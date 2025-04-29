ترتقي "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات" بأسلوب الحياة إلى مستوى جديد من الفخامة في قلب المدينة.

تُرسّخ هذه المشاريع الأيقونية الجديدة ريادة جميرا في المنطقة، عقب الإطلاق الناجح لـ "جميرا مرسى العرب".

تمضي جميرا في تنفيذ استراتيجيتها للتوسّع وتنويع محفظتها من خلال تقسيم عروضها الفندقية إلى قطاعات رئيسية، تنطلق جميعها من جوهر الضيافة العربية الأصيلة.

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دبي، الإمارات العربية المتحدة – 29 أبريل 2025: كشفت جميرا، الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة الفاخرة والتابعة لدبي القابضة، عن خططها لتطوير ثلاث وجهات جديدة في دبي، تشمل فندقاً فاخراً ومشروعين سكنيين مميزين. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية "مهمة جميرا 2030"، التي تركز على تعزيز نموها وتنويع منشآتها وخدماتها الفندقية، ما يعكس التزام جميرا المتواصل بتوسيع حضورها ومحفظتها العالمية.

يُجسّد فندق ومساكن "جميرا أسورا باي" ملامح التحوّل الجديد في مسيرة علامة جميرا من خلال رؤية تصميمية راقية وتجربة مدروسة تجمع بين التميّز والدقة في التوجّه. ويجمع هذا المشروع بين الابتكار العمراني وروح الطبيعة، تناغم رفيع مع موقعه الساحلي الآسر في أقصى أطراف شبه جزيرة لا مير الجنوب بدبي، حيث تلتقي الفخامة بالخصوصية في أبهى صورها.

ويعكس فندق "جميرا أسورا باي" المرتقب رؤية جميرا المستقبلية، من خلال تصميم يضم 103 غرف وأجنحة، إلى جانب 20 فيلا خاصة، بما يعبّر عن توجهها الاستراتيجي نحو تطوير وجهات حصرية لا يتجاوز عدد وحداتها 150 وحدة، مع التركيز على الأجنحة، الفلل، والمساكن الفندقية الراقية التي تحمل بصمة جميرا في التصميم والتجربة. ويأتي ذلك تماشياً مع سعي المجموعة إلى ترسيخ حضورها ضمن فئة الفنادق البوتيكية الفاخرة، وهو ما يظهر بوضوح في توسعها المدروس في أوروبا – من خلال الافتتاح المرتقب لفندق "جميرا لو ريتشموند" في جنيف، ووجهاتها القائمة مثل "جميرا مايوركا" و"جميرا كابري بالاس". ومن المنتظر أن ينضم مشروع "جميرا أسورا باي" إلى هذه المحفظة العالمية عند افتتاحه في عام 2029.

ويتزامن ذلك مع إطلاق "جميرا ريزيدنسيز أسورا باي"، الوجهة الحصرية التي يجري تطويرها بالتعاون مع "مِراس"، إحدى شركات دبي القابضة للعقارات. ويضم المشروع 29 وحدة فاخرة تتنوع بين شقق أنيقة من أربع إلى ست غرف نوم، وبنتهاوس فاخر يضم سبع غرف، إلى جانب ست فلل مطلّة على البحر. ويتميّز هذا المجمع السكني بموقعه المرتفع وتصميمه المتدرّج، ما يوفّر إطلالات خلابة ومفتوحة على الخليج العربي وأفق دبي الساحرة.

وتواصل جميرا تعزيز حضورها المتنامي في قطاع الوحدات السكنية الفندقية التي تحمل بصمتها المتفرّدة، من خلال إطلاق "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات"، وهي وجهة سكنية جديدة ترتقي بأسلوب الحياة الفاخرة، تجمع بانسجام بين نبض المدينة وتجارب مُصمّمة بعناية لتلبية تطلعات الباحثين عن التميز وعشاق التفاصيل الراقية.

يضم المشروع الجديد 754 وحدة سكنية، تتنوع بين شقق بغرفة نوم واحدة وحتى أربع غرف، ليشكّل عنواناً مثالياً للحياة العصرية في قلب منطقة الأعمال بدبي، عبر تجربة سكنية ترتقي بأسلوب المعيشة إلى آفاق جديدة، حيث تتجلّى تفاصيل الراحة والرفاهية في كل زاوية. يقدّم المشروع لسكانه أسلوب حياة متكامل يلبّى مختلف الاحتياجات والاهتمامات، من لحظات النشاط والحيوية في ملعب البادل وصالة الرياضة، إلى أوقات التركيز والإبداع في صالة العمل المشتركة، وصولًا إلى لحظات الاسترخاء تحت أشعة الشمس على التراس المطلّ على المسبح، أو الاستمتاع بعرض خاص في السينما الخاصة. كل تجربة هنا مصمّمة لتكون امتدادًا طبيعيًا لحياة عصرية راقية.

وقال توماس ماير، الرئيس التنفيذي لجميرا: "تماشياً مع استراتيجية ’مهمة جميرا 2030‘، نواصل سعينا لتحقيق نمو مستدام ومضاعفة حجم محفظتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويُعد ترسيخ ريادتنا في السوق المحلية جزءاً أساسياً من هذه الرؤية. وانطلاقاً من النجاح الباهر الذي رافق افتتاح "جميرا مرسى العرب" مطلع هذا العام، نُواصل توسيع حضورنا في دبي عبر إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة، وهي فندق ومساكن "جميرا أسورا باي" و "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات". وتجسد هذه الوجهات المتفرّدة ملامح مستقبل علامة جميرا، إذ تقدّم تجارب سكنية وسياحية مصمّمة بعناية، تنسجم فيها جمالية التصميم مع أسلوب الحياة العصري، وتكتمل بمقومات الرفاهية المتكاملة."

