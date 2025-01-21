المنامة، مملكة البحرين: التدريب والتسويق في شركة إبراهيم خليل كانو لخدمات تويوتا رحلة تعليمية لعدد من الطلاب بحسب إختيار مدرسة ابن خلدون الوطنية، وذلك بهدف تعريفهم عن قرب بعمليات الشركة في مجمع خدمات تويوتا الكائن في توبلي.

بدأت الرحلة في قسم التدريب، حيث شارك الطلاب في عدة أنشطة، بما في ذلك الأنشطة المعززة للذكاء وبناء فرق العمل، بالإضافة إلى عروض عملية للمعدات الفنية. كما حضر الطلبة تجربة بالواقع الافتراضي للتعرف على أساليب التصليح والصباغة بحسب المفاهيم الجديدة.

وبهذه المناسبة قال المسؤول في إدارة خدمات تويوتا "نؤمن بأهمية تمكين الأجيال القادمة ومنحهم فرص قيّمة لاكتساب رؤى وخبرات مهمة في ميدان العمل الفعلي. ومن خلال التواصل الفعّال مع هذه العقول الشابة ، نسعى إلى إلهامهم وتعزيز شغفهم بالابتكار وتزويدهم بمعرفة سيارات الهايبرد وسيارات الكهرباء والسيارات التي تستخدم الهيدروجين النظيف في المستقبل ، وذلك من استكشاف هذه الصناعة دائمة التطوّر والمساهمة في تنميتها بثقة وكفاءة."

هذا وقد تم اصطحاب الطلبة في جولة برفقة مرشد في مركز تويوتا بلازا للمركبات وأقسامه المختلفة، بما في ذلك التصليح والصباغة والصيانة ومنطقة غسيل المركبات . كما استكشفوا الأنواع المختلفة للمركبات المعروضة. بعد ذلك زاروا مناطق الاستقبال، والورش المخصصة لكل من سيّارات تويوتا ولكزس في تويوتا بلازا.

واختُتمت الزيارة في مركز تويوتا لقطع الغيار في سلماباد، حيث شاهدوا عن قرب نظام التخزين المتطور للمستودع الذي يضم أكثر من 50 ألف قطعة غيار. وفي النهاية تم توزيع هدايا على الطلاب تقديرًا لاهتمامهم بأنشطة الشركة.

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