أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مذكرة تفاهم مع سفن إكس (7X)، المجموعة القابضة الاستثمارية في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين والتنسيق في استخدام أحدث خدمات سفن إكس، منصة «وين» (صندوق البريد الرقمي في الإمارات)، ومنصة «وصلة»، المنصة الرقمية المتكاملة لإدارة شحنات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار جهود الطرفين لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمليات واعتماد بنية تحتية متقدمة تعزز من القدرة على تقديم العمليات التجارية بالشكل الأمثل.

ووقع على مذكرة التفاهم سعادة مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي، وطارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X)، بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجيات الدولة للتحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، وسعياً لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة، وبالتالي تقديم حلول متقدمة تواكب النمو المتسارع في حركة التجارة الإلكترونية، وتسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة المراسلات مع المتعاملين.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تفعيل استخدام خدمة «وين» لدى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، لتوفير عنوان رقمي إماراتي دائم ومعتمد لمراسلاتها الرسمية داخلياً ومع المتعاملين، بما يضمن أعلى مستويات الأمان الرقمي وسرعة تبادل المستندات والبيانات، ويعزز كفاءة إدارة الفواتير والطرود والمراسلات الحكومية. كما سيتم اعتماد منصة «وصلة» لتحقيق الكفاءة والتوسع في عمليات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، بما يساهم في تحسين تجربة المتعاملين وخفض التكاليف التشغيلية ورفع مستويات الأداء.

وقال سعادة مبارك مطر المنصوري: "تأتي مذكرة التفاهم مع سفن إكس في إطار جهود جمارك أبوظبي المستمرة للاستفادة من أحدث الحلول التقنية التي تدعم تعزيز مكانتها الريادية وتسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية بما يواكب مستهدفات رؤية أبوظبي الاقتصادية ويرسخ موقع الإمارة كمركز عالمي رائد في الخدمات اللوجستية والتجارة، حيث يمثل اعتماد منصتي «وين» و«وصلة» خطوة متقدمة نحو تعزيز التكامل الرقمي مع شركائنا في القطاع الخاص، وتوسيع آفاق التعاون لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الإمارة".

ومن جهته، قال طارق أحمد الواحدي: "يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع جمارك أبوظبي خطوة استراتيجية تُجسد رؤيتنا الوطنية المشتركة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تعزز قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية، وتدعم مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة في الاقتصاد الرقمي. ومن خلال تفعيل منصتي «وين» و«وصلة» ضمن عمليات جمارك أبوظبي، نؤكد التزامنا بتسخير أحدث التقنيات لتطوير حلول ذكية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وتحقيق مستويات غير مسبوقة من الأمان والموثوقية في تبادل المعلومات والشحنات."

ويجسّد هذا التعاون نموذجاً متميزاً في التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان أمن المعلومات، وتمكين الاقتصاد الرقمي، بما يرسخ سمعة أبوظبي العالمية كوجهة رائدة في قطاع الأعمال ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في التجارة والتكنولوجيا والخدمات المتقدمة.

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