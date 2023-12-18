ستكون بانتظارك تجربة تسوق لا مثيل لها من حيث الجودة والراحة والأسعار التنافسية في جيان هايبرماركت

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: جيان، جزء من جي إم جي، عملاقة التجزئة المعروفة بالتزامها بالتميز والجودة الرفيعة، أصبح جاهزاً تماماً لافتتاح أول متجر له في الشارقة في صحارى مول بتاريخ 15 ديسمبر 2023، حيث يعد هذا المتجر رقم 53 للسلع اليومية لشركة جي إم جي – قسم البيع بالتجزئة. ويمثل هذا الافتتاح الجديد خطوة مهمة للعلامة التجارية، حيث ستكمل رؤيتها في تقديم تجربة تسوق تجمع بين الجودة الرفيعة والراحة بالإضافة إلى الأسعار المناسبة.

وباعتباره أول هايبر ماركت لجيان في الشارقة، فهو يتمتع بموقع استراتيجي من أجل تلبية الاحتياجات المتنوعة للعائلات والمقيمين في المناطق المجاورة.

ومن المتوقع أن يكون الافتتاح الكبير بمثابة احتفال ممتع على مدار 30 يوماً، حيث يضم عروضاً لا تقبل المنافسة، بدءاً من خصم ثابت بنسبة 75٪ على مجموعة واسعة من المنتجات. بالإضافة إلى أنشطة متنوعة توفّر للزبائن تجارب رائعة، وجوائز قيّمة، مما يضمن لحظات لا تنسى.

وبالنظر إلى التزامه بتقديم جودة لا تقبل المساومة، يعد جيان منافساً بأفضل الأسعار، مما يجعله الوجهة المفضلة لاحتياجات التسوق الأسبوعية لجميع زبائن المنطقة والزوار. كما ويقدم الهايبرماركت تجربة تسوق شاملة توفّر جميع الضروريات تحت سقف واحد، من المواد الغذائية إلى الاحتياجات المنزلية. بالإضافة إلى الخدمات الفريدة مثل وجبات الطعام من مختلف المطابخ العالمية ومنطقة تناول طعام ومقهى خاص، حيث سيعطي الزبون المزيد من الراحة والتنوع في تجربة تسوقه مع جيان.

وتحتل الأطعمة الطازجة مركز الصدارة في الفرع الجديد، مع محطات كاملة تقدم مجموعة متنوعة من خيارات الطعام الطازجة وبأسعار معقولة. وتشمل الخدمات المبتكرة داخل المتجر مثل "لا كانتين " للوجبات الساخنة والباردة من مختلف المطابخ العالمية و "لي كافيه باي جيان"، الذي سيتم افتتاحه في مطلع العام 2024، وهو أول مقهى يتمتع بتجربة جيان المميزة.

هذا ويقع هايبرماركت جيان في مكان مميز في الطابق السفلي في مركز صحارى بالقرب من مواقف السيارات، مما يضمن سهولة الوصول للزبائن.

وقد أعرب مارك لوران، رئيس قسم التجزئة - السلع اليومية في جي أم جي، عن أهمية نهج جيان الذي يركز على المجتمع، قائلاً: "تستحق المناطق السكنية الحيوية مثل النهدة والقصيص والممزر بوجود هايبرماركت يفي بجميع متطلبات الزبائن. وانطلاقاً من التزامنا بالقدرة على توفير أفضل جودة بأنسب الأسعار، بالإضافة إلى التركيز على المنتجات الطازجة والمستدامة، ووفرة الاختيار والجودة، سيكون الهايبرماركت الجديد الخاص بنا جزءاً لا يتجزأ من نمط الحياة المزدحم والنشط للعائلات والأفراد في المنطقة المجاورة، حيث يتوافق هذا المتجر الجديد بسلاسة مع وعدنا، ألا وهو خدمة الحياة اليومية بالطعام الجيد والذي يؤكده شعارنا "فقط من أجلك."

وبالتعاون مع شركاء مميزين، يقدم جيان مجموعة متنوعة من المنتجات إلى أحدث متاجره العملاقة، بما في ذلك صيدلية سوبركير وتورنيدو للأجهزة الإلكترونية ومتجر رد تاغ للملابس.

الآن، جيان على أتم الاستعداد لتقديم عالم من الجودة والراحة بأنسب الأسعار، مما يجعله لاعباً رئيسياً في مشهد البيع بالتجزئة في الشارقة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن جيان

جيان هو سلسلة من متاجر إكسبريس ومحلات السوبرماركت والهايبرماركت بالإضافة إلى أنه جزء من عملاق البيع بالتجزئة الفرنسي الشهير "جروب كازينو"، الذي يبلغ حجم مبيعاته السنوية أكثر من 30 مليار يورو. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تتولى قيادة شركة جيان مجموعة التجزئة الإقليمية جي إم جي، تحديداً قسم السلع اليومية.

ليس ذلك فقط، بل يوجد حالياً 25 فرع لجيان في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، أبرزها الهايبرماركت الرئيسي في دبي هيلز مول.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل جيان شراكته مع أدنوك لافتتاح متاجر جيان إكسبريس بشكل استراتيجي في الساحات الأمامية لمحطات الوقود، مما يوفر الجودة والراحة في المزيد من المواقع حول الإمارات.

وهكذا، يهدف كل متجر من متاجر جيان إلى الجمع بين المجتمعات السكنية والتجارية من خلال الترويج لأسلوب حياة إيجابي ومتماسك يرتقي بمفاهيم بيع المواد الغذائية بالتجزئة وتجربة تسوق لا مثيل لها.