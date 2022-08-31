بفضل قدراتها الإضافية في "تقديم الشبكات كخدمة"

المزايا الجديدة وخيارات الدفع المتعددة تسهّل استخدام خدمات الشبكات الواسعة النطاق المعرَّفة برمجيًا والشبكات السلكية واللاسلكية وتشغيلها من خلال شركاء جونيبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "جونيبر نتوركس"، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال الشبكات الآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (رمزها في بورصة نيويورك: JNPR)، عن إضفاء تطورات جديدة تتعلّق بتقديم الشبكات كخدمة (NaaS) على منصتها المتفوّقة الخاصة بتطبيق الذكاء الاصطناعي على عمليات تقنية المعلومات، والتي تسهّل عمليات التوظيف والإدارة لخدمات الشبكات الواسعة النطاق المعرَّفة برمجيًا السلكية واللاسلكية وتشغيلها من خلال شركاء جونيبر نتوركس من مقدمي الخدمات المُدارة والموزعين.

وتتيح محفظة جونيبر نتوركس من الحلول المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لشركاء الشركة مزيدًا من المرونة والرشاقة والقدرة على التبصّر، وذلك من خلال الجمع بين قدرات المنصة التي تُعدّ الأفضل في فئتها، مثل سحابة الخدمات الدقيقة والواجهات البرمجية المفتوحة ومنصة Mist AI من جهة، والقدرات الجديدة في مجال "تقديم الشبكات كخدمة" من الجهة الأخرى، لتيسير شراء الخدمات السحابية وإدارة تراخيص الاشتراك السحابي وضمان أفضل تجربة للمستخدم على امتداد مختلف المواقع.

وقال غوردون ماكينتوش نائب رئيس المجموعة للقنوات العالمية والمبيعات الافتراضية في جونيبر نتوركس، إن جونيبر تمتلك "قدرات فريدة" على الجمع بين المرونة والرشاقة والتوسّع في البيئات السحابية مع قدرات الأتمتة والبصيرة المتعمّقة، ما جعل محفظة الحلول المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي "محفظة مثالية لشركائنا". وأضاف: "لعب شركاؤنا من مقدمي الخدمات المُدارة والموزعين دورًا حيويًا في النمو الهائل الذي شهدناه حتى الآن. وتتسم قدراتنا الجديدة في مجال "تقديم الشبكات كخدمة" بإمكانيات تسريع هذا الزخم وزيادة حصتنا السوقية، سواء من ناحية مبيعاتنا المباشرة أو عبر منظومة شركائنا، وذلك بتسهيل حصول هؤلاء الشركاء على خدمات الشبكات الكاملة وإدارتها عبر منصة Mist السحابية من جونيبر".

منصة مثالية ’ من المستخدم الى الخدمة السحابية’ للشركاء

وتُقدِّم حلول جونيبر نتوركس الخاصة بالشبكات السلكية واللاسلكية وحلول الأمن والشبكات الواسعة المعرفة برمجيًا، بشكل فريد وبطريقة استباقية، رؤىً متعمِّقة واستباقية وقدرات أتمتة على امتداد مجموعة الشبكات الكاملة، وذلك بدعم من الجيل السادس من منصة MIST السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والسحابة الحديثة الخاصة بالخدمات الدقيقة. وتضمن تحديد مستويات الخدمة ، والتي تتسم بقدرات الرؤية العميقة والاستباقية لكل من المستخدمين و والتطبيقات والمشغلين مما تمنح المستخدمين والمشغلين بأفضل تجربة استخدام وتشغيل شاملة. وتتسم منصة MIST بقابليتها التامّة للبرمجة مع واجهات التطبيقات البرمجية المفتوحة، ما يضمن التكامل السلس مع الأنظمة القائمة في كل من مراكز ادارة عمليات الشبكات ومراكز ادارة الأنظمة الأمنية. كذلك، تدمِج جونيبر مزايا الأمن دمجًا كاملًا في منظومة الشبكات عبر توسعة قدرات الرؤية المتعمقة ومعلومات عن التهديدات وتنفيذ سياسات الأمان وإيصالها إلى جميع نقاط الاتصال.

