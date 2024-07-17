تشمل الطلبية حلول متطورة للشبكة لـ134 محطة فرعية بحلول عام 2028 بهدف تعزيز البنية التحتية للشبكة الكهربائية في البلاد

الجزائر العاصمة، الجزائر- أعلنت جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز GEV) اليوم عن تسلمها طلبية مهمة من قبل شركة "سونلغاز"، وذلك من خلال مشروعهما المشترك جنرال إلكتريك ألجيريا توربين(جياتGEAT )، وذلك بهدف تعزيز البنية الأساسية للشبكة الكهربائية في الجزائر. وتم تسجيل الطلبية في الربع الثاني من عام 2024 وتتضمن توفير جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا لشركة "GEAT" معدات عالية الجهد (HT) وحلول أتمتة الشبكات الكهربائية ذات الجهد لـ134 محطة فرعية بحلول عام 2028 لصالح مشاريع شركة سونلغاز. كما ستقوم شركة GEAT بتجميع هذه المعدات في مصنعها بعين ياقوت في باتنة بالجزائر.

ويأتي هذا العقد في أعقاب الاتفاقية الموقعة بين شركتي "سونلغاز" و"جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" بداية هذا العام لتنويع الأنشطة الأساسية لشركة "GEAT" وتوسيعها لتشمل تصنيع محطات فرعية ذات جهد عالي (HV) وجهد عالي جداً (Extra-HV)، كما يمثل خطوة هامة في التعاون بين جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا و"سونلغاز" و"GEAT"، وستساهم هذه المعدات الموردة بدور هام في تعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة وضمان توفير طاقة كهربائية موثوقة للسكان والاقتصاد الجزائري المتنامي.

و صرح مراد عجال، الرئيس التنفيذي لمجموعة سونلغاز، "هذه الطلبية تمثل نتيجة للشراكة بين سونلغاز و جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا ، من خلال العقود الجديدة التي تم توقيعها مؤخرًا، مما يسمح بالانتقال إلى تصنيع معدات لمحطات الكهرباء ذات الجهد العالي والجهد العالي جداً ، المخصصة لتنفيذ خطة تطوير شبكة نقل الكهرباء في الجزائر كما تعد هذه الطلبية تأكيدًا على جهود سونلغاز في دعم البرنامج الوطني للتكامل من خلال تصنيع معدات عالية الجودة والتكنولوجيات المتقدمة لأول مرة في الجزائر وأفريقيا ، مما سيساهم في نقل الخبرات في هذا المجال إلى الجزائر".

وفي هذا السياق، قال فيليب بيرون، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال أنظمة الكهرباء في شركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا إن "الحصول على هذه الطلبية الكبيرة دليل على التزامنا بتطوير البنية التحتية للطاقة في الجزائر، ونتطلع لتقديم حلولنا المتطورة للشبكات الكهربائية التي من شأنها تعزيز كفاءة الشبكة ودعم التحول في مجال الطاقة في الجزائر. ومن شأن هذه الطلبية تعزيز جهودنا لدعم بناء وتطوير المواهب المحلية وتوفير فرص عمل في المنطقة".

يُذكر أن "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" كانت قد انفصلت عن جنرال إلكتريك (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE) وبدأت التداول كشركة مستقلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية في 2 أبريل 2024. وإلى جانب المشروع المشترك، GEAT، مع سونلغاز، فإن الشركة تمتلك تاريخاً حافلاً بالمساهمات في تطوير قطاع الطاقة في الجزائر، حيث توفر حلول توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية الخاصة بمجال الطاقة، كما توظف ما يزيد عن 300 من أبناء البلاد.

نبذة عن جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا:

شركة طاقة عالمية تركز على مختلف تقنيات انتاج ونقل الطاقة الكهربائية، تضم قطاعات الطاقة وطاقة الرياح والكهرباء، مدعومة بما يسمى وحدات "التسريع" الخاصة بها: الأبحاث المتقدمة، الخدمات الاستشارية والخدمات المالية. في ضوء خبرتها الواسعة التي تفوق 130 عاماً في مواجهة التحديات العالمية، تتمتع الشركة بمكانة فريدة للمساهمة في قيادة تحول قطاع الطاقة عبر الاستمرار في إمداد العالم بالكهرباء مع العمل في الوقت ذاته على إزالة الكربون. تساعد الشركة العملاء لاقتصادات الطاقة وتوفير الكهرباء الضرورية لضمان الصحة والسلامة والأمن والارتقاء بجودة الحياة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حيث تضم حوالي 75 ألف موظف في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وانطلاقاً من هدفها وشعارها المتمثل بـ "الطاقة لتغيير العالم"، فإن تقنيات وحلول جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا تضمن مستقبلاً للطاقة أفضل لناحية التكلفة المعقولة والموثوقية والاستدامة والأمان. تتجلى رسالة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا من خلال اسمها، إذ تحافظ على إرث جنرال إلكتريك العريق الذي يمثل الابتكار والجودة بينما يشير مصطلح "Ver"/ "verde" باللاتينية إلى اللون الأخضر أي الانتقال إلى تقنيات أكثر استدامة، وأما كلمة "nova"، المشتقة من الكلمة اللاتينية "novus"، فهي تدل على عصر جديد ومبتكر للطاقة منخفضة الانبعاثات. وتركز أهداف الشركة على المساعدة في توفير مستقبل مستدام لقطاع الطاقة وبحلول موثوقة وبأسعار معقولة، ويتلخص ذلك في شعارها "الطاقة لتغيير العالم". لمعرفة المزيد، الرجاء زيارة صفحة الشركة GE Vernova ولينكد إن.

نبذة عن مجموعة سونلغاز: شركة الكهرباء والغاز الجزائرية (سونلغاز) هي مجموعة صناعية للطاقة الجزائرية تأسست في عام 1969. تتولى إنتاج الكهرباء، ونقلها وتوزيعها على كامل الأراضي الجزائرية. تضم 11 فرعًا في قطاعاتها الأساسية، الصناعة والخدمات، بالإضافة إلى شركات مشتركة وتزوّد سونلغاز كامل الأراضي الجزائرية بالطاقة الكهربائية والغازية، وتعد محركًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر. تخدم حاليًا ما يقرب من 12 مليون عميل للكهرباء وما يقرب من 8 ملايين عميل للغاز. بسعة تبلغ ما يقرب من 26,000 ميجاوات، تهدف سونلغاز إلى التوسع عالميًا من خلال تطوير اتصالات مع الدول المجاورة والساحل الجنوبي لأوروبا. علاوة على ذلك، تم تكليف سونلغاز من قبل السلطات العليا في البلاد بتنفيذ مشروع طموح لإنتاج 15,000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. ولتحقيق هذا، قامت سونلغاز مؤخرًا بإطلاق وتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع، المكونة من 3,200 ميجاوات.

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