الرياض – أعلنت مجموعة "جولدمان ساكس" اليوم عن الافتتاح الرسمي لمكتبها الجديد ومقرها الإقليمي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في مركز الملك عبدالله المالي (كافد). وتأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام المتواصل للمجموعة تجاه المملكة، كما تمثل فرصة استثنائية تتيح لجولدمان ساكس تعزيز حضورها محليًا منذ انطلاق أعمالها في المملكة عام 2008.

ويمثل انضمام "جولدمان ساكس" إلى كافد إضافة نوعية تعكس النمو المتسارع الذي يشهده المركز ليصبح الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في المملكة. ويعتبر كافد مركزًا متعدد الاستخدامات يضم مجموعة واسعة من المرافق التجارية والسكنية ومرافق الضيافة، ويحتضن أكثر من 140 شركة عالمية ومحلية مرموقة و19 مقرًا إقليميًا لشركات عالمية، مما يرسخ مكانته كركيزة أساسية لمسيرة التحول الاقتصادي التي تشهدها المملكة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما يتيح كافد أمام "جولدمان ساكس" الاستفادة من منظومة الأعمال المتنامية التي يحتضنها، وبالمقابل، تسهم المجموعة في رفد هذه المنظومة وتطويرها.

وبمناسبة الافتتاح الرسمي، قال أنتوني جوتمان، الرئيس التنفيذي المشارك لجولدمان ساكس إنترناشيونال والرئيس العالمي المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية: "يجسّد افتتاح المكتب الجديد ثقة المجموعة بمسيرة التحول الاستثنائية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، وباقتصادها متسارع النمو. وتلتزم المجموعة بدعم جهود التحول الاقتصادي في المملكة، من خلال مواصلة جهودنا في استقطاب الخبرات العالمية والمواهب الوطنية ورؤوس الأموال، بما يلبي المتطلبات المتنامية للسوق السعودية".

من جانبه، قال عمر سعد الزعيم، الرئيس التنفيذي لعمليات "جولدمان ساكس" في المملكة العربية السعودية: "يمثل هذا الافتتاح محطة مهمة ضمن مسيرة ‘جولدمان ساكس‘ التوسعية، إذ تواصل المجموعة جهودها لتوسيع نطاق حضورها محليًا منذ إطلاق عملياتها في المملكة عام 2008. كما تعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ تجاه المملكة، وخططنا الطموحة للنمو والتوسع، إلى جانب ثقتنا بالفرص المتاحة لمزاولة أنشطتنا في المملكة ضمن قطاعات الأعمال الرئيسية الأربعة التي تعمل فيها المجموعة، وهي الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق وإدارة الأصول والثروات".

بدوره، قال سلطان العبيداء، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي: "يسعدنا الترحيب بانضمام مجموعة ‘جولدمان ساكس‘ في ظلّ جهودنا لتوسيع قائمة المؤسسات العالمية والمحلية المرموقة التي تتّخذ من كافد مقرًا لها. وبوصفه المحرك الاقتصادي للمملكة، يواصل كافد ترسيخ مكانته كوجهة رائدة للشركات الساعية إلى تأسيس مقرّاتها الإقليمية في المملكة، فضلًا عن بناء منظومة أعمال عالمية المستوى تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

تُعد مجموعة "جولدمان ساكس" من أبرز المؤسسات المالية العالمية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية لقاعدة كبيرة ومتنوّعة من العملاء، تشمل الشركات والمؤسسات المالية والحكومات والأفراد. تأسست المجموعة عام 1869 وتتخذ من مدينة نيويورك مقرًا لها، مع انتشار لمكاتبها في أهم المراكز المالية حول العالم.

يقع كافد في قلب العاصمة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة ذات طابع فريد، مدعومة ببنية تحتية مستدامة ومتكاملة رقميًا، ويسعى إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد أساليب الحياة والعمل والترفيه في المجتمعات الحديثة.

تعود ملكية كافد إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي التي تأسست عام 2018م، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

ويعتبر كافد أول مدينة عمودية في المملكة تمتدّ على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويضم 95 مبنى صمّمتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة. ويصنّف كأكبر مركز للأعمال وأسلوب الحياة يحصل على شهادة LEED البلاتينية على مستوى العالم. وبفضل رؤيته الفريدة، نجح كافد في إعادة رسم ملامح أفق مدينة الرياض، وإحداث تحول نوعي في المشهد الاقتصادي للعاصمة، إلى جانب إرساء معايير جديدة لأسلوب الحياة في المجتمعات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات المملكة نحو تنويع الاقتصاد، ورفع مستويات جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.

