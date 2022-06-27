علامة تجارية تعكس ريادة الشركة في قطاع صناعة الأدوية والمكملات الغذائية

الشركة الأكبر في تصنيع الكبسولات الجيلاتينية والمضغوطات في المنطقة تعزز جهودها لدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانة الدولة كمركزٍ حيوي لصناعة الأدوية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة جلوبال ون هيلث كير القابضة، ذراع الرعاية الصحية لمجموعة ياس القابضة، عن إطلاق شركة "جيلتيك هيلث كير" هويتها التجارية الجديدة كلياً "بايوفنتشر هيلث كير"، في إطار استراتيجيتها لدعم التنمية في قطاع صناعة الأدوية والمكملات الغذائية.

وتسعى "بايوفنتشر هيلث كير"، التي تحظى بعدد من الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الدولية متعددة الجنسيات وأحد المصدرين الرئيسين للأدوية والكبسولات الجيلاتينية للولايات المتحدة الأمريكية، إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية لمصنعها في مجمع الصناعات الوطني في دبي، من خلال إطلاق خطوط إنتاج جديدة للكبسولات والمضغوطات الفموية الصلبة والأكياس الصغيرة بحلول عام 2023. مما يساعد على زيادة حصتها السوقية ضمن مجالات علاجية مختلفة، مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول، إلى جانب أدوية الأمراض القلبية والوعائية وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض المناعية. هذا بالإضافة إلى المنتجات الصحية لكلا الجنسين وغيرها من المنتجات التخصصية المهمة. كما تعتزم الشركة إطلاق المزيد من المنتجات الصيدلانية والدوائية الفريدة لتوسيع نطاق أنظمة توفير العقاقير بما يلبي الاحتياجات الدوائية المتنامية لسكان دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

ويتماشى إطلاق الهوية التجارية الجديدة انطلاقاً من التزام شركة "جلوبال ون هيلث كير القابضة" بتعزيز مخرجات قطاع الرعاية الصحية وتوفير منتجات أفضل للمرضى. وذلك اتساقاً مع "مشروع 300 مليار"، المبادرة التي تهدف لتطوير القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز دوره في تحفيز الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. ويتمحور تركيز المشروع على صناعات المستقبل التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وبالمناسبة قال أشرف رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ون هيلث كير": "يعكس إطلاق الهوية التجارية الجديدة الدور الرائد للشركة في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، ويتماشى مع منهجيتها الخاصة بمستقبل صناعة الأدوية، والمتمثلة في الاعتماد على الابتكار والتقنيات المتقدمة في ضوء التوقعات المرتبطة بنمو السوق".

وتضم "بايوفنتشر هيلث كير" ضمن مرافقها مصنع إنتاجي ذو معايير عالمية في دبي، يعمل بقدرة تصنيعية تبلغ 1.5 مليار وحدة سنوياً، ما يجعلها أكبر منشأة في المنطقة متخصصة بتصنيع وتغليف المنتجات الدوائية والمكملات الغذائية على شكل كبسولات جيلاتينية ومضغوطات مغلفة بالجيلاتين. كما أنها حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، وشهادات اعتماد من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لجودة الممارسات التصنيعية.

وأوضح أشرف رضوان: "سنواصل استثمارنا في مستقبل قطاع الرعاية الصحية في المنطقة وتنميته، في ظل حرصنا على ضمان استقرار توفر العقاقير والمكملات الغذائية، حيث دأبنا على تعزيز مساهمتنا تجاه الاقتصاد الوطني وضمان سهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة".

وكانت "جلوبال ون هيلث كير القابضة"، قد استحوذت على شركة بايوفنتشر هيلث كير (جيلتيك هيلث كير سابقاً) في عام 2021، التي تقع في مجمع الصناعات الوطنية، وتتميز بمنشأة صناعية متطورة، تُعد أكبر منشأة لتصنيع وتغليف الكبسولات الجيلاتينية في المنطقة، وتسعى إلى إطلاق المزيد من الأشكال الصيدلانية والدوائية المتنوعة. كما استحوذت “جلوبال ون هيلث كير القابضة"، خلال العامين الماضيين، على كلٍّ من "ويلفارما للمحاليل الطبية"، شركة تصنيع المحاليل الوريدية؛ وجلف إنجيكت، الشركة الرائدة في علاجات التعويض بالسوائل؛ ومستودع الاتحاد للأدوية، إحدى أكبر شركات توزيع الأدوية في دولة الإمارات. وساهمت عمليات الاستحواذ هذه في تعزيز مكانة الشركة بين أفضل ثلاث شركات في المنطقة في مجال توزيع الأدوية.

#بياناتشركات

- انتهى -