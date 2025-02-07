أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة: في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تمكين ودعم رواد الأعمال الإماراتيين وتطوير منظومة ريادة الاعمال الوطنية، أعلنت جمعية الإمارات لريادة الأعمال عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كابستون العقارية، وذلك خلال مراسم توقيع أُقيم في أبو ظبي.

بموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون جمعية الإمارات لريادة الأعمال و شركة كابستون العقارية في مجموعة مبادرات داعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع العقارات وذلك لتطوير آليات دعم المشاريع الناشئة، وتوفير التسهيلات العقارية لرواد الأعمال، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز مهارات الريادة والاستثمار في القطاع العقاري.

وعلى هامش حفل التوقيع، أكد السيد/ علي الخوري، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال ، أن الجمعية تهدف إلى تأسيس شراكات واعدة وفعالة تسهم في دعم ريادة الأعمال الوطنية. وأعرب عن سعادته بتوسيع محفظة الشراكات التي تساند وتدعم رواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف: "نقدر التعاون مع شركة كابستون للعقارات، التي تهدف إلى دعم القطاع العقاري وتطوير آلية مشتركة فيما يتعلق بريادة الأعمال والتحديات التي تواجه رواد الأعمال الإماراتيين.

من جانبه، صرح السيد/ عامر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة شركة كابستون العقارية "نحن في كابستون العقارية مُلتزمون بدعم رواد الأعمال في رحلتهم نحو النجاح، ونسعى إلى توفير بيئة عمل متكاملة تساعدهم على تحقيق تطلعاتهم. هذه الشراكة مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال ستفتح آفاقاً جديدة لتمكين أصحاب المشاريع الناشئة عبر حلول عقارية مُبتكرة تسهم في تعزيز استدامتهم ونموهم."

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود جمعية الإمارات لريادة الأعمال المستمرة في بناء الشراكات الداعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والممكنة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتتويجا للعلاقة بين الجمعية وشركائها وأعضائها.

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