مسقط، سلطنة عُمان: أعلنت جي.آي.جي الخليج، المزود الرائد لخدمات التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تنتشر مكاتبها في كل من عُمان والبحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة لمجموعة فيرفاكس، عن حصولها على موافقة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان لتقديم خدمات التأمين الرقمية عبر الإنترنت، في خطوة ستعزز من مكانة الشركة كواحدة من أوائل شركات التأمين المعتمدة في تقديم حلول التأمين عبر الإنترنت في السلطنة، وتؤكد التزامها بمبادئ الابتكار والتميز في خدمة العملاء.

وتمنح موافقة الهيئة العامة لسوق المال في السلطنة ميزة تنافسية هامة لشركة جي.آي.جي الخليج مقارنة بالشركات الرئيسية الأخرى في السوق، إذ تعد هذه الموافقة بمثابة دليل قوي على التزام الشركة بتعزيز قدراتها عبر الإنترنت.

ويأتي هذا الإنجاز بعد تقديم الشركة تقرير شامل في يناير الماضي يستعرض المزايا المتقدمة لمنصة التأمين الرقمية لشركة جي.آي.جي الخليج، ومدى التزامها بأعلى المعايير التنظيمية المعتمدة.

وبهذه المناسبة، قال بول أدامسون، الرئيس التنفيذي لشركة جي.آي.جي الخليج: "فخورون بحصولنا على موافقة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان لتقديم خدمات التأمين عبر الإنترنت، والتي تعد إنجاز تنظيمي هام وقفزة كبيرة في السير نحو الوفاء بالتزامنا بتوفير خدمات مريحة واستثنائية لعملائنا في السلطنة. في الوقت الذي نواصل فيه تعزيز حضورنا عبر الإنترنت، نؤكد التزامنا بتطوير إستراتيجيتنا الشاملة التي تضمن سهولة تفاعل عملائنا وتواصلهم معنا من خلال قنواتهم المفضلة. كما سنواصل التركيز على تعزيز تجربة شراء خدمات التأمين الرقمية وترسيخ مكانتنا كشركة تأمين رائدة في المنطقة".

من جانبه، قال مهدي سالم سعيد الحارثي، مدير عام شركة جي.آي.جي الخليج في سلطنة عمان: “يعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال لتقديم خدمات التأمين الرقمية في عمان إنجازاً هاماً يعكس عمق التزامنا بتقديم حلول تأمين مبتكرة وسهلة تركز على العملاء وتعطي الأولوية لراحتهم ورضاهم. ستساهم هذه الموافقة في تعزيز مزايانا التنافسية في سوق التأمين العمانية، وتؤكد حرصنا على قيادة جهود التحول الرقمي وتطوير وتحسين الخدمات الرقمية لقطاع التأمين في المنطقة. نتطلع للاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز منتجاتنا وخدماتنا وتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا في سلطنة عمان براحة ويسر".

وتسلط هذه الموافقة الضوء على جهود جي.آي.جي الخليج المستمرة للعمل كجهة مرجعية للتميز في خدمات التأمين الرقمية، وتزويد العملاء بمنصة رقمية سلسة وآمنة لشراء وثائق التأمين، وإدارة ومعالجة المطالبات والشكاوى، والوصول إلى خدمات الدعم الشاملة عبر الإنترنت. كما أنه يعزز مكانة جي.آي.جي الخليج كمؤسسة تعطي الأولوية للعملاء، وتلتزم بتقديم حلول وخدمات التأمين المبتكرة براحة وسهولة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه شركة جي.آي.جي الخليج توسيع خدماتها الرقمية المتكاملة عبر الإنترنت، فإنها تؤكد التزامها العمل كشركة تمتلك العديد من قنوات الخدمة التي تقدم للعملاء في عمان وفي جميع أنحاء المنطقة خيارات مختلفة للوصول إلى خدمات التأمين، في نهج فريد يتماشى مع تفضيلات المستهلكين المتطورة، ويضع الشركة في طليعة ثورة خدمات التأمين الرقمية على مستوى السلطنة والمنطقة.

وتمثل هذه الموافقة لشركة جي.آي.جي الخليج لتقديم خدمات التأمين عبر الإنترنت في سلطنة عمان فصلاً جديدًا في مسيرتها الرامية للارتقاء بمشهد التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمن خلال التركيز الدائم على الابتكار والاستفادة من الفرص المتاحة لمواكبة المشهد الرقمي سريع التطور وتعزيز رضا العملاء، والامتثال للقواعد والمتطلبات التنظيمية، فإن شركة جي.آي.جي الخليج تتمتع بمكانة قوية تؤهلها من الوفاء بوعودها والتزاماتها بتقديم خدمات تأمين استثنائية تلبي تطلعات واحتياجات المستهلك العصري.

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