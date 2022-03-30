الرياض: عقدت شركة جيديا، أكبر شركة في قطاع التقنية المالية من ناحية الحصة السوقية في المملكة العربية السعودية، اليوم اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية لأنظمة الحاسب الآلي "ناتكوم"، الشركة الرائدة في تقدم حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وبرمجيات الأعمال في المملكة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستزود جيديا شركة ناتكوم بحلها الخاص للدفع عبر الأجهزة المحمولة SoftPos، مما يمكّن الشركة من تحويل الأجهزة المحمولة المختلفة إلى أجهزة للبيع وقبول المدفوعات. وستتمكن ناتكوم بالاستفادة من تطبيق جيديا الرائد من الاطلاع بشكل كامل على سجل المعاملات والمبيعات وإدارة المستخدم وإعداد التقارير الخاصة بمختلف التعاملات المالية. وستقوم جيديا تثبيت حل SoftPos لدى جميع عملاء ناتكوم في المملكة.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال عبدالله منصور الشويعر، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى لشركة جيديا: "يسرنا في جيديا التعاون مع شركة ناتكوم التي تقدم مجموعة غنية من الخدمات مثل المبيعات والدعم التقني والتنفيذ في كافة أرجاء المملكة. نحن على ثقة أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز نطاق انتشار حل الدفع عبر الجوال الخاص بنا ووصوله إلى شريحة أوسع من العملاء، ونأمل أن يساهم هذا الحل وما يوفره من تجربة مبتكرة للمبيعات وقبول المدفوعات في تعزيز أعمال شركة ناتكوم وخدمة عملائها بشكل أفضل، ونتطلع إلى العمل معها في إطار دعمنا لتبني حلول أفضل حلول الدفع الرقمية في المملكة العربية السعودية".

من جانبه، قال حكمت قاسم، مدير الحلول وتطوير الأعمال لدى شركة ناتكوم: "يجمع حل الدفع عبر الجوال من جيديا بين التقنية المبتكرة وسهولة الاستخدام، الأمر الذي يتماشى مع رؤية وأهداف الشركة الرامية لتقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء، وهوما ما سيتيحه لنا حل الدفع عبر الجوال الذي سيمكننا أيضاً من تعزيز الكفاءة والارتقاء بمستويات الأمن والحماية، ونتطلع إلى العمل معهم وإرساء سبل تعاون والشراكة البناءة على المدى الطويل".

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حول جيديا:

جيديا هي شركة مرخّصة بالكامل ورائدة في تزويد خدمات وحلول المدفوعات الرقمية، حيث تقدم حلول التقنيات المصرفية الرقمية ونقاط البيع وإدارة الأعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في قطاعات تجارة التجزئة والتجارة الرقمية. تأسست شركة جيديا في المملكة العربية السعودية في عام 2008 من قبل رجل الأعمال عبد الله فيصل العثمان، وتتمثل مهمتها في تمكين التجار من مختلف الأنواع والأحجام عبر تزويدهم بالأدوات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها. وتعتقد الشركة أن أحدث تقنيات المدفوعات والتجارة يجب أن تكون في متناول الجميع وبأسعار معقولة. يقع مقر شركة جيديا في العاصمة السعودية الرياض، ولديها أكثر من 1000 موظف، وأكثر من 139,000 عميل، وتدعم الشركة أكثر من 700,000 من نقاط الدفع وشبكات أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة مستحوذة على 70% من الحصة السوقية لهذا القطاع. وتشهد الشركة توسعًا سريعًا لفروعها في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، ومصر، كما تتطلع إلى التوسع في العديد من البلدان في المنطقة خلال عام 2022.

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