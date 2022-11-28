ملتزمة بدعمها المستمر لكرة القدم العمانية،

مسقط: مستوحاة من روح الشعب العماني الأصيلة والشغوفة بكرة القدم، أزاحت شركة جندال شديد – أكبرمصنع ومنتج للحديد والصلب في السلطنة – الستار عن حملتها المرتكزة على دعم كرة القدم العمانية "حديد عمان". وتزامناً مع الأجواء الحماسية لكاس العالم 2022 لكرة القدم، كشفت جندال شديد عن الفيلم المؤثر للحملة في احتفالية أقيمت بتاريخ 27 نوفمبر 2022م في فندق كمبنسكي مسقط تحت رعاية معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الإستثمار العماني، حيث أعلنت الشركة عن تعيين أسطورة كرة القدم العمانية علي الحبسي كسفيراً معتمدا لعلامتها التجارية. تم تصوير الفيلم بجماليات محلية ليبرز قدرة كرة القدم على لم شمل أفراد المجتمع وليكون شهادة واضحة على تميز المجتمع العماني بعزته وثقافته وأصولة. حضر الحفل العديد من الشخصيات المحلية البارزة من المشاهير والشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى مختلف الجهات الإعلامية.

متحدثا عن الحملة، قال الفاضل هارشا شيتي، الرئيس التنفيذي لجندال شديد للحديد والصلب: "لطالما كانت كرة القدم الرياضة المحبوبة التي تجمع أفراد المجتمع معاً. وترتكز حملة "حديد عمان" والفيلم الخاص بها على كرة القدم ومكانتها في قلوب الجميع، وتسعى لأخذ المشاهدين في مغامرة شيقة عبر تقاليد عمان الأصيلة وثقافتها المتنوعة وقيمها الرزينة والأهم من ذلك أنها تحتفي بشعب عمان الدؤوب. ونسعى في جندال شديد إلى تجديد ولاؤنا للمجتمع العماني، بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة كدولة محبة لكرة القدم وغيرها من الرياضات. وسنواصل توطيد علاقتنا مع جميع فئات المجتمع من خلال مبادراتنا التي تهدف إلى إحداث تغيير هادف في المجتمع."

يأتي الفيلم الذي جاء بمفهوم إبداعي من قبل شركة ويدن اند كينيدي بتعاون مع المخرج أيابا من شركة إيرلي مان فيلمس، ليشييد إلى شغف الشعب العماني بكرة القدم ويضم العديد من الشخصيات ومحبي كرة القدم مثل علي الحبسي السفير الرسمي للعلامة التجارية الخاصة بجندال شديد، بالإضافة إلى مناظر رائعة من حول السلطنة، ومقتطفات من عادات وثقافة الشعب العماني، وغيرها من اللقطات.

كما تضمنت الفعالية الكشف عن أعمال حصرية للمصور المرموق حسن حجاج، الذي جسد جوهر المشهد الرياضي العماني في سلسلة من الصور. وتشمل السلسلة بعض من أشهر الرياضيين العمانيين كعماد الحوسني وعبدالعزيز المقبالي وحسن ربيع وخليفة عايل وثراء الإسماعيلي وملاك الزدجالي ومحمد المشايخي النجم الباراولمبي، وبركات الحارثي النجم الأولومبي، وشهاب الحبسي أصغر متسابق عماني لسباق السيارات، ونظيرة الحارثي أول إمرأة عمانية تتسلق جبل إفرست.

معلقا على استمتاعه بتجربة تصوير الفيلم المروج لجمال السلطنة وروح الشعب العماني ، قال علي الحبسي: "حملة "حديد عمان" من جندال شديد، تأتي دعماً لكرة القدم العمانية. وعبر هذا الفيلم استطاعت جندال شديد إحياء العديد من جوانب الحياة العمانية، وآمل أن يستمتع الجميع بمشاهدة هذا الفيلم المبهر قدر ما استمتعت أنا بتصويرة. وأنا ممتن جدا لجندال شديد على دعمهم المستمر واهتمامهم الشديد بكرة القدم."

وجدير بالذكر أن جندال شديد للحديد والصلب قد تعاونت أيضا مع أكاديمية علي الحبسي لكرة القدم التي تهدف إلى دعم القطاع الرياضي وتمكين لاعبي كرة القدم الشباب لتحقيق اهدافهم وأحلامهم. وسترتبط الحملة المشتركة بين جندال شديد والأكاديمية بعدة برامج ، حيث ستقوم شركة جندال شديد بدعم ورعاية البطولات والبرامج التي تنظمها الأكاديمية بما فيها اليوم المفتوح السنوي (الذي يقدم دورات تدريبية مجانية) وبرنامج "عبر عمان" (لاكتشاف المواهب المحلية).

وفي الجانب الآخر وتعزيزا لالتزامها المستمر، تعاونت جندال شديد أيضًا مع الاتحاد العماني لكرة القدم لتبني منظور متشامل لتطوير قطاع الرياضة المحلية ورعاية فرق كرة القدم والمباريات والفعاليات المتعلقة بها ، عوضا عن جلب مدربين دوليين لعقد دورات تدريبية خاصة متكاملة. وتهدف الشركة إلى جعل كرة القدم رياضة أكثر شمولية وفي متناول الجميع، حيث قامت بتصميم حملة "حديد عمان" لتأخذ في الاعتبار عشاق كرة القدم من الذكور والإناث من جميع الفئات العمرية.

ووفق تحقيقها لنمو ممتاز في السوق المحلي، أرست الشركة معايير جديدة وعالية في صناعة الحديد والصلب، وتحرص على العطاء المستمر لشتى فئات المجتمع المحلي من خلال مساعيها المختلفة، وستظل ملتزمة ومستمرة بالمساهمة في دعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

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