أعلنت جلوبال كورب، المؤسسة المالية غير المصرفية الرائدة في مصر، عن إطلاق شركة جديدة لتمويل متطلبات الحياة تحت اسم العلامة التجارية "أولين Ollin".

وستعمل "أولين Ollin" كمنصة شاملة لجميع حلول التمويل الاستهلاكي من قروض السيارات، التمويل العقاري، والتشطيب، والرسوم الدراسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسفر وعضوية النوادي.

وقد خصصت مجموعة جلوبال كورب GlobalCorp استثماراً مبدئيًا يصل إلى 150 مليون جنيه مصري لمشروعها الجديد، مع المزيد من الاستثمارات التي سيتم ضخها مع توسيع "أولين Ollin " لقاعدة عملائها وعروض منتجاتها.

وصرح حاتم سمير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال كورب: "إن إطلاق "أولين Ollin " هو انجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي تحققها المجموعة في إطار خطط النمو لديها لتصبح منصة مالية لتقديم جميع الخدمات المالية غير المصرفية " مضيفاً الى ذلك "نرى فرصة في السوق لبناء علامة تجارية قوية مع التركيز على التميز وخدمة العملاء. ونود أن نقدم شركة قائمة على توفير حلول وخدمات عالية الجودة وليس مجرد أداة تقسيط".

وعينت "أولين Ollin " فريق عمل قوي من رواد الأعمال والخبراء في المجال ولديهم الخبرة في عدة مجالات منها البنوك والمؤسسات المالية والاتصالات. وستركز "أولين Ollin" على توسيع القدرة التشغيلية للشركة والبنية التحتية التقنية ومضاعفة حجم فريقها بحلول نهاية العام.

ويعتمد المشروع على سجل حافل لشركة جلوبال كورب GlobalCorp التي يقودها مجموعة من الخبراء ومكانتها الرائدة في السوق في خدمة الشركات من مختلف الأحجام من خلال توفير مجموعة من حلول التأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.

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نبذة عن جلوبال كورب GlobalCorp:

جلوبال كورب هي مؤسسة خدمات مالية غير مصرفية متكاملة ورائدة مقرها مصر. ومنذ تأسيسها في عام 2015، تعمل جلبوال كورب GlobalCorp على خدمة العملاء في العديد من المجالات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف الأحجام التي تقدم مجموعة من الخدمات المالية غير المصرفية ومنها التأجير التمويلي والتشغيلي وحلول التخصيم والتوريق التي تدعم العملاء في تحقيق أهداف أعمالهم وتنمو بشكل مستدام من خلال خيار تمويل بديل.

وتستفيد المجموعة من خبرة فريق العمل لديها في مجال توفير الخدمات المالية لتقديم خدمات وإرشادات كاملة ومصممة خصيصًا للعملاء، مما يضيف قيمة لعملياتهم ويسمح لهم بالتفوق في صناعاتهم.

وتفخر الشركة بتقديم حلول مبتكرة بأعلى مستويات الجودة مع تحول سريع في الدفع، بما يتماشى مع معايير التشغيل الدولية.