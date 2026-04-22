(المنامة، مملكة البحرين): أعلنت شركة البحرين لسحب الألمنيوم ش.م.ب. (مقفلة) ("بلكسكو" أو "الشركة") عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والجمعية العامة غير العادية، وذلك في مقر الشركة بمنطقة سترة الصناعية، وبحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية، صادق المساهمون على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق، المنعقد بتاريخ 06 أبريل 2025، كما ناقشوا تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وصادقوا عليه، إلى جانب مناقشة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين والبيانات المالية للشركة للسنة المالية ذاتها والموافقة عليها.

توزيعات نقدية بنسبة 5% وأسهم منحة بنسبة 5% للمساهمين

كما اعتمدت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة بشأن تخصيص أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والبالغة 1,166 مليون دينار بحريني، حيث تقرر تحويل مبلغ 117 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، بما يعادل 10% من الأرباح، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل 465 ألف دينار بحريني، إلى جانب توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، بما يعادل 465 ألف دينار بحريني، وتحويل مبلغ 49 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

وتأتي هذه التوزيعات في ضوء الأداء المستقر الذي حققته الشركة خلال السنة المالية 2025، واستمرارها في تحقيق الربحية ونمو المبيعات للعام الرابع على التوالي، بما يعكس متانة نموذج أعمالها وقدرتها على مواصلة خلق قيمة مضافة للمساهمين، مع الحفاظ على مركز مالي يدعم خطط النمو والتطوير خلال المرحلة المقبلة.

كما وافقت الجمعية العامة العادية على تخصيص مبلغ 64 ألف دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وصادقت على تقرير حوكمة الشركات لعام 2025 ومدى التزام الشركة بمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة. كما تمت المصادقة على العمليات التي أجرتها الشركة خلال السنة المالية مع الأطراف ذات العلاقة، وفقًا لما ورد في البيانات المالية ووفقًا لأحكام المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

وشملت قرارات الجمعية العامة العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتعيين وانتخاب ثمانية أعضاء لمجلس الإدارة الجديد للثلاث سنوات القادمة 2026–2028

خطة للتحول إلى شركة مساهمة عامة وإدراج الأسهم في بورصة البحرين

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تحويل شركة البحرين لسحب الألمنيوم ش.م.ب. (مقفلة) "بلكسكو" من شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة مساهمة بحرينية عامة، وإدراج أسهمها في بورصة البحرين، على أن يتم ذلك بعد استكمال الدراسات الفنية والمالية والقانونية التي يجريها مجلس الإدارة، واطمئنان المجلس إلى جدوى عملية التحول والإدراج، بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها.

وفي هذا الإطار، فوّضت الجمعية العامة غير العادية مجلس الإدارة تفويضًا كاملًا ونهائيًا لاستكمال وإقرار الدراسات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بالتحول والإدراج، واتخاذ القرار النهائي بشأن المضي في تنفيذ العملية أو العدول عنها في حال تبين عدم جدواها، إلى جانب تحديد توقيت وآلية الإدراج وشروطه، وتعيين المستشارين القانونيين والماليين ومديري الإصدار وأي أطراف أخرى لازمة لهذه العملية.

رئيس مجلس الإدارة: قرارات الجمعية تعزز مسيرة النمو وخلق القيمة المضافة للمساهمين

وبهذه المناسبة، صرح السيد جاسم محمد سيادي، رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لسحب الألمنيوم "بلكسكو"، بالقول: "تعكس قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية ثقة المساهمين في مسيرة الشركة وقدرتها على مواصلة النمو وتحقيق القيمة المستدامة. لقد واصلت بلكسكو خلال عام 2025 تعزيز أدائها التشغيلي والمالي، مدعومة بخبرتها الطويلة في قطاع سحب الألمنيوم ومكانتها كشركة صناعية بحرينية راسخة. ويأتي اعتماد توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة للمساهمين تأكيدًا على حرص مجلس الإدارة على مكافأة المساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قاعدة مالية متينة تتيح للشركة مواصلة الاستثمار في عملياتها وتطوير قدراتها الإنتاجية والتنافسية."

وأضاف سيادي بالقول: "تمثل الموافقة على خطة التحول إلى شركة مساهمة عامة وإدراج أسهم الشركة في بورصة البحرين خطوة مهمة في مسيرة بلكسكو المستقبلية، لما تحمله من فرص لتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المساهمين ورفع القيمة طويلة الأجل للشركة. وسيمضي مجلس الإدارة في دراسة هذه الخطوة بعناية، من خلال استكمال المتطلبات الفنية والمالية والقانونية اللازمة، بما يضمن اتخاذ القرار الأنسب لمصلحة الشركة ومساهميها. ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، وتعزيز مكانة بلكسكو كشركة صناعية بحرينية قادرة على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية."

واختتمت الاجتماعات بالتأكيد على التزام شركة البحرين لسحب الألمنيوم "بلكسكو" بمواصلة تطوير أعمالها وتعزيز كفاءة عملياتها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم تطلعاتها المستقبلية ويعزز مساهمتها في القطاع الصناعي في مملكة البحرين.

نبذة حول شركة البحرين لسحب الألمنيوم "بلكسكو":

تأسست شركة البحرين لسحب الألمنيوم ش.م.ب. (مقفلة) "بلكسكو" في عام 1977، وتُعد أول مصنع لسحب الألمنيوم في منطقة الخليج العربي. وتختص الشركة بإنتاج مقاطع وأنظمة الألمنيوم عالية الجودة، والتي تُستخدم على نطاق واسع في قطاعات البناء والتشييد، بما في ذلك الأبواب والنوافذ والواجهات والعديد من التطبيقات المعمارية والتجارية الأخرى.

ومنذ تأسيسها، رسخت "بلكسكو" مكانتها كإحدى الشركات الصناعية الرائدة في قطاع سحب الألمنيوم، حيث طورت قدراتها الإنتاجية ووسعت حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وغرب آسيا. وتمتلك الشركة منشآت إنتاج متطورة وخطوط سحب حديثة، إلى جانب أنظمة للجودة والدعم الفني، بما يتيح لها تلبية احتياجات العملاء وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية. وتواصل “بلكسكو” التزامها بتقديم منتجات وحلول تنافسية ومستدامة، مع التركيز على الجودة والابتكار وتعزيز القيمة لعملائها ومساهميها.

