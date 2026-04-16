الرياض، المملكة العربية السعودية: ​حصلت جولف السعودية على شهادة "أفضل بيئات العمل" من مؤسسة Best Places to Work Lt ، في إنجاز يعكس التزامها المستمر بتطوير بيئة عمل متكاملة تقوم على الابتكار، الشمولية، وتمكين الكفاءات البشرية.

وجاء هذا التقدير المرموق عقب عملية تقييم دقيقة وشاملة استندت إلى قياس تجربة الموظفين، ومستويات التفاعل الوظيفي، إضافة إلى تحليل الثقافة المؤسسية، ما يؤكد نجاح جولف السعودية في ترسيخ بيئة عمل محفّزة يشعر فيها الموظفون بالتقدير والانتماء، ويسهمون بفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال وليد السيد، الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والخدمات المشتركة في جولف السعودية:

"يسعدنا الحصول على هذا التكريم الذي يعكس روح العمل الجماعي والتفاني داخل جولف السعودية. هذا الإنجاز يشكل دافعًا قويًا لمواصلة الاستثمار في كوادرنا البشرية، وتعزيز فرص النمو والتطوير، وبناء بيئة عمل قائمة على الابتكار والتنوع."

وتؤكد هذه الشهادة أن جولف السعودية استوفت أعلى المعايير المعتمدة لدى المؤسسة المانحة عبر عدة محاور رئيسية، من بينها فعالية القيادة، وتوفير فرص التطور المهني، ورفاهية الموظفين، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز جهات العمل المفضلة في المنطقة.

وتواصل جولف السعودية تركيزها على الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير رياضة الجولف في المملكة، وترسيخ مكانة السعودية كوجهة عالمية رائدة في هذا القطاع.

نبذة عن جولف السعودية

تُعد جولف السعودية الذراع التجاري للاتحاد السعودي للجولف، وقد تأسست بهدف تطوير ونشر اللعبة في المملكة، من خلال بناء مرافق عالمية المستوى، وإطلاق برامج تدريبية متكاملة، واستضافة بطولات دولية كبرى، إلى جانب التزامها بمعايير الاستدامة.

ويقود الشركة الرئيس التنفيذي نوح علي رضا منذ يناير 2023، حيث تواصل تنفيذ استراتيجيات طموحة تشمل تطوير المواهب المحلية، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتعزيز حضور المملكة على خارطة الجولف العالمية.

نبذة عن Best Places to Work

تُعد مؤسسة Best Places to Work Ltd جهة دولية متخصصة في اعتماد وتقييم بيئات العمل، حيث تعتمد على منهجية تحليل قائمة على البيانات لقياس مستوى رضا الموظفين وثقافة المؤسسات، وتكريم الجهات التي تحقق أعلى المعايير في هذا المجال.

