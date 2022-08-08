ستسهل الشراكة قبول المدفوعات الرقمية من خلال حلول جيديا الرقمية الرائدة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "جيديا"، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية، عن تعاونها مع تطبيق "نعناع دايركت" السعودي لتوصيل الاحتياجات المنزلية، في خطوة تهدف إلى تمكين قبول المدفوعات الرقمية لتطبيق "نعناع" للتوصيل، بالإضافة إلى خلق أفضل التجارب الممكنة لمستخدمي التطبيق.

وستقوم جيديا في إطار هذا التعاون بتزويد تطبيق "نعناع" للتوصيل بأحد حلول الدفع الرائدة "Go Smart" لتمكينها من قبول المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وقال عبدالله بن منصور الشويعر، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لدى شركة جيديا: "نحن سعداء بالتعاون مع تطبيق "نعناع دايركت "، والذي يخدم شبكة واسعة من العملاء في جميع أنحاء المملكة. وفي عصر نشهد فيه إقبالاً متزايداً للناس للتسوق عبر التطبيقات أكثر من أي وقت مضى، تبرز الحاجة إلى اعتماد حلول ذكية تساعد هؤلاء العملاء على إجراء المدفوعات بسهولة ويسر من خلال تقنيات جيديا الآمنة والسلسة. وسيسهم هذا التعاون أيضاً في تعزيز أعمالنا في مجال المدفوعات، ودعم جهودنا لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة المعاملات الرقمية في البلاد."

من جانبه، قال سامي المقبل، نائب رئيس قطاع الأعمال ونعناع إكسبريس في تطبيق نعناع: "تتسم شراكتنا مع جيديا بأهمية بالغة بالنسبة لنا في تطبيق "نعناع"، إذ أنها سوف تساهم في تحسين تجربة عملائنا وتوزيدهم بأرقى الخدمات عند تسوقهم لاحتياجاتهم اليومية، وذلك عبر توفير خيارات دفع آمنة ومناسبة. ومن خلال هذا التعاون مع جيديا، الشركة الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، سنعزز ريادتنا في مجال تطبيقات توصيل الاحتياجات المنزلية".

يعمل تطبيق "نعناع دايركت" على تطوير طريقة التسوق من متاجر الاحتياجات المنزلية من خلال توفير خدمات التوصيل الفوري عبر 12 مدينة في المملكة العربية السعودية.

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حول جيديا:

جيديا هي شركة مرخّصة بالكامل ورائدة في تزويد خدمات وحلول المدفوعات الرقمية، حيث تقدم حلول التقنيات المصرفية الرقمية ونقاط البيع وإدارة الأعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في قطاعات تجارة التجزئة والتجارة الرقمية. تأسست شركة جيديا في المملكة العربية السعودية في عام 2008 من قبل رجل الأعمال عبدالله فيصل العثمان، وتتمثل مهمتها في تمكين التجار من مختلف الأنواع والأحجام عبر تزويدهم بالأدوات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها. وتعتقد الشركة أن أحدث تقنيات المدفوعات والتجارة يجب أن تكون في متناول الجميع وبأسعار معقولة. يقع مقر شركة جيديا في العاصمة السعودية الرياض، ولديها أكثر من 1000 موظف، و150,000 عميل، وتدعم الشركة أكثر من 700,000 من نقاط الدفع وشبكات أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة مستحوذة على 75% من الحصة السوقية لهذا القطاع. وتشهد الشركة توسعاً سريعاً لفروعها في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، ومصر، كما تتطلع إلى التوسع في العديد من البلدان في المنطقة خلال عام 2022.

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