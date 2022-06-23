الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت "جيديا"، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية، أنها دخلت في تعاون استراتيجي مع "النايفات" التي تعد من أهم الشركات العاملة في قطاع التمويل في المملكة.

وستعمل جيديا، بموجب هذا التعاون، على تزويد عملاء شركة النايفات بمجموعة متكاملة من حلول نقاط البيع، الأمر الذي يسهم في تمكين التجار من قبول المدفوعات عبر طرق متعددة، بما في ذلك البطاقات اللاتلامسية، والأجهزة القابلة للارتداء، وذلك من خلال محطات نقاط البيع، وحلول قبول المدفوعات عبر الهاتف Tap-on-Phone التابعة لشركة جيديا.

كما سيستفيد التجار أيضاً من حل سداد مبسط عبر محطات نقاط البيع التابعة لشركة جيديا، وسيتمكنون من تخصيص مدفوعات للمرافق مثل سداد إيجاراتهم أو صيانة مكاتبهم من خلال محطات نقاط البيع (PoS)، وذلك عن طريق تخصيص نسبة مئوية أو مبلغ من الإيرادات الشهرية تلقائياً مقابل التزامات الدفع الخاصة بهم، وبالتالي فإن الحل يعمل على أتمتة العملية بأكملها ليجعلها سلسة وآمنة.

وقال عبدالله الشويعر، مدير قطاع الأعمال في جيديا: " تتمتع النايفات، التي تعد واحدة من الشركات العريقة والمعروفة في قطاع التمويل، بسمعة عريقة في تقديم حلول مبتكرة وتمويلية للعملاء في جميع أنحاء المملكة، وسيتيح لنا هذا التعاون فرصة تقديم حلول الدفع والتجارة الإلكترونية الخاصة بنا للعديد من الأشخاص الذين يستخدمون خدماتهم، وكذلك مساعدة المقترضين وعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من أحدث التقنيات التي تقدم تجارب دفع سلسة ومريحة."

من جانبه، قال عبد المحسن السويلم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة النايفات: "نحن سعداء بالتعاون مع جيديا، الشركة الرائدة في مجال حلول الدفع، وهذا التعاون الهام سيتيح لنا تقديم تجارب دفع مميزة لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتأكيد إن منتج تمويل نقاط البيع (POS) مُعد لتلبية احتياجات العمل، مما يسمح للشركات بتبسيط عملية التدفقات النقدية والتمويل، والذي يعد المحرك الرئيسي لشركة النايفات التي تتطلع لقطع أشواط

مهمة لرفع مستوى تقديم منتجات التمويل المنسقة بشكل مستمر، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى ورؤية المملكة 2030."

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حول جيديا:

جيديا هي شركة مرخّصة بالكامل ورائدة في تزويد خدمات وحلول المدفوعات الرقمية، حيث تقدم حلول التقنيات المصرفية الرقمية ونقاط البيع وإدارة الأعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في قطاعات تجارة التجزئة والتجارة الرقمية. تأسست شركة جيديا في المملكة العربية السعودية في عام 2008 من قبل رجل الأعمال عبدالله فيصل العثمان، وتتمثل مهمتها في تمكين التجار من مختلف الأنواع والأحجام عبر تزويدهم بالأدوات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها. وتعتقد الشركة أن أحدث تقنيات المدفوعات والتجارة يجب أن تكون في متناول الجميع وبأسعار معقولة. يقع مقر شركة جيديا في العاصمة السعودية الرياض، ولديها أكثر من 1000 موظف، و150,000 عميل، وتدعم الشركة أكثر من 700,000 من نقاط الدفع وشبكات أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة مستحوذة على 75% من الحصة السوقية لهذا القطاع. وتشهد الشركة توسعاً سريعاً لفروعها في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، ومصر، كما تتطلع إلى التوسع في العديد من البلدان في المنطقة خلال عام 2022.

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