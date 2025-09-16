(جرش، الأردن): دشنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية مقراً لها، مشروعها البيئي، "منطقة جورامكو"، في محمية دبين بمحافظة جرش. وقد جاءت هذه الخطوة ضمن حفل افتتاح رسمي أقيم مؤخراً، تحت رعاية وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، وبحضور مسؤولين حكوميين وشخصيات رسمية، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين في الشركة ومتطوعيها من الموظفين، وممثلين عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

وتعد هذه المبادرة خطوة نوعية في إطار جهود شركة جورامكو للمشاركة في التحول نحو أردن أكثر خضاراً .

وتأتي منطقة جورامكو كثمرة للتعاون المشترك الذي جمع الشركة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، بهدف دعم جهود التشجير في محمية غابة دبين، وذلك كامتداد للمبادرة التي كانت جورامكو قد نفذتها في وقت سابق تحت شعار "شجرة عن كل طيارة"، والتي التزمت عبرها بزراعة 10 أشجار عن كل عملية صيانة ثقيلة تنفذها، وأنتج ذلك عن زراعة 1400 شجرة خلال عام 2023، مع خطط لزراعة ما يزيد على 1700 شجرة خلال العام الحالي 2025. وقد جرى تنفيذ عمليات الزراعة في منطقة اختيرت لإعادة تأهيلها وتشجيرها بعد أن كانت قد تعرضت في ما سبق لحريق، الأمر الذي أسهم في تحقيق معدل بقاء للأشجار المزروعة بنسبة بلغت 70%.

وإلى جانب زراعة الأشجار، فقد تضمن العمل على تجهيز منطقة جورامكو، جهوداً متكاملة لضمان استدامة المنطقة على المدى الطويل، من خلال قيام الشركة بحفر بئر وخزان لتجميع مياه الأمطار بسعة 150 ألف لتر، فضلاً عن تركيب نظام زراعي يتألف من 16 لوحاً شمسياً لتوليد 10 كيلوواط من الطاقة المتجددة يومياً، إلى جانب تركيب مقاعد مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره.

وسيسهم البئر وخزان مياه الأمطار في توفير مصدر مياه مستدام للأشجار في منطقة جورامكو، بالإضافة لدعم جهود الوقاية من الحرائق في المحمية، فيما سيسهم النظام الشمسي في تعزيز الاستدامة والاعتماد على الطاقة النظيفة في أرجاء المنطقة، ليقدما بالمجمل مشروعاً بيئياً متكاملاً يدفع نحو مستقبل أكثر استدامة في المملكة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال رئيس الشؤون الاستراتيجية و التجارية في الذراع الهندسي - دبي لصناعات الطيران، فريزر كوري: "تشير منطقة جورامكو لالتزامنا بمستقبل مستدام. وبالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، نتخذ خطوات ملموسة للحفاظ على بيئتنا وكوكبنا، مؤكدين أن المسؤولية البيئية ليست هدفاً فحسب، بل ركيزة أساسية في عملياتنا التشغيلية. هذه المنطقة إنما هي شهادة على حرصنا على الوصول نحو بيئة أكثر خضاراً."

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، فادي الناصر: "تبرز هذه الشراكة مع جورامكو الدور القيادي الذي يمكن للقطاع الخاص أن يلعبه في حماية الإرث الطبيعي للأردن. وتمثل منطقة جورامكو في دبين نموذجاً حياً على انسجام وتوافق جهود المسؤولية المؤسسية المجتمعية مع جهود حماية الطبيعة، بما يخلق قيمة مستدامة للطبيعة والمجتمعات المحلية."

ويشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في أعقاب النجاح الذي حققته مبادرة "شجرة عن كل طيارة" في ترجمة لمساعي الشركة لتوسيع تأثير نشاطاتها الإيجابي على البيئة وتعميق التزامها بخلق وقيادة مستقبل أكثر استدامة.

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

