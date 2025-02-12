القاهرة، مصر: تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حطّت جولة مايكروسوفت العالمية للذكاء الاصطناعي، التي تجوب أكثر من 60 مدينة حول العالم، رحالها في القاهرة، حيث اجتمع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومطوري تكنولوجيا ومبتكرين لتسليط الضوء على القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي. ويتزامن هذا الحدث البارز مع الذكرى السنوية الثلاثين لتواجد مايكروسوفت في مصر، مما يؤكد التزام الشركة الراسخ بتمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من خلال تكنولوجيا متطورة لدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتقدم الوطني.

مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في مصر، تعد جولة مايكروسوفت في القاهرة منصة رئيسية لمناقشة كيف يمكن لأحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي أن تسهم في زيادة الإنتاجية، وتوسيع نطاق الأعمال، وتعزيز ثقافة الابتكار. ويتزامن هذا الحدث مع إطلاق مصر مؤخرًا للنسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، والتي تهدف إلى جعل مصر مركزاً رائداً للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتركز الاستراتيجية على الحوكمة والبنية التحتية والتكنولوجيا والبيانات ومنظومة العمل وتطوير المواهب، وتتضمن أهدافاً طموحة منها رفع مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7% بحلول عام 2030، وإنشاء أكثر من 250 شركة ذكاء اصطناعي، وتدريب أكثر من 30 ألف متخصص في هذا المجال.

وفي كلمتها الافتتاحية، ألقت ليليان برنارد رئيسة شركة مايركوسوفت في إفريقيا، الضوء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تحويل الصناعات والاقتصادات. وقالت: "الذكاء الاصطناعي لا يعيد فقط تعريف طريقة عملنا وحياتنا فحسب، بل يفتح آفاقاً لفرص غير مسبوقة للنمو والابتكار بسرعة لم نشهدها من قبل". وتابعت: " تُظهر أبحاثنا بالفعل أن المؤسسات التي تستثمر دولارًا واحدًا فقط في الذكاء الاصطناعي التوليدي تحقق عائداً استثمارياً يبلغ 3.7 دولار. وفي حالة الشركات الرائدة التي دمجت الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم، يصل هذا العائد إلى 10.3 دولار. تلتزم شركة مايكروسوفت بدعم المؤسسات في جميع القطاعات في مصر لتأمين هذه الإمكانات من خلال إتاحة الوصول إلى أحدث حلول السحابة والذكاء الاصطناعي المتطورة التي تعزز الإنتاجية، وتحسن الكفاءة، وتضمن الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل".

من ناحيتها، أكدت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت في مصر، مجددًا التزام الشركة بتمكين المؤسسات بأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وقالت: "على مدى 30 عامًا، كانت مايكروسوفت شريكًا موثوقًا في رحلة التحول الرقمي في مصر، وسنستمر في التزامنا الراسخ بالأمان والامتثال والشفافية في تمكين الشركات والجهات الحكومية من الاستفادة بإمكانات الذكاء الاصطناعي للتوسع والابتكار وإحداث تأثير دائم".

وشهدت جولة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي في القاهرة مشاركة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وسلط المسؤولون الضوء على الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي في تمكين الجهات الحكومية من تسريع الاكتشافات العلمية، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الاحتيال.

وشملت الجولة عروضًا تقديمية رئيسية وورش عمل فنية وجلسات عملية بقيادة كبار المسؤولين التنفيذيين في مايكروسوفت. كما سلّط الخبراء الضوء على أدوات مايكروسوفت الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Microsoft Copilot - الذي يستخدمه حاليًا ما يقرب من 70٪ من شركات Fortune 500 - و Copilot Agents، المصممة لإحداث ثورة في مكان العمل وتحسين الإنتاجية. وتطرقت المناقشات كذلك إلى قدرات الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تتميز بها مجموعة Microsoft Surface. وقد أجرى قادة الأعمال ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات تجربة مباشرة لكيفية تكامل أجهزة Surface AI وأحدث أجهزة Copilot + من Microsoft بسلاسة مع Microsoft Copilot وحلول الذكاء الاصطناعي الأخرى لدفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والإبداع. كما وفر الحدث منصة للمؤسسات في جميع أنحاء مصر لعرض ابتكاراتها القائمة على الذكاء الاصطناعي وقصص النجاح الواقعية.

