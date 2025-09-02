سيف ثابت: نواصل الاستثمار في التكنولوجيا لتعظيم إنتاج الألبان محلياً والمساهمة الفعلية في تحقيق الأمن الغذائي وفقاً لرؤية مصر 2030

القاهرة: أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية عن خطوة جديدة في إطار جهودها المستمرة لتطوير قطاع إنتاج الألبان، حيث "قامت الشركة مؤخراً بتطوير منظومة الحلب عبر إضافة وحدة جديدة بتقنيات أكثر تقدمًا داخل مزرعة ’إنماء’ المملوكة لها في منطقة الواحات البحرية، في إطار التزامها المستمر بالاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتعظيم الإنتاج المحلي.

تضم وحدة الحلب المطورة الجديدة 80 نقطة حلب، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 500 بقرة في الساعة، مما يمثل نقلة نوعية في كفاءة عمليات الحلب اليومي داخل المزرعة، كما تعد هذه الوحدة من أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الحلب عالمياً، وهي من تصنيع شركة "Delval" الرائدة عالمياً في هذا المجال، ومزودة بأحدث البرامج الذكية للتحكم والمتابعة، بما ينعكس على كفاءة العمليات وضمان منتج نهائي عالي الجودة.

قال سيف ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جهينه: "نؤمن في جهينه بأن تعزيز قدراتنا الإنتاجية يبدأ من المزرعة، ومن هنا تأتي استثماراتنا المستمرة في تطوير مزرعة إنماء، التي تمثل إحدى الدعائم الأساسية في منظومتنا الزراعية والصناعية في رفع معايير التصنيع المحلي وتطوير القدرات التشغيلية داخل فرق العمل. كما أن الاستدامة تُعد من القيم الجوهرية التي تقوم عليها رؤيتنا، حيث نحرص على تبني ممارسات مستدامة تضمن الحفاظ على الموارد وتحقيق النمو طويل الأمد. ويمتد التزامنا بالاستدامة إلى مختلف مراحل الإنتاج لضمان مستقبل أكثر كفاءة ووعياً بيئياً. إن تطوير وحدة الحلب داخل المزرعة هو تأكيد على التزامنا بجودة المنتج في كل مرحلة من مراحل التصنيع، بدءاً من اللبن الخام وحتى وصوله إلى المستهلك."

وأضاف ثابت: "هذه الخطوة لا تقتصر بل تُسهم في اعتماد تقنيات أكثر تقدمًا في إدارة العمليات اليومية، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة التشغيل، الحد من الهدر، وتعزيز معايير الاستدامة ورفع كفاءة الممارسات التشغيلية القائمة على المعرفة والخبرة المحلية داخل منظومة المزرعة، وهي بذلك تتماشى تماماً مع مستهدفات الدولة المصرية في قطاع الأمن الغذائي، ومع رؤية مصر 2030 في دعم الابتكار وتعزيز الإنتاج المحلي."

تمتد مزرعة "إنماء" على مساحة 7686 فداناً في منطقة الواحات البحرية، وتعد من أكبر المزارع المتخصصة في إنتاج الألبان في مصر، حيث تصل طاقتها الاستيعابية إلى نحو 7000 رأس من الأبقار، منها 3500 بقرة حلّابة، ويأتي تطوير البنية التحتية للمزرعة كجزء من خطة شاملة تهدف إلى دعم التكامل الرأسي داخل شركة جهينه، من الإنتاج الزراعي والحيواني وصولاً إلى تصنيع وتوزيع المنتجات النهائية.

جدير بالذكر أن شركة جهينه تواصل ضخ استثمارات استراتيجية في قطاعات الزراعة والصناعة والتوزيع، بهدف توفير منتجات عالية الجودة تُلبّي احتياجات السوق المحلي، وتُعزّز كفاءة العمليات في كافة مراحل سلسلة الإنتاج. كما تولي جهينه أهمية خاصة للتصنيع المحلي وبناء فرق عمل مؤهلة، انطلاقًا من إيمانها بدور الخبرات الوطنية في ترسيخ ريادتها وتطوير منظومتها التشغيلية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ويُجسّد دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.

