أعلنت "جيمس لإدارة المدارس" (GEMS School Management – GSM)، الذراع الاستشارية والتشغيلية لمؤسسة جيمس للتعليم، و"إنفينيتي للتطوير" (Infinity Developments)، إحدى مجموعات التطوير العقاري الرائدة التي تقف وراء مشاريع سكنية وضيافة بارزة في شرق أفريقيا، عزمهما المضي قدماً في خطط تأسيس وتشغيل مدرسة عالمية المستوى في زنجبار بإدارة مجموعة جيمس، على أن يتم افتتاحها في عام 2028.

ويأتي ذلك عقب توقيع اتفاقية خدمات ما قبل التشغيل في وقت سابق من هذا العام، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال الفترة القريبة المقبلة. ومن المتوقع أن تستوعب هذه المدرسة الرائدة عند اكتمال طاقتها التشغيلية نحو 1,100 طالب وطالبة، ما يجعلها واحدة من أكبر المدارس الدولية في المنطقة، ويرسخ مكانتها كمركز إقليمي للتميز التعليمي. وستضم المدرسة مختبرات متطورة للعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تركيز على التميز الأكاديمي والإبداع وتنمية الشخصية، بما يزوّد الطلبة بالمهارات والقيم اللازمة لعالم سريع التغير.

وكانت "جيمس لإدارة المدارس" و"إنفينيتي للتطوير" قد أعلنتا لأول مرة عن تعاونهما في أكتوبر 2025، استناداً إلى رؤية طويلة الأمد مشتركة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى تعليم عالي الجودة ومواكب للمستقبل، بما يتماشى مع أولويات زنجبار الوطنية في التعليم، بما في ذلك مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والتعلم الرقمي، وتطوير المعلمين.

ويعتزم الطرفان كذلك استكشاف فرص توسع إضافية في عدد من المناطق الإضافية، بما في ذلك رواندا ومالاوي والبر الرئيسي لتنزانيا، بهدف إنشاء شبكة موثوقة من المدارس التي تحمل علامة جيمس التجارية، والمُدمجة ضمن مجتمعات "إنفينيتي" القائمة على مشاريع الضيافة. كما سيتضمن التعاون برامج لبناء القدرات لدى الكوادر التعليمية المحلية من خلال تطوير القيادات، وبرامج التدريب، والشراكات مع الجهات الإقليمية المعنية.

وستُقام المدرسة في مشروع "إنفينيتي هيلز"، وهو مجتمع متعدد الاستخدامات يضم مساكن مستدامة وبنية تحتية حديثة بجوار منطقة "ستون تاون" المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ويهدف المشروع إلى ترسيخ مكانة زنجبار كمركز للتميز التعليمي، مع تطوير نموذج قابل للتكرار لمجتمعات تعليمية مستقبلية في مختلف أنحاء منطقة المحيط الهندي.

وبموجب هذه الشراكة، ستقدم «جيمس لإدارة المدارس» نموذجها المتكامل "ASPIRE"، الذي يشمل تصميم المدرسة، وتخطيط المناهج، واستقطاب الكوادر، وأنظمة الحماية، ودمج التكنولوجيا، والإدارة التشغيلية الكاملة، مستفيدة من خبرة جيمس العالمية الممتدة لأكثر من 65 عاماً في قطاع التعليم. فيما ستتولى "إنفينيتي للتطوير" أعمال التخطيط الرئيسي، والإنشاء المستدام، ودمج المدرسة ضمن المجتمع المحيط، بما يضمن توفير بيئة تعليمية عالية الجودة وسهلة الوصول.

كما تدعم «جيمس لإدارة المدارس» التصاميم المعمارية والمفاهيم التخطيطية الخاصة بالمشروع لضمان توافقها مع معايير جيمس العالمية، إلى جانب العمل مع الجهات المحلية المختصة لدعم الموافقات التنظيمية.

وفي تعليق له، قال روبرت تارن، الرئيس التنفيذي لـ"جيمس لإدارة المدارس": "تمثل شراكتنا مع إنفينيتي للتطوير خطوة محورية ضمن استراتيجية جيمس لإدارة المدارس في أفريقيا. ويتمثل طموحنا في ترسيخ مكانة زنجبار كمركز للتميز التعليمي في منطقة المحيط الهندي. ويتيح لنا هذا التعاون تقديم تعليم عالمي المستوى للشباب، مع بناء القدرات المحلية وتطوير نموذج يمكن توسيعه بشكل مسؤول في مختلف أنحاء المنطقة".