تضمنت جولة الذكاء الاصطناعي من شركة مايكروسوفت في القاهرة عروضًا رئيسية، وورش عمل تقنية، وجلسات عملية بقيادة كبار التنفيذيين في مايكروسوفت. كما سلط الخبراء الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي الرئيسية من الشركة، بما في ذلك Microsoft Copilot – الذي يستخدمه اليوم ما يقرب من 70٪ من شركات Fortune 500 – وCopilot Agents، المصممة لإحداث ثورة في مكان العمل وتحسين الإنتاجية. تم التطرق أيضًا إلى القدرات المبتكرة للذكاء الاصطناعي في مجموعة Microsoft Surface. كما عيّن قادة الأعمال ومحترفو تقنية المعلومات بأنفسهم كيف تتكامل أجهزة Surface AI PCs وأحدث أجهزة Copilot+ PCs من مايكروسوفت بسلاسة مع Microsoft Copilot – وحلول الذكاء الاصطناعي الأخرى لدفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والإبداع. كما وفر الحدث منصة للمنظمات في جميع أنحاء مصر لعرض ابتكاراتهم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وقصص نجاحهم في الواقع العملي. من بين هذه المنظمات: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية و مجموعة غبور للسيارات وشركة B.TECH وشركة دار.

استفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، التي تشرف على الأنشطة التعليمية في الجامعات المصرية العامة والخاصة، من Azure OpenAI لتطوير مدرس ومساعد تدريس مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الطلاب على بناء مهاراتهم. وتم نشر مدرس الذكاء الاصطناعي في جامعة عين شمس حيث دعم 332 طالبًا في إنشاء مشروعهم النهائي في التسويق. وبلغت نسبة تفاعل الطلاب 86٪، مع توليد أكثر من 980 فكرة وتبادل أكثر من 19,000 رسالة محادثة. تتعاون الوزارة الآن مع مايكروسوفت لتوسيع المشروع للوصول إلى 100,000 طالب.

واعتمدت مجموعة غبور للسيارات، وهي شركة رائدة في صناعة السيارات مشهورة بتجميع سيارات هيونداي الكورية في مصر، Microsoft 365 Copilot لتعزيز الوجود الرقمي للمؤسسة وتحسين تفاعل العملاء. استفاد الموظفون من الحل لتبسيط العمليات المختلفة، مما أدى إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، ساعد هذا الحل أيضًا في تقديم رؤى قيمة ونقاط بيانات، مما يمكن من اتخاذ قرارات أكثر استنارة ودفع النمو الاستراتيجي.

واعتمدت شركة B.TECH وهي شركة بيع تجزئة مصرية رائدة تضم أكثر من 161 متجرًا في جميع أنحاء البلاد متخصصة في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، Microsoft 365 Copilot لتمكين الموظفين في مختلف الإدارات من اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على البيانات وتحسين الإنتاجية العامة. كما استفادت الشركة أيضا من GitHub Copilot لتعزيز إنتاجية مبرمجيها من خلال توفير اقتراحات التعليمات البرمجية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأتمتة مهام الترميز المتكررة. وقد ساعد ذلك المبرمجين على تحسين جودة الترميز ودفع عجلة الأعمال من خلال تعزيز الابتكار وتحسين مشاركة العملاء.

كما استفادت شركة دار، وهي شركة استشارات رائدة تقدم حلول وخدمات التصميم والتخطيط والهندسة، من Azure OpenAI وGitHub Copilot لتطوير حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ PARA، حل التوأم الرقمي الإدراكي الخاص بها. تم تصميم الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في وظائف متنوعة مثل التنقل في منصة PARA، واسترجاع المعلومات من المواد التسويقية، ووثائق المعدات، وسجلات الصيانة، وإنشاء الرسوم البيانية من اتجاهات البيانات، واستعلام قواعد البيانات الزمنية.

وتجسد جولة الذكاء الاصطناعي في القاهرة التزام شركة مايكروسوفت بتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي عبر القطاعين العام والخاص في مصر، ودعم طموح البلاد لتصبح رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتطلع مايكروسوفت إلى تعميق تعاونها مع منظومة التكنولوجيا في مصر، وتمكين المؤسسات من تحقيق النمو، وخلق القيمة، وإطلاق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.

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