52 118 9045 | +971 4 568 3444

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