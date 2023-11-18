أعلنت شركة "جيتكس" الرائدة للطيران الخاصّ وعلى هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2023 عن افتتاح مبناها الجديد للطيران الخاصّ في مطار البطين للطيران الخاصّ في قلب أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع موعد انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1.

وبعد الانتهاء من أعمال التحديث والترقية، يستفيد مبنى الطيران الخاصّ الجديد من المكانة المتميّزة لمطار البطين للطيران الخاصّ، بصفته المطار الوحيد على مستوى المنطقة المخصّص لإقلاع وهبوط الطائرات الخاصّة.

ويضمن مطار البطين للطيران الخاصّ، الذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة أبوظبي وارتباطه بكافة الطرق الداخلية الرئيسية، للمسافرين سرعة وسهولة الوصول إلى الوجهات المالية والسياحية والترفيهية الرئيسية في أبوظبي.

وتقع خلف الواجهة العصرية لهذا المبنى الحديث صالة انتظار واستقبال تتوفر فيها كافة وسائل الراحة والخدمات التي تلبي مختلف احتياجات المسافرين، ضمن مساحة مجهّزة بأرقى الأثاث والديكور الداخلي الفخم الذي يعكس أعلى معايير الجودة لدى علامة "جيتكس" التجارية الراقية. ويستمتع المسافرون عبر مبنى "جيتكس" الجديد في أبوظبي بخدمة حصرية ومعاملة خاصّة من فريق الاستقبال الحائز على العديد من الجوائز المحلية والعالمية. وبفضل خدمة معاملات الهجرة والجوازات والجمارك المتوفرة مباشرة في الموقع، يضمن هذا المبنى للمسافرين تجربة سفر سريعة وسلسة عند مغادرة أبوظبي أو الوصول إليها على حدّ سواء.

وفي هذه المناسبة، قال عادل مارديني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جيتكس" للطيران الخاصّ: "يُعدّ افتتاح مبنى "جيتكس" للطيران الخاصّ في أبوظبي إنجازاً بارزاً لعلامتنا التجارية، حيث يأتي تأكيداً على التزامنا بالتوسّع والنمو على مستوى المنطقة. ويسرّنا جداً أن نقدّم اليوم أفضل تجربة سفر مع "جيتكس" من قلب عاصمة دولة الإمارات. وإننا نعد كلّ مسافر مع "جيتكس" من مدينة أبوظبي المميّزة وإليها بترحيب ملكي خاصّ، حيث سيحرص طاقم عملنا على تلبية مختلف احتياجات المسافرين والارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم لتزويدهم بتجربة سفر لا تُنسى من أبوظبي وإليها."

تجدر الإشارة إلى أنّ مطار البطين للطيران الخاصّ هو واحد من خمس مطارات تحت إدارة وتشغيل شركة "مطارات أبوظبي". وفي معرض تعليقها على هذا الإعلان البارز، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لشركة "مطارات أبوظبي": "تسهم أعمال التحديث والترقية في مبنى كبار الشخصيات في مطار البطين للطيران الخاصّ في الارتقاء بالخدمات الفاخرة التي نقدّمها للمسافرين عبر "مطارات أبوظبي". وإننا نواصل التأكيد على التزامنا بتطوير أصولنا وتوفير خدمة بأعلى معايير الجودة والتميّز لعملائنا."

وسوف يسهم مبنى "جيتكس" للطيران الخاصّ في دفع عجلة النمو والتوسّع ضمن قطاع الطيران الخاصّ في عاصمة دولة الإمارات، حيث ستضمن هذه العلامة التجارية المتميّزة عالمياً قيمة مضافة وفرصاً جديدة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها والمسافرين عبرها من كافة أنحاء العالم.

وفي عام 2022، تمّ الانتهاء من أعمال التوسعة في مطار البطين للطيران الخاصّ، والتي تضمنت تجديد وتوسيع المدرج الحالي والبالغ طوله 3.2 كيلومتر لاستيعاب الطائرات ذات الجسم العريض، فضلاً عن ترقية أنظمة الإضاءة الأرضية وتحديث اللافتات والمساحات الخارجية، بما يتوافق مع أعلى معايير السلامة والامتثال والاعتمادات الدولية في هذا الخصوص.

ويمكن أن تستوعب مرافق ساحة المطار والعنابر حيث مربض الطائرات ما يصل إلى 50 طائرة، مع توفير مجموعة واسعة من خدمات المناولة الأرضية.

وتطمح شركة "جيتكس" للطيران الخاصّ من خلال تواجدها اليوم في كلّ من دبي وأبوظبي إلى مواصلة ترسيخ مكانتها الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة.

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