وأضاف: "نمضي بخطى واثقة في تنفيذ رؤيتنا الاستراتيجية، حيث ستسهم هذه المشاريع الجديدة في تعزيز مكانتنا العالمية كعلامة رائدة ومؤثرة في قطاع الضيافة."

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "تفخر ’مِراس‘ بتعاونها مع جميرا في رسم ملامح مستقبل المعيشة الفاخرة في دبي. ولا تقتصر "جميرا ريزيدنسز أسورا باي" و"جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات" على كونها وجهات سكنية فحسب، بل هي وجهات مصممة بعناية فائقة لأسلوب حياة فاخر، بما يلبي تطلعات مشتري المنازل والمستثمرين الأكثر تميزاً في العالم. وتجسيداً لالتزام ’مِراس‘ بتقديم تجارب حضرية استثنائية، تجمع هذه المساكن بين التصميم المبتكر والمرافق الفاخرة وكرم الضيافة الأصيل الذي تشتهر به جميرا، لترسي بذلك معياراً جديداً للتميز السكني، ولتعزز ريادة دبي في قطاع العقارات الفاخرة عالمياً".

وتُواصل جميرا تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتنويع محفظتها وتعزيز نموها من خلال مزيج مدروس من عمليات الاستحواذ واتفاقيات إدارة الفنادق. وفي هذا الإطار، أعادت جميرا هيكلة محفظتها إلى أربعة فئات رئيسية ترتكز جميعها على جوهر الضيافة العربية الفاخرة، وتعكس تطوّر العلامة وتنوّع تجاربها، وهي "جميرا آيكونز"، "جميرا بريفيه"، "جميرا للفنادق والمنتجعات"، و"جميرا ريزيدنسيز".

وتضم فئة "جميرا آيكونز" حالياً "جميرا برج العرب"، وهي مجموعة محدودة الإصدار من الوجهات الأيقونية التي تجسد ملامح الهوية العمرانية للمدن العصريّة، وتضع معايير جديدة في عالم التصميم الراقي وتجارب الضيافة الفاخرة. أما "جميرا بريفيه"، التي أُطلقت مؤخراً وتضم "جميرا ثاندا آيلاند"، فتُجسّد أعلى درجات الخصوصية والتفرّد من خلال مجموعة منتقاة بعناية من الجزر الخاصة، والأبنية المشيّدة على طراز تاريخي، والفلل العصرية، وتحظى جميعها برعاية جميرا من حيث الخدمات الرفيعة والمرافق المتكاملة التي تعكس معايير العلامة. وتُعد "جميرا للفنادق والمنتجعات" القلب النابض للعلامة، إذ تضم مجموعة من المنشآت الفاخرة في أبرز الوجهات العالمية، صُمّمت لتواكب تطلعات المسافرين نحو تجارب إقامة راقية. كما تُبدي جميرا اهتماماً متزايداً بتوسيع مجموعة "جميرا ريزيدنسيز"، من خلال تطوير ملاذات سكنية ترتقي بأسلوب المعيشة اليومي إلى مستويات جديدة من الراحة الفائقة والخصوصية، في انسجام تام مع روح الضيافة الراقية التي تشتهر بها جميرا.

وعزّزت جميرا مؤخراً حضورها العالمي بدخول السوق الإفريقية، من خلال إطلاق "جميرا ثاندا آيلاند" في تنزانيا و"جميرا ثاندا سفاري" في جنوب أفريقيا. وعلى الصعيد المحلي، افتتحت العلامة مؤخراً "جميرا مرسى العرب" في دبي، الوجهة العصرية الجديدة التي تجسّد رؤيتها في بناء مجتمعات نابضة بالحياة من خلال دمج الضيافة والسكن والتجزئة بسلاسة في تجربة واحدة متكاملة. كما تستعد جميرا لإطلاق "جميرا البحر الأحمر" في المملكة العربية السعودية و"جميرا لو ريشموند" في جنيف بسويسرا خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة توسّع استراتيجية تستهدف أبرز المدن والوجهات السياحية العالمية، بما يعزّز مكانتها كواحدة من أبرز العلامات الفندقية الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة الفاخرة.

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نبذة عن جميرا

جميرا هي شركة عالمية رائدة في إدارة الفنادق الفاخرة وعضو في دبي القابضة، تدير محفظة فندقية عالمية المستوى تضم 31 فندقاً ومنتجعاً في 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وإفريقيا. ساهمت جميرا في عام 1999 في تغيير ملامح مشهد الضيافة الفاخرة من خلال افتتاح جميرا برج العرب الأيقوني. وتشتهر العلامة اليوم حول العالم بمنتجعاتها الشاطئية ومساكنها الفاخرة وفنادقها المعاصرة في قلب أهم المدن. ويقترن اسم العلامة بحفاوة الترحيب وكرم الضيافة وابتكار تجارب هادفة ومميزة في كافة فنادقها بدءاً من منتجعها العصري الرائع على جزيرة أولهاهالي بالمالديف، وفندق جميرا كابري بلاس المستوحى من الفن الإيطالي، وصولاً إلى اللمسات العصرية لفندق جميرا كارلتون تاور في لندن، لتضمن سعادة الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

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