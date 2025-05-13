تسجيل زيادة سنوية في المبيعات بنسبة 26٪ في الفصل الأول بفضل الأداء المتميّز خلال رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت ’جنرال موتورز الشرق الأوسط‘ عن تحقيق أداء من بين الأقوى لها خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بالارتكاز على الطلب الإقليمي العالي على المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) وشاحنات البيك-أب من علامات ’شفروليه‘، ’جي إم سي‘ و’كاديلاك‘. ولقد ارتفعت المبيعات بأرقام مزدوجة وذلك بنسبة 26٪ خلال الفصل الأول من 2025 مقارَنة مع السنة الماضية، مما يسلّط الضوء على الشعبية الواسعة والإقبال الكبير الذين تتمتّع بهما مركبات ’جنرال موتورز‘.

ومع سجلّ حافل يعود إلى نحو 99 سنة من التواجد في الشرق الأوسط، تستمر كل من ’شفروليه‘ و’جي إم سي‘ بتلبية متطلّبات وتطلّعات العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، حيث توفران القدرات العالية والمساحة الواسعة والأداء القوي، بينما تبقى ’كاديلاك‘ خياراً أساسياً بين أوساط عملاء المركبات الفاخرة. بناءً عليه، تمتّعت ’جنرال موتورز‘ ببداية قوية هذه السنة مع إطلاقها مؤخراً لطرازات ’شفروليه تاهو‘، ’جي إم سي يوكون‘ و’كاديلاك إسكاليد‘ خلال الأشهر الستة الماضية، والتي تُعدّ من أكثر المركبات المفضَّلة على الصعيد الإقليمي.

وكونها تضع دوماً العملاء في مقدّمة كل ما تقوم به، فإن نتائج أداء المصنِّع العريق للسيارات تعكس التوجّه المتكامل الذي ينتجه فيما يتعلّق بتجربة العملاء، والخدمات التي لا تُضاهى التي توفرها ’جنرال موتورز‘ وشبكة الوكلاء المتواجدة لديها في المنطقة.

وتستمر ’جنرال موتورز الشرق الأوسط‘ بالريادة إقليمياً ضمن فئة شاحنات البيك-أب كاملة الحجم، وهي من بين العلامات التجارية الأولى فيما يخصّ مركبات الـSUV كاملة الحجم مع ارتفاع مبيعاتها الإجمالية بنسبة 55٪ مقارَنة بالعام الماضي ضمن هذه الفئة. ولقد شهد ’شفروليه تاهو‘ و’شفروليه سوبربان‘ زيادة بنسبة 22٪، بينما ارتفعت مبيعات ’جي إم سي أكاديا‘ و’شفروليه ترافرس‘ بنسبة 47٪، أما مبيعات ’كاديلاك إسكاليد‘ فنمت بنسبة سنوية قدرها 16٪.

إلى جانب هذا، ومن منظور الخدمات المتصِلة، شهدت ’اونستار‘ - تقنية ’جنرال موتورز‘ المبتكَرة لداخل المركبات التي تعزّز الملاءة والسلامة والأمان والترفيه - ارتفاعاً في عمليات التفعيل بنسبة 45٪ خلال الفصل الأول من 2025 مقارَنة بالسنة التي سبقت، وزيادة بنسبة 58٪ في استخدام الواي-فاي داخل المركبات. وفي ظل التبنّي الواسع للتطبيق عند مستوى 83٪، وطرح ’اونستار‘ مؤخراً لحزمة جديدة من التعزيزات لتطبيقها الريادي هذه السنة مثل الملاحة البيديهية، والأوامر المعزَّزة عن بُعد والمعلومات التي يتم الحصول عليها في الوقت الفعلي، فإن ’اونستار‘ تتميّز بكونها ترتقي بتجربة المُلكية في مركبات ’شفروليه‘، ’جي إم سي‘ و’كاديلاك‘ المتصِلة لمستويات أعلى.

