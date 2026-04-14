المنامة – أعربت جمعية البحرين الهندية عن بالغ تقديرها ووافر احترامها لقيادة مملكة البحرين، مشيدةً بما تبذله من جهود متواصلة في ترسيخ الأمن الوطني وتعزيز الاستقرار وضمان رفاه المواطنين والمقيمين.

وخلال اجتماع مجلس إدارتها الأخير، أكدت الجمعية أن النهج الحكيم والرؤية الاستشرافية للقيادة أسهما في ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة في مختلف أنحاء المملكة، لا سيما في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة.

كما أشادت الجمعية بالدور الحيوي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في المملكة، بما في ذلك قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، والدفاع المدني، وسائر الجهات المعنية، لما تبذله من جهود مخلصة في حفظ الأمن العام وصون النظام وتعزيز التلاحم المجتمعي.

وأكد السيد عبدالرحمن جمعة، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين الهندية، أن قيادة المملكة تمثل ركيزة أساسية للاستقرار وبعث الطمأنينة، مشيراً إلى أن السياسات المتوازنة والاستباقية التي تنتهجها القيادة تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مقومات التنمية المستدامة.

كما استعرض مجلس الإدارة المبادرات القائمة للجمعية، وبحث الخطط والبرامج المقبلة التي تهدف إلى توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين المجتمعين البحريني والهندي.

وجددت الجمعية تأكيدها على التزامها بدورها في تعزيز التعاون والتفاهم المتبادل، بما يدعم رؤية مملكة البحرين في ترسيخ قيم التعايش والانسجام والتنمية المستدامة

#بياناتشركات