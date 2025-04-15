مسقط، : أطلقت جمعية البيئة العُمانية، بالتعاون مع مجموعة أسياد، النسخة الثانية من برنامج "حوارات عُمانية حول المناخ"، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى. يهدف البرنامج إلى تعزيز النقاشات حول التحديات البيئية الملحّة، وتعزيز الوعي، وتسريع الجهود المتعلقة بالمناخ. ومن المقرر أن تبدأ أنشطة البرنامج في 14 أبريل 2025 وتستمر حتى نهاية العام.

من خلال منهجية متكاملة تجمع بين الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية، سيُوسّع برنامج "حوارات عُمانية حول المناخ" نطاق النقاش حول مواضيع الاستدامة، بما يزوّد المشاركين بالأدوات اللازمة لتبنّي ممارسات مستدامة في مجتمعاتهم، وتعزيز المبادرات المناخية المستمرة.

تضمّنت دورة العام الماضي أربع حلقات نقاشية وثلاث ورش عمل، مستقطبةً بذلك أكثر من 350 مشاركًا من قيادي المؤسسات ومن الطلاب وأفراد المجتمع. ويواصل هذا العام الزخم ببرامج أكثر إثراءً وتنوعاً.

تتضمن نسخة هذا العام أربع جلسات حوارية حضورية تُركّز على محاور مناخية رئيسية، تشمل النقل الأخضر، وريادة الأعمال الخضراء، وكفاءة استخدام الطاقة، والحياد المناخي وفي التنوع الأحيائي. كما سيتم تنظيم ورشتين متخصصتين تهدفان إلى تقديم أفكار ورؤى تقنية حول خُطط التكيّف مع التغيّر المناخي والتخفيف من آثاره، بما يعزز كفاءة الاستجابة المناخية على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي.

تجدد مجموعة أسياد، المزود الوطني المتكامل للخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، شراكتها كراعٍ رئيسي للسنة الثانية على التوالي، مما يعكس التزامها الراسخ بمواضيع الاستدامة. كما ستنضم شركة نماء لخدمات المياه إلى هذه المبادرة كراعٍ داعم، لتؤكد بذلك دورها الاستراتيجي في حماية أحد أهم الموارد الطبيعية في عُمان.

أكّدت الفاضلة رميثة البوسعيدية، نائبة رئيس جمعية البيئة العُمانية، على أهمية هذه المبادرة ودورها في تعزيز الوعي البيئي ودعم الأهداف الوطنية في مجال الاستدامة قائلةً: "تتماشى هذه المبادرة مع مهمة جمعية البيئة العُمانية لحماية البيئة الطبيعية في سلطنة عُمان، وتثقيف المجتمعات، وتعزيز السلوك المستدام، وإلهام الأجيال القادمة لقيادة التحول نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة لسلطنة عُمان."

ومن جانبه، قال الفاضل عصام الشيباني، نائب رئيس الاستدامة في مجموعة أسياد: "تُواصل مجموعة أسياد، من خلال عملياتها التي تغطي مجالات النقل البحري والجوي والبري، بالإضافة إلى النقل الساحلي والمحيطي، تبني أعلى معايير الاستدامة المعتمدة على مستوى القطاع عالمياً. ويأتي دعمها المستمر لمبادرة 'حوارات عُمانية حول المناخ' تأكيداً على هذا الالتزام الاستراتيجي تجاه الاستدامة والمسؤولية البيئية".

للاطلاع على البرنامج الكامل، والتسجيل للراغبين في المشاركة يُرجى زيارة:

https://asyad.om/oman-climate-change-dialogues

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