خلال مشاركتها في قمة "تكني 2022" في مصر

القاهرة، جمهورية مصر العربية: شاركت «جيديا»، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، في «قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال» 2022 التي استضافتها مدينة الإسكندرية بمصر أخيراً، وذلك في إطار التزامها بإطلاق العنان لنجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى حلول المدفوعات الرقمية.

تعد قمة تكني من أكبر أحداث الاستثمار وريادة الأعمال في العالم، وتجمع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وشركات التقنيات المالية، والمستثمرين، وبعض مبتكري التكنولوجيا المالية الأكثر تأثيراً في العالم. وقد تسارعت وتيرة تواجد جيديا في مصر منذ دخولها السوق المصرية في عام 2021، وفي غضون عام أو أكثر قليلاً، تمكنت الشركة من تقديم خدماتها لشبكة متنامية؛ تضم حالياً أكثر من 40 ألف تاجر وجهاز لنقاط البيع.

وقال أحمد نادر، مدير عام جيديا مصر: "تأتي مشاركتنا في قمة تكني 2022 تماشياً مع رسالتنا الهادفة إلى إطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الرقمي في مصر، ودعماً لاستراتيجية الحكومة المصرية 2030 في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحويل البلاد إلى مجتمع رقمي. وتحرص جيديا، بصفتها واحدة من أكبر شركات الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وأكثرها شهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للتعاون عن كثب مع المعنيين في الاقتصاد المصري لتوسيع نطاق الوصول إلى التقنيات التمكينية، ودعم مسيرة نجاح رواد الأعمال في جميع القطاعات."

واستعرضت جيديا خلال مشاركتها في القمة سلسلتها الكاملة من حلول ومنتجات الدفع أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة، وناقشت أحدث الحلول والتقنيات في عالم التكنولوجيا المالية.

وقال أحمد مجدي، رئيس القطاع التجاري لشركة جيديا مصر: "تدعم جيديا بقوة استراتيجيات الحكومة المصرية وجهودها للتحول الرقمي، ونتطلع لتعزيز شراكاتنا مع المؤسسات الحكومية للوصول إلى اقتصاد رقمي شامل، وزيادة الشمول المالي. وتهدف جيديا من خلال طرح حلولها وتقنياتها المميزة للمدفوعات لتمكين العملاء المصريين من إجراء أي معاملة مالية في غضون ثوانٍ قليلة، ولمساعدة التجار في جميع أنحاء البلاد على إجراء المزيد من الأعمال في وقت أقل. ونتطلع للوصول إلى مجتمع يضم 3.4 مليون مشروع صغير، بالإضافة إلى آلاف المؤسسات متوسطة الحجم، وأكثر من 200 ألف شركة صغيرة، ونهدف من خلال ذلك إلى مساعدتهم في تنمية أعمالهم، وتحقيق تطلعاتهم، ودمجهم في عملية التحول الرقمي."

كما رحب مجدي بالتعاون مع الحكومة المصرية في عملية التحول الرقمي، مؤكداً أن بيئة الاستثمار في مصر مشجعة للغاية، وأن الخطوات التي تتخذها الحكومة تجعل سوق المدفوعات الرقمية «واعداً للغاية»، ووصف سوق التكنولوجيا المالية في مصر بأنه "جذاب للاستثمارات، ومتاح لجميع الشركات."

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حول جيديا:

جيديا هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ومزود مرخص لخدمات الدفع. توفر الشركة حلول التكنولوجيا المصرفية الرقمية ومحطات الدفع الذكية وحلول إدارة الأعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في تجارة التجزئة والتجارة الرقمية. تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية، وبدأت بالتوسع بشكل كبير وسريع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الامارات العربية المتحدة ومصر، وتستهدف جيديا التوسع في 7 دول أخرى في العامين المقبلين. تأسست جيديا في عام 2008 من قبل رجل الأعمال السعودي عبدالله فيصل العثمان، وتؤمن الشركة بأن أحدث تقنيات المدفوعات والتجارة يجب أن تكون متاحة للجميع علماً بأن العملية يمكن تبسيطها للشركات الكبيرة والصغيرة ولهذا السبب بدأت جيديا بتقديم حلول دفع سهلة وسريعة وأكثر سلاسة لمساعدة جميع التجار على النمو والنجاح .تعد جيديا أول كيان غير مصرفي يحصل على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) لتقديم الخدمات المالية مباشرة للتجار ورواد الأعمال .تواصل الشركة التركيز على مهمتها المتمثلة في تمكين التجار من خلال توفير الأدوات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها.يعمل لدى جيديا الآن أكثر من 2000 موظف، وأكثر من150,000 تاجر، وتدعم أكثر من 700,000 من نقاط بيع داخل المملكة بحصة سوقية تبلغ قرابة 75%. وتفخر الشركة بكونها أكبر شركة للتكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية وتم تصنيفها كواحدة من أفضل 25 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط من قبل فوربس.

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