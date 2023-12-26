أعلنت جي.آي.جي الخليج، المزود الإقليمي الرائد لخدمات التأمين في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، استحواذ شركة "فيرفاكس فايناشال هولدينجز" على حصة «شركة مشاريع الكويت القابضة» (KIPCO) في شركتها الأم "مجموعة الخليج للتأمين" (GIG)، ما أدى إلى ارتفاع حصة فيرفاكس في المجموعة إلى 90.01%.

تُعد فيرفاكس فاينانشال هولدينجز من أبرز 20 مجموعة عالمية في مجال خدمات التأمين وإعادة التأمين، بإجمالي أقساط سنوية تبلغ نحو 30 مليار دولار أمريكي، ولديها حضور قوي في 40 سوقاً عالمية. و تُشكل عملية الاستحواذ علامة بارزة في مسيرة جي.آي.جي الخليج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا السياق، أكد بول أدامسون، الرئيس التنفيذي لشركة جي.آي.جي الخليج، أهمية هذه الخطوة الكبيرة في مسيرة الشركة، وقال: "سُعداء بانضمامنا رسمياً إلى فيرفاكس، مجموعة التأمين التي تحظى بسمعة دولية واسعة والتي جاء استثمارها الجديد ليؤكد سجل جي.آي.جي الخليج الحافل ومكانتها المميزة في جميع الأسواق التي تعمل فيها. كما يجسد هذا الإنجاز التزام فيرفاكس الثابت بتعزيز استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستفادة من إمكانات النمو الهائلة فيها. وستمضي جي.آي.جي الخليج قدماً في تقديم أرقى الخدمات وحلول التأمين المبتكرة والرقمية الأفضل من نوعها لعملائنا، وأشكر الجهات التنظيمية على دعمها الدائم في جميع مراحل إتمام هذه الصفقة."

سيسهم انتقال جي.آي.جي الخليج إلى فيرفاكس، مجموعة التأمين الدولية العريقة، في تعزيز مكانة الأولى كشركة تأمين إقليمية رائدة، حاصلة على تصنيف القوة المالية "A" (ممتاز) من قبل وكالة التصنيف العالمية «إيه إم بست»، وتزخر باستراتيجيات تشغيلية ثبت نجاحها وفعاليتها، وتمتلك فرقاً قيادية على درجة عالية من الكفاءة. كما سيؤدي التوافق الكبير بين جي.آي.جي الخليج، التابعة لمجموعة الخليج للـتأمين (جي.آي.جي)؛ المصنفة ضمن أفضل 10 مجموعات تأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لـ فوربس الشرق الأوسط، وفيرفاكس فايناشال هولدينجز" إلى الاستفادة من التأثير والتواجد الإقليمي للأخيرة في تعزيز حضور جي.آي.جي الخليج في الأسواق.

من جانبه، قال برم واتسا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفيرفاكس فاينانشال هولدينجز: "تحظى جي.آي.جي الخليج بمكانة مميزة في مشهد التأمين الإقليمي، ونعتز بثقافة العمل التي بنيناها في جميع شركات فيرفاكس اللامركزية، ونرحب بانضمام جي.آي.جي الخليج، بقيادة بول أدامسون و فريقه القيادي الموهوب والغني بالخبرات إلى مجموعة فيرفاكس، ونحن على ثقة بأن جي.آي.جي الخليج ستقدم إسهامات كبيرة لمستقبل فيرفاكس، نظراً للانسجام و التقارب الوثيق بين موظفينا وثقافتنا و قيمنا المشتركة، الأمر الذي من شأنه إثراء مسيرتنا في المنطقة بفرص واعدة للنمو."

وتؤكد جي.آي.جي الخليج، وهي على أعتاب مرحلة جديدة، نهجها الثابت في الحفاظ على تراثها من الثقة والجودة، والذي أصبح مدعوماً الآن بالخبرات العالمية لمجموعة فيرفاكس، والتزامها الراسخ بالتميز والابتكار في قطاع التأمين تجاه المستثمرين وأصحاب المصلحة و العملاء.

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