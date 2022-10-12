جوليوس باير، مجموعة إدارة الثروات السويسرية الرائدة عالمياً، تعلن عن حصولها على ترخيص هيئة تنظيم مركز قطر للمال لافتتاح مكتبها الاستشاري الثالث في الشرق الأوسط في الدوحة. كما اتفق البنك ومؤسسة قطر على التعاون لدعم المشاركات ذات التأثير المجتمعي المتعلقة بالشباب.

الدوحة: أطلقت مجموعة جوليوس باير اليوم رسمياً، مكتبها الاستشاري في الدوحة. وذلك خلال مؤتمر صحفي بمكتبة قطر الوطنية، وبحضور فيليب ريكنباكر، الرئيس التنفيذي لشركة جوليوس باير، وريجيس برغر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلي رضا فاليزاده، الرئيس التنفيذي لجوليوس باير الشرق الأوسط المحدودة وسليم بوكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة جوليوس باير.

وتبدأ جوليوس باير نشاطها بالكيان القانوني الجديد المسمى "جوليوس باير (مركز قطر للمال) ذ.م.م." في 10 أكتوبر 2022، ويتخذ المكتب الاستشاري موقعه في برج تورنادو، المبنى 7 شارع 810 المنطقة 60، مكتبA وB، الطابق 29، الدوحة، قطر.​​​​​​​

وفي تعليقه حول الإطلاق، يقول ريجيس برغر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جوليوس باير: "تمثل منطقة الشرق الأوسط منطقة نمو مهمة لجوليوس باير، وهي اليوم ركيزة أساسية لاستراتيجية البنك. يأتي هذا التوسع في قطر تلبية لطموحنا والتزامنا طويل الأجل تجاه هذه الأسواق في المنطقة. على مدى عدة سنوات، أصبح التطور المتسارع في قطر قصة مثيرة للإعجاب. كما أنني على يقين بأن مكتبنا الاستشاري الجديد في الدوحة، بقيادة سليم بوكر، سيتمكن من تقديم عروض ذات قيمة استثنائية إلى هذه السوق المرموقة ".

ومن جانبه، يقول سليم بوكر، الرئيس التنفيذي لدى جوليوس باير في قطر: يسعدني الإعلان عن توسع جوليوس باير في قطر. عملت قطر على تمكين الموارد الطبيعية في البلاد لصالح بناء اقتصاد تنافسي، مع روابط تجارية متينة بمعايير عالمية وبنية تحتية قوية. كما نشهد على بزوغ جيل جديد من الثروة في قطر ونهدف إلى تسخير خبراتنا لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية من المستثمرين. كما يسرني أن أعلن عن مشاركتنا مع مؤسسة قطر في المبادرة التعليمية "وايز"، التي ستركز على دعم المشاركات ذات التأثير المجتمعي المتعلقة بالشباب".

يتمتع جوليوس باير بتاريخ طويل حافل بدعم المجتمعات المحلية، إما من خلال مبادرات الفنون والثقافة أو من خلال دعم التعليم كوسيلة للحد من عدم المساواة في الثروة. ويأتي هذا التعاون بين مؤسسة قطر وجوليوس باير ليحفز إطلاق العنان لأنظمة التعلم المحلية، ودعم برامج تنمية المجتمع، وتعزيز الفن المحلي ومجتمعات الفنانين، وتعزيز فرص التعلم غير الرسمي.

سيتم تجسيد هذه الشراكة في البداية من خلال الأنشطة القادمة بما في ذلك مهرجان دريشة للفنون المسرحية، وأيام الدوحة التعليمية خلال ديسمبر 2022 وفبراير 2023، حيث تجتمع الثقافة والتعليم.

وكان قد أعلن بنك جوليوس باير في وقت سابق من هذا العام عن خطته للتوسع في قطر وتعيين سليم بوكر لقيادة المكتب الاستشاري بمجرد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية.

جوليوس باير موجود في الشرق الأوسط منذ عام 2004 من خلال مكاتب في دبي والمنامة والآن في الدوحة. وتتم إدارة تغطيتها الإقليمية أيضاً عبر نطاق أوسع من زيورخ وجنيف ولندن.

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