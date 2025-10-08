من المتوقع وصول سوق المركبات التجارية في الإمارات إلى 3.95 مليار دولار بحلول 2030 .

تلتزم جميل للسيارات بتوفير حلول مبتكرة من المركبات الكهربائية والعاملة بالوقود البديل، بما يوسع محفظتها من المركبات التجارية في الإمارات.

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جميل للسيارات، الرائدة في تقديم الحلول في مجال التنقل والشريك المُفضل للعديد من أرقى العلامات التجارية للسيارات، عن تنظيم عرض حصري لأحدث المركبات التجارية الكهربائية من علامة "فاريزون". وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية جميل للسيارات لتوسيع محفظتها من المركبات الكهربائية، في وقت يشهد فيه سوق المركبات التجارية في دولة الإمارات تسارعاً نحو حلول التنقل الكهربائية. يتضمن العرض أسطول "فاريزون" الرائد من الشاحنات والمركبات التجارية الخفيفة والثقيلة المقرر إطلاقها في عام 2026.

كما استضافت الفعالية جلسة نقاش رفيعة المستوى حول دور المركبات الكهربائية التجارية في إحداث نقلة نوعية في قطاع التنقل في الإمارات، والتي حملت عنوان "قيادة مستقبل المركبات التجارية في الإمارات". وشارك في الجلسة عدد من أبرز قادة القطاع، من بينهم زيشان جاوس، رئيس قسم المنتجات – التنقل، جميل للسيارات؛ وأولغا شيفورينكوفا، الرئيس التنفيذي لشركة "لوب غلوبال" (Loop Global)؛ وفرانسوا كارلييه، نائب المدير في شركة الشيراوي للصناعات (Al Shirawi Industries). وناقشت الجلسة آفاق السوق، والتحديات التشغيلية، والفرص الناشئة، والإطار التنظيمي والسياسات التي تُحفّز دمج المركبات التجارية الكهربائية في جميع أنحاء الدولة.

وصرح زيشان جاوس، رئيس قسم المنتجات – التنقل، جميل للسيارات: "يحمل سوق المركبات التجارية في الإمارات فرص واعدة وإمكانات كبيرة للحلول الكهربائية، حيث نشهد طلباً مُتزايداً من الشركات في مجالات الخدمات اللوجستية، وخدمات التجارة الإلكترونية، والمؤسسات السباقة في تبني الحلول المستقبلية المُستدامة. إن حلول فاريزون المبتكرة وتنوع مركباتها تعزز مكانتنا وقدراتنا على تلبية هذا الطلب المتزايد بصورة مثالية، مع دعم الأهداف الوطنية للاستدامة."

ويتزامن هذا العرض مع النمو المُتسارع الذي يشهده قطاع المركبات التجارية في الإمارات، إذ من المتوقع أن ينمو سوق المركبات التجارية من 2.61 مليار دولار في عام 2025 إلى 3.95 مليار دولار بحلول عام 2030، مع تسجيل المركبات التجارية الكهربائية أعلى معدل نمو سنوي يقارب 35%. ويعزز هذا النمو مجموعة من المبادرات الحكومية الطموحة، من بينها استراتيجية "الحياد المناخي 2050"، و"سياسة المركبات الكهربائية للأساطيل الوطنية" التي أطلقت عام 2023، والتي تهدف إلى تشكيل المركبات الكهربائية والهجينة نحو 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050. كما حددت دولة الإمارات هدف مرحلي يتمثل في تشكيل المركبات الكهربائية ما لا يقل عن 10٪ من إجمالي المركبات بحلول عام 2030.

وفي إطار دعم تلك الجهود، تواصل الإمارات التوسع في تشييد البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية؛ حيث يخطط مشروع "E2GO" المشترك بين "أدنوك" و"طاقة" في أبوظبي لتركيب 70 ألف نقطة شحن بحلول عام 2030، فيما تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، على التوسع في إنشاء شبكة محطات "الشاحن الأخضر" السريع التابعة لها.

وتتماشى المبادرات التي تقودها المؤسسات مع هذا التوجه، إذ يوحّد برنامج (Road 2.0)، الذي يحظى بدعم حكومي، جهود 17 شركة كبرى من بينها "أرامكس"، و"يونيليفر"، و"طلبات". وتلتزم هذه الشركات بطرح 6,000 مركبة خالية من الانبعاثات بحلول 2030، بالإضافة إلى 20,000 مركبة بحلول 2040.

