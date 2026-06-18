القاهرة، شاركت شركة جهينه للصناعات الغذائية في عدد من الفعاليات الرئيسية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر (AmCham Egypt)، بما يعكس حضورها الفاعل داخل أبرز منصات الحوار الاقتصادي والمهني، ويؤكد مكانتها كشركة رائدة وموثوقة تساهم بفاعلية في النقاشات المؤثرة حول مستقبل القطاعات الاقتصادية، وتبادل الرؤى مع صناع القرار وقادة الأعمال والخبراء.

وشارك السيد سيف ثابت، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة جهينه، إلى جانب عدد من قيادات الشركة ومديريها، في اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية، والذي استضاف معالي المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حيث تناول اللقاء عدداً من الملفات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.

كما شارك فريق جهينه، في النسخة الثالثة من مؤتمر التسويق السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بعنوان "المشهد التسويقي المتطور في مصر: الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي وتعزيز الصورة الذهنية للدولة"، والذي شهد مشاركة معالي السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي. وشارك الفريق في مناقشات حول التحولات المتسارعة في سلوك المستهلكين، ودور التكنولوجيا والبيانات في تطوير استراتيجيات التسويق وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور.

تعكس مشاركة جهينه في الفعاليات الرئيسية لغرفة التجارة الأمريكية بمصر حرصها على التواجد الفاعل في المنصات التي تجمع القطاع الخاص وصناع القرار والخبراء في مختلف المجالات. كما تؤكد هذه المشاركة دور الشركة كعضو مؤثر في مجتمع الأعمال، وقدرتها على المساهمة في الحوارات المرتبطة بتطوير الصناعة، ودعم النمو الاقتصادي، ومواكبة التحولات التجارية والتسويقية.

وتأتي هذه المشاركات في إطار التزام جهينه بدعم الحوار البنّاء حول القضايا الاقتصادية والتجارية، ومواكبة أحدث الاتجاهات التي تسهم في تطوير قطاع الأعمال وتعزيز الابتكار بمختلف المجالات.

الجدير بالذكر أن جهينه للصناعات الغذائية تأسست عام 1983، وهي شركة مصرية تتخصص في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر وكذلك منتجات الطهي. ونجحت الشركة في احتلال الصدارة بأسواق الألبان والعصائر في مصر والتوسع بالأسواق الخارجية حيث تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى 64 دولة، بما في ذلك تصدير البرتقال. وذلك بفضل التزامها المتواصل بتقديم منتجات غذائية صحية وآمنة تتميز بجودتها الفائقة، مما جعلها العلامة التجارية المفضلة لدى المستهلكين.

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