في إطار سعيها الدائم لتوسيع فرص الدعم والتمكين لرواد الأعمال في دولة الإمارات، وقّعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال مذكرة تفاهم استراتيجية مع مصرف رويا الإسلامي، تهدف إلى إرساء أسس تعاون مشترك لتوفير حلول مصرفية مبتكرة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي ضمن منظومة ريادة الأعمال في الدولة.

حيث مثّل الجمعية في التوقيع سعادة ثامر القاسمي، الرئيس التنفيذي، بينما مثّل مصرف رويا الإسلامي سعادة كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي للمصرف.

شراكة استراتيجية للتمكين المالي والابتكار المصرفي

تهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل فتح الحسابات المصرفية لرواد الأعمال الإماراتيين من أعضاء الجمعية لدى مصرف رويا الإسلامي، وتوفير خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن تيسير انطلاقة مشاريعهم وتعزيز نموها واستدامتها.

وأكد سعادة ثامر القاسمي أن هذه الشراكة تأتي استجابة لحاجة رواد الأعمال إلى شركاء مصرفيين يتفهمون طبيعة تحدياتهم ويقدمون حلولًا مصممة خصيصًا لهم، مضيفًا:"نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى بناء منظومة دعم متكاملة تشمل الإرشاد والتدريب والتمويل، ونحن سعداء بتعاوننا مع مصرف رويا الإسلامي الذي أبدى حرصًا حقيقيًا على دعم الجيل الجديد من رواد الأعمال الإماراتيين."

من جانبه، عبّر السيد كريستوف كوستر عن اعتزاز المصرف بهذه الخطوة، مشيرًا إلى أن:"مصرف رويا الإسلامي ملتزم بتقديم حلول مصرفية شاملة تلبي تطلعات رواد الأعمال. هذه الاتفاقية تُمثّل خطوة عملية نحو تمكين المشاريع الوطنية وتوفير بيئة مصرفية داعمة للنمو والتوسع."

محاور التعاون الرئيسية:

تضمنت مذكرة التفاهم مجموعة من مجالات التعاون التي تعكس حرص الجانبين على تحقيق تأثير فعلي ومستدام، وتشمل:

تسهيل فتح الحسابات المصرفية لأعضاء الجمعية من أصحاب المشاريع، وفق الإجراءات المعتمدة لدى المصرف .

مشاركة ممثلي المصرف في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع رواد الأعمال .

تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة ومراقبة التقدم المحقق .

تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الطرفين في مجالات ذات اهتمام مشترك لتعزيز الابتكار والتحسين المستمر .

الترويج المشترك للأنشطة والخدمات لدى موظفي الطرفين، بهدف رفع الوعي وتشجيع المشاركة والتفاعل .

نحو بيئة أعمال مرنة وشاملة

تهدف هذه الشراكة إلى دعم جهود الدولة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق مستهدفات "رؤية الإمارات 2031" في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، كما تسهم في إزالة العوائق التمويلية التي قد تواجه أصحاب المشاريع في المراحل التأسيسية والانتقالية.

وتؤكد جمعية الإمارات لريادة الأعمال ومصرف رويا الإسلامي من خلال هذه الاتفاقية التزامهما بدعم رواد الأعمال الإماراتيين وتمكينهم من النجاح في مختلف القطاعات، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في نمو الناتج المحلي.

-انتهى-

#بياناتشركات