يسهم قطاع التنقل بما يزيد عن 22% من إجمالي الانبعاثات الكربونية في الإمارات، مما يجعل التحول نحو المركبات التجارية الكهربائية عنصراً محورياً لتحقيق أهداف الدولة في خفض الانبعاثات. وفي إطار ذلك، تستهدف "هيئة الطرق والمواصلات" في دبي أن تكون جميع سيارات الأجرة والليموزين كهربائية أو عاملة بالهيدروجين بحلول عام 2040، بينما أطلق "مركز النقل المتكامل" في أبوظبي برنامجاً لتقييم الحافلات الخضراء في عام 2023.

ويُجسد العرض الحصري لـ "فاريزون" التزام جميل للسيارات بتوفير حلول مُبتكرة في مجال المركبات الكهربائية والعاملة بالوقود البديل، بما يُعزز الخيارات المُتاحة للعملاء من المركبات التجارية المتطورة، ويدعم في الوقت ذاته الأهداف البيئية ومصالح الأعمال.

لمحة حول جميل للسيارات

تعد جميل للسيارات رائدة في تقديم الحلول في مجال التنقل وتعتبر الشريك المفضل لأرقى العلامات التجارية للسيارات على مستوى العالم. وتدير عمليات دولية في أكثر من 10 دول، بما فيها المملكة المتحدة والإمارات وتركيا والمغرب ومصر والجزائر واليابان والصين وأستراليا وموناكو وجنوب أفريقيا وبولندا وإيطاليا. كما أنها تمثل مجموعة من أبرز العلامات العالمية لسيارات الركاب والسيارات التجارية، مثل تويوتا، ولكزس، وبي واي دي، وإم جي موتور، وجي إيه سي موتور، وفاريزون أوتو، وشانجان للسيارات، وهينو. وتتمتع جميل للسيارات، بصفتها موزعاً مستقلاً، بفهم عميق لمتطلبات السوق، مما يمكنها من مساعدة شركائها من مصنعي القطع الأصلية على بناء علاقات أقوى مع عملائهم، وبالتالي زيادة حصتهم في السوق وتحقيق النمو المستدام من خلال الارتقاء بمستويات رضا العملاء وولائهم.

نبذة عن فاريزون - (Farizon):

تمثل فاريزون الذراع المُتخصص في المركبات التجارية المُعتمدة على الطاقة الجديدة، والتابعة لمجموعة جيلي القابضة – (Geely Holding Group). حيث تستفيد الشركة من دعم المعهد المركزي للأبحاث التابع للمجموعة، والذي تأسس ليصبح أكبر معهد في الصين لأبحاث المركبات التجارية المعتمدة على الطاقة الجديدة. وتتولى الشركة تطوير الجيل الجديد من المركبات الخضراء والذكية، بالاعتماد على تقنيات السيارات الخاصة، وضمن مسارين تقنيين أساسيين هما (الميثانول – الهيدروجين)، والكهرباء. كما تُعد فاريزون أول علامة تجارية في الصين تقدم مجموعة متكاملة من مركبات الطاقة الجديدة، لتصبح مزوّداً شاملاً لحلول التنقل الذكي والمستدام. وفي عام 2024، احتفظت فاريزون بموقعها الريادي في السوق الصينية، كما تجاوزت مبيعاتها التراكمية نحو 300 ألف وحدة، لتصبح أول علامة تجارية في هذا القطاع تحقق هذا الإنجاز.

يُمثل اسم "جميل للسيارات" وشعارها المكتوب والتصميم الخماسي الشكل علاماتٍ تجارية أو علامات تجارية مُسجلة.

تشير عبارة "جميل للسيارات " على نطاق واسع إلى عدة كيانات قانونية متميزة ومنفصلة ومستقلة. جميل للسيارات ليست في حد ذاتها كياناً متحداً أو جمعية أو تكتلاً لشركة مالكة، ولكنها تشير فقط إلى كيانات قانونية منفصلة كلياً، يشار إليها مجتمعة باسم "جميل للسيارات”. جميل للسيارات ليست “مجموعة شركات” كما هو معرّف في المادة 1161(5) من قانون الشركات في المملكة المتحدة لعام 2006، أو “تكتل” كما هو مذكور في القسم 7 من قانون كلايتون الأمريكي لعام 1964.

