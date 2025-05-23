شاركت جمعية الإمارات لريادة الأعمال بشكل فاعل في الدورة الرابعة من معرض "اصنع في الإمارات"، الذي نظم تحت رعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات. وتماشياً مع رسالتها في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين، مكنت الجمعية أربع شركات أعضاء مبتكرة من عرض حلولها الصناعية، مما ساهم في تعزيز أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

شهد المعرض والذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الصناعية للإمارات، بمشاركة جهات حكومية وشركات رائدة ومشاريع صغيرة ومتوسطة، حيث سلط الضوء على قدرات التصنيع المحلي وعزز فرص الشراكة. وقدم أعضاء الجمعية المشاركون (الذين يمثلون قطاعات الأغذية والمشروبات، المستحضرات الصيدلانية والتقنية الطبية، البناء والمواد) نماذج ملهمة تبرز مرونة وإبداع المشاريع المحلية في دفع الأجندة الصناعية الوطنية.

عقب سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، على المشاركة بقوله "يمثل معرض 'اصنع في الإمارات' منصة استراتيجية لتسريع التحول الصناعي في الدولة، ونحن فخورون بتمكين أعضائنا من عرض قدراتهم التنافسية. إن ابتكاراتهم تؤكد الدور الحيوي لريادة الأعمال في تحقيق رؤية 'اصنع في الإمارات' والاستراتيجية الصناعية للإمارات 2031. ومن خلال الجمع بين الشركات الناشئة وقادة الصناعة، نعمل على تعزيز النظام البيئي التعاوني اللازم للنمو الاقتصادي المستدام."

جلسات تواصل وتعاون مستقبلي

إلى جانب المعرض، استفاد الأعضاء من سلسلة من اللقاءات المباشرة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك ممثلي الحكومة والشركات. وقد مهدت هذه اللقاءات الطريق لعقد صفقات وشراكات محتملة وفرص اندماج في سلاسل التوريد واستثمارات – مما يعزز دور الجمعية كمحفز لنجاح رواد الأعمال في القطاع الصناعي.

نظرة نحو المستقبل

تجدد الجمعية كمؤسسة ذات نفع عام التزامها بتزويد رواد الأعمال بالأدوات والرؤية والعلاقات اللازمة لازدهار مشاريعهم في القطاعات ذات الأولوية. وستواصل الدعوة إلى السياسات والمبادرات التي تعزز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية على المنافسة محلياً وعالمياً.

-انتهى-

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