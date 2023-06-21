جمعت خبراء القطاع لبحث مستقبل الطاقة

الفعالية تسلط الضوء على توجهات مشهد الطاقة المتغير، وابتكارات توليد الطاقة، وأفضل ممارسات القطاع، والتزام "جنرال إلكتريك" بدعم أهداف الطاقة وإزالة الكربون في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: استضافت "جنرال إلكتريك" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE) فعالية "أيام التكنولوجيا السعودية" في مدينتي الرياض والدمام بمشاركة نخبة من خبراء قطاع الطاقة من "الشركة السعودية للكهرباء" و"أرامكو السعودية". وناقش المشاركون في هذه الفعالية الحلول المتاحة لتحسين كفاءة ومرونة وموثوقية وتوافر وعمر أصول توليد الطاقة الحالية، فضلاً عن العديد من التحديات التشغيلية التي تواجهها قطاعات المرافق والنفط والغاز في المملكة العربية السعودية.

وتضمنت أجندة أعمال الفعالية جلسات مناقشة حول مشهد الطاقة المتغير محلياً ودولياً، وحلول إزالة الكربون مثل استخدام الهيدروجين النظيف لخفض البصمة الكربونية لمحطات توليد لطاقة، وتقنيات التقاط الكربون، وغيرها. وتم أيضاً تقديم العديد من العروض التقديمية الفنية حول مواضيع مختلفة بما في ذلك إدارة أسطول توربينات الغاز والمولدات وملحقاتها والتحكم بها بغية فهم وتعديل العمليات التشغيلية لمحطات توليد الطاقة بشكل أفضل، وترقية الحلول لتحسين كفاءة أداء الأسطول، والتكيُّف مع الكود السعودي لنقل الكهرباء.

وتعليقاً على العلاقة الطويلة التي تجمع "جنرال إلكتريك" بالمملكة العربية السعودية، قال هشام البهكلي، الرئيس لشركة" " GE Vernova في المملكة العربية السعودية: "حظيت ’جنرال إلكتريك‘ بشرف المساهمة في دعم تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة السعودي على مدى أكثر من 80 عاماً دعمنا خلالها مساعي التنويع الاقتصادي، والتوطين، وتطوير المواهب وتصدير منتجات عالية القيمة. واليوم، وضعت المملكة نصب عينيها أهداف طموحة للاقتصاد عموماً وقطاع الطاقة خصوصاً مع تحديد مستهدفات جريئة بخفض الانبعاثات بنسبة 35% بحلول عام 2030 والوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول عام 2060. وتعكس مبادرتنا، مثل ورش العمل هذه، التزامنا المستمر بدعم تحقيق رؤية السعودية 2030 والأهداف التنموية طويلة الأمد للمملكة".

تشمل استثمارات "جنرال إلكتريك" في المملكة العربية السعودية مجمع "مركز جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة" (GEMTEC) في الدمام، والذي يتضمن مركزاً لخدمة وإصلاح التوربينات الغازية، ومركزاً للتميز في إزالة الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركزاً للمراقبة والتشخيص عن بعد لأصول توليد الطاقة، فضلاً عن مركز جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة (GESAT)، المشروع المشترك بين شركتي "دسر" و"جنرال إلكتريك" والمجهز لتصنيع التوربينات الغازية ومكوناتها في المملكة. ويوفر المجمع خدماته لأكثر من 70 عميلاً من أكثر من 40 دولة، ويتعاون مع الموردين المحليين بغية تعزيز المنظومة الصناعية الأوسع في المملكة.

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