دبي، الإمارات العربية المتحدة - يسر"جيتور الإمارات العربية المتحدة" و "ذي إليت كارز"، و هى شركة فرعية تابعة لـ "مجموعة إليت القابضة"، عن تعاونها الاستراتيجي مع "وورلد بادل اكاديمى"، التي تُعد من أبرز وجهات الرياضية لرياضة البادل في المنطقة. تعكس هذه الشراكة التزام "جيتور" بدعم نمط حياة نشط وتعزيز روح الحيوية بين مجتمع الرياضة المتنامي في الإمارات، من خلال إحدى أسرع الرياضات نمواً في العالم.

تعتبر رياضة البادل مزيجاً ديناميكياً يجمع بين التنس والسكواش، وقد حصلت على لقب "أسرع رياضة نموًا في العالم" مع انضمام أكثر من 250,000 لاعب جديد سنويًا. أصبحت هذه الرياضة ظاهرة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في الإمارات، حيث تشهد شعبية متزايدة ونموًا سريعًا بين عشاق البادل.

وفي هذا الصدد، قال السيد تامر أبو خلف، الشريك في "مجموعة إليت القابضة": "رياضة البادل ليست مجرد رياضة، بل هي أسلوب حياة. نحن فخورون بشراكتنا مع "وورلد بادل اكاديمى" التي تتقاسم معنا قيم التميز و روح المجتمع. بدءاً من الطراز المغامر T2 إلى الطراز الرياضي X70، تم تصميم سيارات "جيتور" لتندمج بسلاسة مع نمط الحياة الحضرية والنشطة لعملائنا. تعزز هذه الشراكة التزامنا بتطوير الرياضة في الإمارات وتعميق علاقتنا مع عملائنا .

تتصدر "وورلد بادل اكاديمى" المشهد الرياضي في المنطقة من خلال منشآتها الحديثة في دبي، أبوظبي، الشارقة، خورفكان، وقريباً في البحرين والمملكة المتحدة، حيث تساهم في تنمية المواهب المحلية و العالمية بالارتقاء برياضة البادل. وكجزء من الشراكة، ستتولى "جيتور" بشكل حصري إدارة الملعب رقم 6 في دبي والملعب رقم 3 في أبوظبي، حيث ستضفي علامتها التجارية المميزة وجمالياتها الفريدة على هذه الملاعب. بالإضافة إلى ذلك، سيمثل النجم الإماراتي فارس الجناحي "جيتور" و"ذي إيليت كارز" على أرض الملعب بمعدات رياضية تحمل العلامة التجارية.

وفي تعليق له، قال السيد فارس الجناحي، لاعب البادل فيوورلد بادل اكاديمى: "تعكس "جيتور" أسلوب حياتي بطرق عديدة، من ديناميكية العلامة التجارية إلى الأداء العالي، حيث. تتماشى قيمها مع الطاقة والمرونة التي أظهرها على أرض الملعب. أتطلع إلى إبراز قيم "جيتور" وتحقيق هذا التآزر داخل وخارج الملعب."

من جانبه، أعرب السيد علي العارف، الرئيس التنفيذي ل وورلد بادل اكاديمى، عن حماسه للشراكة قائلاً: " تجسد "جيتور" و "مجموعة إليت القابضة" الطاقة النابضة والحيوية التي تُعرف بها رياضة البادل كرياضة مثيرة. إن سعيهم لتحقيق التميز ورغبتهم في تعزيز الروابط القوية مع المجتمع الرياضي وتحسين تجربة اللاعبين على جميع المستويات, يتماشى بسلاسة مع هدفنا في تعزيز رياضة البادل في جميع أنحاء المنطقة."

للمزيد من المعلومات حول الشراكة بين "جيتور"، "مجموعة إليت القابضة"، و "وورلد بادل اكاديمى"، يرجى زيارة https://wpa.ae | https://elitegroupholding.com

حول إليت جروب القابضة

إليت جروب القابضة هي مجموعة استثمارية مقرها الإمارات العربية المتحدة، ملتزمة بالتميز والابتكار في قطاعات السيارات والتجارة الإلكترونية والاستثمارات والعقارات والمقاولات. مع خطط توسع طموحة، ستواصل المجموعة التوسع في مختلف الصناعات ومن المتوقع أن تضم أكثر من 20 منشأة تقع استراتيجياً في جميع أنحاء الإمارات بحلول نهاية عام 2024.

حول وورلد بادل اكاديمى

تُعد "وورلد بادل اكاديمى" (WPA) هى شركة اماراتية رائدة مخصصة لرياضة البادل. تأسست في أواخر عام 2020 على يد خبراء مواطنون شغوفين، وتركز الأكاديمية على تطوير لاعبين من جميع المستويات، بدءًا من المبتدئين وحتى المحترفين. بفضل مرافقها المتطورة وبرامجها التدريبية المتخصصة، تعزز الأكاديمية نمو المهارات وحب اللعبة، وتعد المكان الذي يأتي إليه اللاعبون للارتقاء بمستواهم والتواصل مع مجتمع بادل نابض بالحياة.

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