وبفضل التزامها القوي تجاه العملاء وإبقائهم في قلب ما تقوم به، وصل أداء ما بعد البيع لدى ’جنرال موتورز الشرق الأوسط‘ إلى معدَّلات قياسية برضى العملاء هي الأعلى في جميع الأوقات، مما يعكس التزام الشركة بتوفير خدمات عالمية المستوى في المنطقة. ضمن هذا السياق، فإن ستة من بين كل عشرة عملاء لدى شبكة خدمة ’جنرال موتورز الشرق الأوسط‘ يعودون للحصول على الخدمات. ولقد ساهمت المبادَرات المبتكَرة في مجال التجربة الرقمية للعملاء والاستثمار المستمر في التدريب على الخدمات بتمكين تحقيق استجابة أسرع وتقديم خدمات أفضل ضمن مجمل شبكة خدمة الوكلاء. إضافة لهذا، وصل توافر قطع ’جنرال موتورز‘ إلى مستويات استثنائية، الأمر الذي يضمن عمليات تسليم أسرع ويمنح المزيد من الثقة مع كل زيارة.

حول هذا، قال جاك أوبال، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا والشرق الأوسط: "بدءً من مركباتنا الرياضية متعدّدة الاستعمالات كاملة الحجم وصولاً إلى شاحناتنا ذات القدرات العالية، تتميّز علاماتنا التجارية بكونها تتوافق تماماً مع أكثر ما يقدّره عملاؤنا في الشرق الأوسط، ألا وهي عناصر القوّة والابتكار والحضور الرائع على الطريق. وبينما نلبّي متطلّبات العملاء الذين يمنحوننا الكثير من الولاء وفي الوقت ذاته نعمل لاستقطاب المالكين المستقبليين لمركبات ’جنرال موتورز‘، يبرز أداء الفصل الأول ليجسّد الابتكار والالتزام الثابت تجاه العملاء، وهما ميّزتان تركّز عليهما ’جنرال موتورز‘ بشكل كبير. ومع هذه البداية اللافتة، فإننا نتطلّع بشوق لتحقيق المزيد من النجاح خلال الفترة الباقية من 2025."

يُشار إلى أن هذه السنة ستشهد على تسريع ’جنرال موتورز‘ لاستراتيجيتها الإقليمية عبر توفير مجموعة متنوّعة من المركبات، بدءً من مركبات الـSUV المدمَجة معقولة السعر إلى جانب الكهربائية منها (EUV)، مروراً بشاحنات البيك-أب الجريئة والقوية، وصولاً إلى المركبات التي تمثّل الفخامة بأفضل حللها. وتحافظ الشركة على التزامها تجاه العملاء ورؤيتها المستقبلية المتمحورة حول الوصول إلى عالم يتميّز بصفر حوادث، صفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري، ويرتكز هذا على تصاميمها وهندستها المتطوّرة جداً، وتقنياتها الرائدة داخل المركبات، ومنتجاتها ذات أعلى معايير الجودة.

حول عمليات ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘

تقود ’جنرال موتورز‘ (المدرَجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:GM) مستقبل قطاع التنقّل، مستفيدة من التقنيات المتطوّرة لصنع سيارات وشاحنات ومركبات رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) أكثر أماناً وذكاءً مع انبعاثات أقل. وتوفر علامات ’بويك‘، ’كاديلاك‘، ’شفروليه‘ و’جي إم سي‘ التجارية التابعة لشركة ’جنرال موتورز‘ محفظة واسعة من المركبات المبتكَرة العاملة بالوقود والمجموعة الأوسع من المركبات الكهربائية (EV) ضمن قطاع السيارات، وذلك مع الانتقال إلى مستقبل كهربائي بالكامل.

تنشط ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘ في المنطقة منذ نحو 100 سنة، ويوجد مقرّها الحالي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها منشأة تصنيع في مصر. وهي تمثّل علامات ’شفروليه‘، ’جي إم سي‘ و’كاديلاك‘ التجارية في المنطقة. وتضم الشركة شبكة من 17 وكيلاً في 29 دولة مع أكثر من 203 مرافق للتعامل المباشر مع العملاء لأجل تلبية المتطلّبات بدول عدّة في أفريقيا، المشرق، مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول الأخرى في الشرق الأوسط.

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