وتقدّم جونيبر نتوركس حاليًا منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومستضافة في بيئة سحابية عامّة، تتضمّن نقاط الوصول اللاسلكية الخاصة بمنصة MIST مع الإنترنت اللاسلكية Wi-Fi Assurance وخدمات الاشتراك في المواقع الداخلية، ومبدّلات EX مع خدمة الاشتراك Wired Assurance، وأجهزة التوجيه الذكية Session Smart وجدران الحماية SRX مع خدمة الاشتراك WAN Assurance، علاوة على المساعد الافتراضي للشبكات Marvis VNA.

ومع كل هذه القدرات والإمكانيات، يبقى حلّ جونيبر نتوركس سهل التوظيف والتشغيل والتوسعة، كما يتمتّع بالمرونة التي تكفي لسدّ احتياجات العملاء من المؤسسات الكبيرة والصغيرة على حدّ السواء، ما يجعله منصة مثالية للخدمات المدارة في مجال الخدمات المُدارة السلكية واللاسلكية والأمنية للشبكات الواسعة المعرَّفة برمجيًا.

جونيبر مرونة أكبر وتبصّر أعمق في مجال تقديم الشبكات كخدمة

أضافت جونيبر نتوركس إمكانياتها الجديدة في مجال تقديم الشبكات كخدمة (Network as a Service) لتسهّل كثيرًا قدرة شركائها على توظيف الخدمات وتشغيلها وإدارتها في البيئات السحابية. وتشمل هذه الإمكانيات:

· بوابة مدمجة مع لوحة بيانات العمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. دمجت جونيبر نتوركس إدارة الشبكات السلكية واللاسلكية والشبكات الواسعة النطاق المعرّفة برمجيًا بطريقة فريدة في بوابة واحدة قائمة على السحابة تتسم بقدرات الرؤية المتعمّقة والأتمتة وتدعمها منصة Mist AI. وتتيح لوحة البيانات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي رؤية شاملة ومتعددة للأداء لحظة بلحظة في الشبكات السلكية واللاسلكية

والشبكات الواسعة المؤمّنة والمعرفة برمجيًا (كمستويات الخدمة القابلة للتخصيص بحسب الموقع). ويتيح ذلك لمشغلي الشبكات الارتقاء المستمرّ بتجارب المستخدمين من العميل إلى السحابة، كما توفّر الوقت والمال عبر تسريع حلّ المشكلات وتقليل الزيارات إلى الموقع.

· إدارة مرنة للاشتراكات. تيسّر جونيبر نتوركس إحداث التحوّل في عمليات إدارة خدمات الاشتراكات السحابية أكثر من أي وقت مضى. وتتاح جميع التراخيص في مكان واحد لضمان قابلية الإدارة و التطوير، وذلك من خلال أحدث منتج للمؤسسات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وبوسع الشركاء والعملاء نقل التراخيص بسلاسة بين الأجهزة (في أي موقع) لزيادة مرونة التصميم وتقليل تكاليف الاستثمار.

· خيارات جديدة للدفع والشراء. طورت جونيبر نتوركس المخططات المالية التقليدية للخدمات المُدارة وزوّدتها بخيارات دفع جديدة متاحة عبر "خدمات جونيبر المالية" Juniper Financial Services. كذلك، تقدم بدأت الشركة في تقديم خدمات اشتراكات دورية (شهرية مثلًا) في محفظة منتجاتها المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التراخيص المتاحة سابقًا لمدد تتراوح بين سنة واحدة و3 سنوات و5 سنوات. وتضمن هذه الخيارات أن يلبّي حلّ جونيبر احتياجات جميع الشركاء والعملاء، كالقدرة على تمويل الخدمات الشبكية المُدارة، سواء من موازنات النفقات الرأسمالية أو التشغيلية.

يمكن الاطلاع على الخبر الصحفي الموالي الذي سيصدر بعنوان "جونيبر نتوركس تنال التكريم بوصفها أسرع منتجي الشبكات المحلية اللاسلكية المؤسسية والخارجية"، لمعلومات أوفى عن التطوّرات التي قدّمتها جونيبر في منتجاتها المؤسسية المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

مصادر إضافية:

· مدونة فيديو: تقديم الشبكات كخدمة يسرّع تبني الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

· فيديو لوحة بيانات منصة Mist السحابية

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