من جانبه، قال صموئيل سابا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "إنفينيتي للتطوير": "يمثل التعليم القلب النابض للمجتمعات المزدهرة. ومن خلال شراكتنا مع جيمس لإدارة المدارس، نعمل على دمج التعليم العالمي المستوى ضمن نسيج مشاريعنا التطويرية، بدءاً من زنجبار، ونأمل أن يمتد ذلك إلى مختلف أنحاء المحيط الهندي. ويتمثل هدفنا في إنشاء مجتمعات تتيح للعائلات الازدهار، مع الإسهام بشكل فعّال في تنمية المواهب المحلية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل".

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: www.gems-sm.com أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@gems-sm.com

نبذة عن نموذج ASPIRE

يُعد "ASPIRE" نموذجاً متكاملاً من «جيمس لإدارة المدارس» لتصميم المدارس وافتتاحها وتطويرها، حيث يجمع ستة محاور رئيسية ضمن حزمة واحدة متكاملة تُعرف بـ«المدرسة الجاهزة». وتشمل هذه المحاور: الدعم الشامل من البداية إلى النهاية؛ الأنظمة والعمليات والإجراءات؛ الشراكات وإشراك أصحاب المصلحة؛ الشمولية والمعايير العالية؛ استقطاب الكوادر والاحتفاظ بها وتطويرها؛ والتميز التعليمي.

نبذة عن جيمس للتعليم:

جيمس للتعليم هي من أبرز مقدمي خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في العالم، حيث تقوم بتعليم أكثر من 200,000 طالب وطالبة من أكثر من 176 جنسية عبر شبكتها العالمية من المدارس التي تملكها وتديرها. ومن خلال ما يقرب من نصف مليون خريج، قامت جيمس ببناء إرث مؤثر يمتد عبر الأجيال والقارات. تأسست جيمس في دبي عام 1959، وما زالت مؤسسة عائلية، بقيادة مؤسسها ورئيسها الملهم، صني فاركي، وأبنائه دينو فاركي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) وجاي فاركي (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة). تُقدم جيمس مجموعة واسعة من المناهج ومسارات التعلم، حيث تركز على تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع مناحي الحياة. في كل عام، يتخرج طلاب جيمس في أفضل جامعات العالم، بما في ذلك جميع جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League) الثماني وجميع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة، ويواصلون مسيرتهم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصانعي التغيير في جميع القطاعات. من خلال شبكة مدارسها المتنامية ومبادراتها الخيرية، تلتزم جيمس برسالتها: توفير تعليم عالي الجودة في متناول كل متعلم، في كل مكان.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gemseducation.com

نبذة عن "إنفينيتي للتطوير"

تُعد "إنفينيتي للتطوير" (Infinity Developments) شركة تابعة لـ"إنفينيتي جروب"، وهي شركة استثمارية مقرها دبي وتتمتع بمحفظة متنوعة تشمل قطاعات العقارات والضيافة والتعليم. وقد أطلقت الشركة حتى اليوم مشاريع تتجاوز قيمتها 600 مليون دولار أمريكي في زنجبار بتنزانيا، وتعمل وفق رؤية تهدف إلى تطوير مجتمعات فاخرة ومستدامة تجمع بين التميز في التصميم وتحقيق قيمة طويلة الأمد.

وقد رسخت "إنفينيتي للتطوير" حضوراً قوياً في شرق أفريقيا من خلال عدد من المشاريع البارزة، من بينها مشروع "أنانتارا ريزورت آند ريزيدنسز زنجبار"، وترميم "الحصن القديم"، ومتحف زنجبار، ومجمع "إنفينيتي هيلز" السكني، وترميم "حديقة أفريقيا هاوس"، إلى جانب الإطلاق المرتقب لفندق "إن إتش كولكشن بيمبا". وانطلاقاً من مبادئ النزاهة والابتكار والمسؤولية الاجتماعية، تواصل الشركة أداء دور محوري في تطوير بيئات معيشية عصرية تحترم الإرث الثقافي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.infinitydevelopments.ae

-انتهى-

#بياناتشركات