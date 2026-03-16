المنامة، مملكة البحرين: أشاد السيد مشعل الحلو، رئيس جمعية التكنولوجيا والأعمال، بالجاهزية العالية التي أظهرتها مملكة البحرين في التعامل مع التطورات الإقليمية الراهنة والهجمات الإيرانية الآثمة، مؤكداً دعم الجمعية الكامل لكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقرة لحماية أمن الوطن وضمان سلامة المواطنين والمقيمين واستمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف.

وقال الحلو: "إن ما أظهرته مملكة البحرين من جاهزية عالية في التعامل مع التطورات الإقليمية يعكس النهج الاستباقي للقيادة الحكيمة وحرصها الدائم على حماية أمن الوطن وضمان سلامة المواطنين والمقيمين واستمرارية الخدمات الحيوية". مشيرًا إلى أن ما قامت به الجهات الحكومية من توفير معظم الخدمات الحكومية عبر التطبيق الحكومي “حكومتي” يعكس مستوى متقدماً من التحول الرقمي في المملكة، حيث أسهم التطبيق في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المستخدم للمواطنين والمقيمين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم الحكومية بسهولة ويسر.

كما أشار الحلو إلى أهمية منظومة التنبيهات الوطنية اللاسلكية التي أطلقتها الجهات المختصة في مملكة البحرين، والتي تتيح إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المتحركة في حالات الطوارئ والمخاطر المحتملة، بما يسهم في تعزيز سلامة المواطنين والمقيمين. وأكد أن هذه المنظومة المتقدمة تعكس مستوى الجاهزية التقنية في المملكة وقدرتها على إيصال المعلومات والتنبيهات العاجلة بسرعة وكفاءة في مختلف الظروف.

كما نوه الحلو بالدور الذي تقوم به القنوات الرسمية في نقل المعلومات الدقيقة والموثوقة، مشيداً في هذا السياق بجهود كافة الأجهزة الإعلامية في تزويد المواطنين والمقيمين بالمعلومات الرسمية أولاً بأول، بما يسهم في التصدي للشائعات وتعزيز الثقة بالمصادر الرسمية.

وأكد الحلو أن مملكة البحرين تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة وشبكات معلومات آمنة ومنظومات تقنية قادرة على العمل في مختلف الظروف، وذلك نتيجة الاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة والخدمات السحابية وفق أعلى المعايير الدولية في مجالات أمن المعلومات واستمرارية الأعمال. كما تلعب الخدمات السحابية الدولية المتاحة في المملكة، إلى جانب الخدمات السحابية التي تقدمها الشركات الوطنية المحلية، دوراً مهماً ومتكاملاً في تعزيز مرونة البنية الرقمية وضمان استمرارية الأعمال حتى في الظروف القاهرة والاستثنائية، مما يعكس ذلك نجاح المملكة في ترسيخ موقعها كمركز إقليمي متقدم للبنية التحتية الرقمية والخدمات السحابية الداعمة للاقتصاد الرقمي واستمرارية الأعمال.

كما أكد الحلو أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص والشركات التقنية العاملة في مملكة البحرين في دعم وتطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم الحلول التقنية المتقدمة، بما يعزز من قدرة المملكة على الاستجابة السريعة لمختلف التحديات. وأشار إلى أن هذا التكامل بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المعلوماتي وضمان استمرارية الخدمات الرقمية في هذه الظروف التي تشهدها المنطقة.

وأضاف الحلو: "إن البنية الرقمية المتقدمة التي تمتلكها مملكة البحرين أسهمت في تعزيز جاهزية المملكة للتعامل مع المخاطر السيبرانية والهجمات الإلكترونية، بما يضمن استقرار الخدمات الحيوية حتى في الظروف الاستثنائية".

وفيما يتعلق بالأمن المعلوماتي، شدد الحلو على أن وعي المواطنين والمقيمين يمثل خط الدفاع الأول في حماية المعلومات والأمن الوطني، داعياً الجميع إلى الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية، خصوصاً ما يتعلق بالتحذير من تصوير مواقع الأحداث أو نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الحلو: "إن نشر الصور أو المعلومات المرتبطة بمواقع الأحداث قد يبدو أمراً بسيطاً، إلا أن الجهات المعادية قد تستغل تجميع هذه المعلومات وربطها ببعضها للكشف عن بيانات حساسة تمس أمن الوطن وسلامة منشآته". مشددًا بمستوى التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية في المملكة لضمان استمرارية الخدمات وتعزيز منظومة الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأكد الحلو أهمية إتاحة المجال أمام أبناء الوطن للمساهمة في خدمة مجتمعهم من خلال المبادرات التطوعية الوطنية، ومن أبرزها المنصة الوطنية للتطوع (تطوع)، التي تعكس روح المسؤولية المجتمعية والتكاتف الوطني في مواجهة التحديات، وهو ما يؤكد على أن مملكة البحرين تمتلك خبرة راسخة في إدارة الأزمات واستشراف المستقبل، وهو ما تجلى في العديد من المحطات السابقة، وفي مقدمتها جائحة كورونا.

كما أعرب الحلو عن اعتزاز الجمعية بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبالجهود الكبيرة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبالنهج الوطني الذي يجسده فريق البحرين في ترسيخ الأمن والاستقرار وصون مكتسبات الوطن، مؤكداً أن هذه القيادة الرشيدة وما تحظى به من تكامل في العمل الوطني تمثل الركيزة الأساسية لما تتمتع به المملكة من جاهزية مؤسسية وقدرة عالية على التعامل مع مختلف التحديات.

نبذة عن جمعية التكنولوجيا والأعمال (TBS):

تأسست جمعية التكنولوجيا والأعمال (TBS) في مملكة البحرين خلال شهر سبتمبر 2012م بعد أن تم إِهارها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وتهدف الجمعية إلى تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات على المستوى المحلي في مملكة البحرين، وزيادة الوعي حول استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من قبل قطاع الأعمال، وتعمل الجمعية في إطار رؤية البحرين 2030 الرامية إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

